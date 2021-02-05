بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنه مطاطيه وعجينه هشه وطريه بطعم رائع جداا

طريقة عمل البيتزا المطاطية مما لا شك فيه أن لا يوجد أي شخص لا يعشق تناول البيتزا بمختلف أنواعها وأشكالها، حيث أن البيتزا من أصول إيطاليا وبدأ تنتقل إلى المطابخ العربية تدريجياً، وأصبح من السهل على كل سيدة أن تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات المتخصصة في تحضيرها، فعندما تقومين باستخدام المكونات الأصلية تجدينها كما لوز كنت تقومين بشرائها من المحلات.

نقدم لك اليوم أسهل طريقة لتحضير البيتزا المطاطية في البيت كما يلي:

2 كوب حليب سائل كامل الدسم.

100 جرام جبن شيدر مبشور.

200 جرام جبن رومي مبشور.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

20 جرام زبدة طرية.

ضعي قدر على النار ضيفي له الحليب والنشا ثم قومي بخلط المكونات مع بعضها حتى أن يذوب النشا.

ارفعي القدر من على النار وضيفي بعدها ثم يتم إضافة الجبن الرومي والشيدر المبشور للخليط ومن ثم تقلبي حتى أن تتجانس مع بعضها وتذوب الجبن.

ضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والزبدة للخليط ثم يتم خلط المكونات مع بعضها لتصبح متجانسة.

بعد ذلك يتم سكب الخليط على البيتزا بعد أن تقومين بتجهيزها.

5 كوب حليب كامل الدسم

2/1 كوب خل

4/1 كوب عصير ليمون.