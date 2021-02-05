لاول مرة الفازلين والليمون لبشرة ناعمة بدون ترهلات ولا تجاعيد سيجعلك ملكة في العشرينات

لاول مرة الفازلين والليمون لبشرة ناعمة بدون ترهلات الماسكات الطبيعية دائما تعمل على تفتيح البشرة، كما أنها مساعدة البشرة ايضا علي التخلص من الجفاف الموجود بها وذلك لأنها تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات الطبيعية التي تؤدي إلى تنعيم البشرة كما أنها تعمل أيضا على تقشير البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة بها الماسك الطبيعي دائما يعمل على تنعيم البشرة، وترطيبها بشكل مميز كما أنها تسبب المسائل الموجودة بها، أنه أيضا يحافظ على التوازن الموجود بالبشرة مما يؤدي الى تفتيحها بشكل مميز لذا يمكنك عزيزتي أن تتبعي هذه الوصفات الطبيعية لكي تحصلي على كل ماهو جديد من تفتيح البشرة الداكنة.

ماسك الفازلين من الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة لما لديها من قيمة غذائية، عالية، كما أنها تعمل أيضا على الإسراع لتفتيح البشرة، بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك فهي يمكن أن نقوم باستخدامها لتوحيد لون البشرة نصف ملعقة واحدة من عصير الليمون، تجعلنا لا نستغنى عن كافة المشاكل التي نواجهها من البشرة الداكنة والتي توجد بها ندبات، وبقع فور استخدام هذه الوصفة الفعالة سوف نجد النتائج المرغوب فيها تكون كالتالي-:

ملعقة كبيرة من الفازلين 2 ملعقة من العسل. عصير الليمون ربع كوب من الزبادي

الطريقة:-

نبدأ بخلط جميع المكونات من الفازلين، والعسل النحل، والزبادي، وعصير الليمون في وعاء عميق.

ونتركه لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يمكننا أن نقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة لكي نحصل على البشرة لامعة، ورطباً.

يمكنك أن تقومي بترك الماسك هذا على البشرة الجافة ونظيفه.

لمدة تتراوح ما بين 20دقيقة إلي 30 دقيقة.

تكرار كل هذه الوصفة الفعالة سوف تحصلين على نتائج التي ترغب فيها من تفتيح الاماكن الداكنة، والبشرة والتخلص من الهالات السمراء.