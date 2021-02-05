طريقة تحضير بسكويت الكاسترد التحفة الناعم الخفيف لتناوله مع احلي كوبايه شاي

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بسكويت الكاسترد هو بسكويت الإفطار الشهي اللذيذ الذي يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناوله أيضاً في أي وقت وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تعاني الأمهات في القيام بعمله لأن طريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ الأمهات وجميع الستات إلى عمل الشئ السهل في تحضيره، ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو الكيك أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وذلك لعدم ضمان نظافة الشئ وتوفير التكلفة التي سندفعها، ولذلك سوف نقدم لأحلى ست بيت في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت الكاسترد وطريقة تحضيره.مكونات بسكويت الكاسترد الناعم
هناك العديد من البسكوتات اللذيذة التي يقبل الجميع على تناولها واليوم سوف نقدم مكونات بسكويت الكاسترد الرائع وهي كما يلي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 حبة من البيض.
- نصف كوب من اللبن.
- نصف كوب من الكاسترد.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب إلا ربع من السمن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
يتم إعداد نوع هذا البسكويت الجميل بطريقة سريعة التحضير يسهل على الجميع القيام بعمله في البيت وهذه الطريقة كما يلي:
- نقوم بخفق البيض والفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن والكاسترد والسمنة ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع مكونات الخليط.
- ننخل الدقيق جيداً ثم نضع عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونضيفه إلى الخليط السابق تدريجياً ونقوم بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نقوم بفرد العجينة بالنشابة ونشكلها على حسب الشكل المرغوب فيه ثم نرصها في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها في الفرن حتى ينضج البسكويت تماماً.
الوسوم
بسكويت الكاسترد هو بسكويت الإفطار الشهي اللذيذ الذي يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناوله أيضاً في أي وقت وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تعاني الأمهات في القيام بعمله لأن طريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ الأمهات وجميع الستات إلى عمل الشئ السهل في تحضيره، ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو الكيك أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وذلك لعدم ضمان نظافة الشئ وتوفير التكلفة التي سندفعها، ولذلك سوف نقدم لأحلى ست بيت في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت الكاسترد وطريقة تحضيره.مكونات بسكويت الكاسترد الناعم
هناك العديد من البسكوتات اللذيذة التي يقبل الجميع على تناولها واليوم سوف نقدم مكونات بسكويت الكاسترد الرائع وهي كما يلي:
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 حبة من البيض.
- نصف كوب من اللبن.
- نصف كوب من الكاسترد.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- كوب إلا ربع من السمن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
يتم إعداد نوع هذا البسكويت الجميل بطريقة سريعة التحضير يسهل على الجميع القيام بعمله في البيت وهذه الطريقة كما يلي:
- نقوم بخفق البيض والفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن والكاسترد والسمنة ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع مكونات الخليط.
- ننخل الدقيق جيداً ثم نضع عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونضيفه إلى الخليط السابق تدريجياً ونقوم بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية متماسكة.
- نقوم بفرد العجينة بالنشابة ونشكلها على حسب الشكل المرغوب فيه ثم نرصها في صينية مدهونة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها في الفرن حتى ينضج البسكويت تماماً.
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