بملعقة قرنفل واحدة تخلصي نهائيا وللابد من شيب الشعر المبكر بدون كيماويات وصبغات

الشعر هو زينة الإنسان، ولكنه مع مرور الزمن يحدث بعض التغيرات التي لا يرغب بها الكثير من الأشخاص، ومن أهم تلك التغيرات الشعر الأبيض، فيحاولون بكافة الوسائل البحث عن طريقة فعالة في إزالة الشعر الأبيض وفي نفس الوقت تكون طبيعية حتى لا تسبب أية أذى للشعر، ومن أهم تلك الطرق استخدام القرنفل في إزالة الشيب من الشعر.

القرنفل لعلاج الشيب

للقرنفل الكثير من الفوائد الصحية للشعر وخاصة في علاج الشعر الأبيض ومن أهم تلك الفوائد:-

يستخدم زيت القرنفل في ازالة الشيب من الشعر.

يساعد في منح الشعر حيوية و مظهر ولون طبيعي.

يساعد في علاج الجروح، والفطريات الضارة بالشعر.

يمنع تقصف الشعر.

يمنع تساقط الشعر، ويعمل على تقوية بصيلات الشعر.

إحتواء القرنفل على الكثير من المعادن والفيتامينات، تساعد على تطويل.

وصفة القرنفل لعلاج الشيب

بمكونات طبيعية ومنزلية يمكنك تحضير وصفة لعلاج الشيب بكل سهولة في المنزل عن طريق الخطوات التالية

المكونات

5 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.

معلقتين ونص كبار من زيت القرنفل

5 ملاعق كبيرة من زيت الخردل النقي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النقي.

كريم مرطب للشعر.

طريقة التحضير

نحضر وعاء عميق ونضيف به كلاً من زيت ( الزيتون – الخردل – السمسم – القرنفل) ونضيف لهم الكريم المرطب ونخلطهم جيداً.

يتم وضع الخليط السابق على الشعر جيداً، وعلى فروة الشعر.

يجب ترك الخليط السابق على فروة الرأس لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ مع الشامبو الخاص بك.

للحصول على أفضل النتائج يتم إستخدام هذه الوصفة من يومين إلى ثلاث أيام في الأسبوع.

يجب أن يتم شطف الشعر بشامبو خالي من المواد الأمونيا والمواد الضارة، لكي يتم الحصول على أفضل النتائج.

يعد الشيب من أكثر الأمور التي ينزعج ويقلق منها العديد من الأشخاص، وتسبب للكثير الإحراج حيث أنه يعد من علامة الكبر، ولكن قد يظهر للبعض في مرحلة الشباب نتيجة العديد من العوامل والتي من أكثرها انتشارًا القلق والتوتر والضغط النفسي، لهذا لا بد من تطبيق الخلطات الطبيعية لأنها فعالة وتؤتي بنتيجة خلال وقت قصير منذ بداية الإستعمال.