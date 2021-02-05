المطيشة! ضعي من هذه الفاكهة العجيبة لتفتيح الوجه والرقبة في نصف ساعة فقط

تفتيح الوجه والرقبة هو ما تحلم به كل فتاة، حيث تعاني العديد من النساء من مشكلة اسمرار الوجه والرقبة ، كما أن من الأسباب التي تؤدي لاسمرار الوجه والرقبة هو التعرض لأشعة الشمس واستخدام منتجات غير ملائمة لنوع البشرة، وقد تكون أسباب هرمونية متعلقة بمقاومة الأنسولين، لذا قبل تجربة أي وصفة يجب التأكد أولأً من أن المشكلة ليست ذات منشأ صحي، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم طرق فعالة ومضمونة لتبييض الوجه والرقبة بسرعة فتابعونا.

تفتيح الوجه والرقبة

يوجد الكثير من الطرق والوصفات لتفتيح البشرة، ويمكن استخدامها في جميع أنحاء الجسم مثل مفاصل الأصابع أو الركب أيضاً، منها ما يلي:

وصفة صودا الخبز

المكونات

صودا الخبز.

ماء.

نصف ثمرة طمام، ويطلق عليها مطيشة، وتم تصنيفها كفاكهة، ولها دور رائع في تفتيح البشرة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به صودا الخبز ونخلطهم مع بعضهم البعض، ثم نفرد طبقة رقيقة على نصف ثمرة طماطم.

نضع كمية مناسبة على الوجه والرقبة ونتركها لمدة ربع ساعة.

يتم غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيداً.

يفضل استخدام الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.

وصفة حليب البودرة للتبييض

المكونات

ملعقة من حليب البودرة.

ملعقة من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط على الوجه والرقبة ونترك الخليط لمدة عشر دقائق ثم يتم غسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

يفضل استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة الكركم لتفتيح الوجه

المكونات

ملعقة من الكركم.

ماء.

طريقة التحضير

نحضر وعاء ونضع به الكركم والماء ونخلطهم جيداً.

نضع الخليط على الوجه والرقبة ونتركها حتى تجف .

يتم غسل الوجه والرقبة بالماء جيداً.

خلطة عصير الليمون وماء الورد

المكونات

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير