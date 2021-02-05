طريقة تحضير بسكويت الكاسترد التحفة الناعم الخفيف لتناوله مع احلي كوبايه شاي

بسكويت الكاسترد هو بسكويت الإفطار الشهي اللذيذ الذي يفضله الجميع كباراً وصغاراً لتناوله مع الشاي أو الحليب، ويمكن تناوله أيضاً في أي وقت وهو من البسكوتات الخفيفة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لا تعاني الأمهات في القيام بعمله لأن طريقة تحضيره سهلة وسريعة ودائماً تلجأ الأمهات وجميع الستات إلى عمل الشئ السهل في تحضيره، ويفضل القيام بعمل أي نوع من البسكويت أو الكيك أو أي شئ آخر في المنزل بدلاً من شرائه من الخارج وذلك لعدم ضمان نظافة الشئ وتوفير التكلفة التي سندفعها، ولذلك سوف نقدم لأحلى ست بيت في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بسكويت الكاسترد وطريقة تحضيره.

مكونات بسكويت الكاسترد الناعم

هناك العديد من البسكوتات اللذيذة التي يقبل الجميع على تناولها واليوم سوف نقدم مكونات بسكويت الكاسترد الرائع وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق.

2 حبة من البيض.

نصف كوب من اللبن.

نصف كوب من الكاسترد.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من السمن.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات الإعداد والتحضير

يتم إعداد نوع هذا البسكويت الجميل بطريقة سريعة التحضير يسهل على الجميع القيام بعمله في البيت وهذه الطريقة كما يلي: