شاورما الفراخ.. مُتبلة بعناية وأهم أسرارها على الطريقة السورية الأصلية

تعد شاورما الفراخ من أهم الأطعمة التي نالت على رضا الملايين من الأشخاص، وأخذت مكانة عالية عند الناس، وأصبحث من الوجبات السريعة الأكثر شعبية عند الكبار والضغار، نظراً لطعمها اللذيذ، وهي أكلة سهلة وسريعة ومفيدة، ويمكن القيام بعملها بكل يسر، وتحتوي على البروتينات اللازمة للجسم، وتشتهر عدة مدن بل دول بأكملها بها، ومن أهمها سوريا، حيث تقدمها بالعيش الشامي الجميل، وكذلك الثومية، وغيرها من إضافات كالمخلل والمايونيز. شاورما الفراخ شاورما الفراخ لعمل شاورما الفراخ في المنزل، يمكننا إتباع الخطوات التالية: المكونات نصف كيلو من الدجاج الشرائح وبدون عظم. بصلة مبشورة كبيرة. فلفل أخضر شرائح. طماطم شرائح. ربع كوب من الزيت. ملعقة زبدة. ملح وفلفل وكاري وزعتر حسب الرغبة والكمية. ملعقة عصير ليمون. ملعقة خل كبيرة. دقيق.

طريقة التحضير غسل الدجاج جيداً بالدقيق والماء وتصفيته. وضع شرائح الدجاج في إناء واسع، ونضيف لها الملح والليمون والفلفل والخل، ونتركها ربع ساعة، ثم نضع عليها الطماطم والفلفل. استخدام طاسة كبيرة نضع بها الزيت، ثم نضع الدجاج فيها ونقلبه. نضيف الكاري والزعتر ونستمر بالتقليب، ثم نرفعه من على النار.

طريقة تقديم شاورما الدجاج نقوم بإحضار العيش الفينو أو الشامي، ونضع به بعض الكاتشب والمايونيز، وبعض شرائح مخلل الخيار حسب الرغبة، ومن الممكن إضافة بعض أصابع البطاطس المقلية.

نضيف الشاورما إليه.

ثم نقوم بوضع الكاتشب مرة ثانية، ويتم تقديم الساندويتش مع المياة الغازية أو المثلجات، ومع البطاطس المقلية. طريقة تقديم شاورما الدجاج وفي النهاية، لقد وضحنا لكم طريقة عمل شاورما الفراخ وتوضيح المكونات اللازمة لها وطريقة تحضيرها في المنزل، وكذلك طريقة تقديمها مع الخبز السوري والثومية، لتصبح أسرع وأسهل وجبة يمكن لربة المنزل تقديمها لأفراد اسرتها، كما يمكن الاحتفاظ بشرائح الدجاج مُتبلة في الفريزر واستخدامها عند الحاجة. الوسوم

تعد شاورما الفراخ من أهم الأطعمة التي نالت على رضا الملايين من الأشخاص، وأخذت مكانة عالية عند الناس، وأصبحث من الوجبات السريعة الأكثر شعبية عند الكبار والضغار، نظراً لطعمها اللذيذ، وهي أكلة سهلة وسريعة ومفيدة، ويمكن القيام بعملها بكل يسر، وتحتوي على البروتينات اللازمة للجسم، وتشتهر عدة مدن بل دول بأكملها بها، ومن أهمها سوريا، حيث تقدمها بالعيش الشامي الجميل، وكذلك الثومية، وغيرها من إضافات كالمخلل والمايونيز. شاورما الفراخ شاورما الفراخ لعمل شاورما الفراخ في المنزل، يمكننا إتباع الخطوات التالية: المكونات نصف كيلو من الدجاج الشرائح وبدون عظم. بصلة مبشورة كبيرة. فلفل أخضر شرائح. طماطم شرائح. ربع كوب من الزيت. ملعقة زبدة. ملح وفلفل وكاري وزعتر حسب الرغبة والكمية. ملعقة عصير ليمون. ملعقة خل كبيرة. دقيق.

طريقة التحضير غسل الدجاج جيداً بالدقيق والماء وتصفيته. وضع شرائح الدجاج في إناء واسع، ونضيف لها الملح والليمون والفلفل والخل، ونتركها ربع ساعة، ثم نضع عليها الطماطم والفلفل. استخدام طاسة كبيرة نضع بها الزيت، ثم نضع الدجاج فيها ونقلبه. نضيف الكاري والزعتر ونستمر بالتقليب، ثم نرفعه من على النار.

طريقة تقديم شاورما الدجاج نقوم بإحضار العيش الفينو أو الشامي، ونضع به بعض الكاتشب والمايونيز، وبعض شرائح مخلل الخيار حسب الرغبة، ومن الممكن إضافة بعض أصابع البطاطس المقلية.

نضيف الشاورما إليه.

ثم نقوم بوضع الكاتشب مرة ثانية، ويتم تقديم الساندويتش مع المياة الغازية أو المثلجات، ومع البطاطس المقلية. طريقة تقديم شاورما الدجاج وفي النهاية، لقد وضحنا لكم طريقة عمل شاورما الفراخ وتوضيح المكونات اللازمة لها وطريقة تحضيرها في المنزل، وكذلك طريقة تقديمها مع الخبز السوري والثومية، لتصبح أسرع وأسهل وجبة يمكن لربة المنزل تقديمها لأفراد اسرتها، كما يمكن الاحتفاظ بشرائح الدجاج مُتبلة في الفريزر واستخدامها عند الحاجة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاورما الفراخ.. مُتبلة بعناية وأهم أسرارها على الطريقة السورية الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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