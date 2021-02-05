بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنه مطاطيه وعجينه هشه وطريه بطعم رائع جداا

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طريقة عمل البيتزا المطاطية مما لا شك فيه أن لا يوجد أي شخص لا يعشق تناول البيتزا بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث أن البيتزا من أصول إيطاليا وبدأ تنتقل إلى المطابخ العربية تدريجياً، وأصبح من السهل على كل سيدة أن تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات المتخصصة في تحضيرها، فعندما تقومين باستخدام المكونات الأصلية تجدينها كما لوز كنت تقومين بشرائها من المحلات.
طريقة عمل البيتزا المطاطية
نقدم لك اليوم أسهل طريقة لتحضير البيتزا المطاطية في البيت كما يلي:مقادير عمل جبنة البيتزا:
- 2 كوب حليب سائل كامل الدسم.
- 100 جرام جبن شيدر مبشور.
- 200 جرام جبن رومي مبشور.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 20 جرام زبدة طرية.
- ضعي قدر على النار ضيفي له الحليب والنشا ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن يذوب النشا.
- ارفعي القدر من على النار وضيفي بعدها ثم يتم إضافة الجبن الرومي والشيدر المبشور للخليط ومن ثم تقلبي حتى أن تتجانس مع بعضها وتذوب الجبن.
- ضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والزبدة للخليط ثم يتم خلط المكونات مع بعضها لتصبح متجانسة.
- بعد ذلك يتم سكب الخليط على البيتزا بعد أن تقومين بتجهيزها.
- 5 كوب حليب كامل الدسم
- 2/1 كوب خل
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- قومي بوضع قدر على النار ضيفي له الحليب كامل الدسم واتركيه حتى أن يغلي تماماً، ثم يتم إضافة الخل وعصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها حتى تختلط تماماً.
- استمري في التقليب حتى يظهر لديك قطع من الجبن، وبعدها قومي بوضع حاجز من المعدن بين النار والقدر مع الاستمرار في التقليب وسوف تظهر الجبن.
- اخرجيها من السائل وتخلصي من السائل تماماً وضعيها في وعاء واتركيه في الفريزر ليتجمد، ثم ابشريها واستخدميها.
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طريقة عمل البيتزا المطاطية مما لا شك فيه أن لا يوجد أي شخص لا يعشق تناول البيتزا بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث أن البيتزا من أصول إيطاليا وبدأ تنتقل إلى المطابخ العربية تدريجياً، وأصبح من السهل على كل سيدة أن تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات المتخصصة في تحضيرها، فعندما تقومين باستخدام المكونات الأصلية تجدينها كما لوز كنت تقومين بشرائها من المحلات.
طريقة عمل البيتزا المطاطية
نقدم لك اليوم أسهل طريقة لتحضير البيتزا المطاطية في البيت كما يلي:مقادير عمل جبنة البيتزا:
- 2 كوب حليب سائل كامل الدسم.
- 100 جرام جبن شيدر مبشور.
- 200 جرام جبن رومي مبشور.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 20 جرام زبدة طرية.
- ضعي قدر على النار ضيفي له الحليب والنشا ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن يذوب النشا.
- ارفعي القدر من على النار وضيفي بعدها ثم يتم إضافة الجبن الرومي والشيدر المبشور للخليط ومن ثم تقلبي حتى أن تتجانس مع بعضها وتذوب الجبن.
- ضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والزبدة للخليط ثم يتم خلط المكونات مع بعضها لتصبح متجانسة.
- بعد ذلك يتم سكب الخليط على البيتزا بعد أن تقومين بتجهيزها.
- 5 كوب حليب كامل الدسم
- 2/1 كوب خل
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- قومي بوضع قدر على النار ضيفي له الحليب كامل الدسم واتركيه حتى أن يغلي تماماً، ثم يتم إضافة الخل وعصير الليمون وقلبي المكونات مع بعضها حتى تختلط تماماً.
- استمري في التقليب حتى يظهر لديك قطع من الجبن، وبعدها قومي بوضع حاجز من المعدن بين النار والقدر مع الاستمرار في التقليب وسوف تظهر الجبن.
- اخرجيها من السائل وتخلصي من السائل تماماً وضعيها في وعاء واتركيه في الفريزر ليتجمد، ثم ابشريها واستخدميها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنه مطاطيه وعجينه هشه وطريه بطعم رائع جداا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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