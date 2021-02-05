الوصفة الياباني لتبييض اليدين من آثار أشعة الشمس بمكونات طبيعية

الوصفة الياباني لتبييض اليدين ، من آثار أشعة الشمس هي من الوصفات الطبيعية المجربة، ونتيجتها تظهر من أول استعمال، فهي عبارة عن مقشر ومرطب ومفتح لليدين في نفس الوقت، والوصفة اليابانية هي من الوصفات الطبيعية المفضلة لدى الإمبراطورة سويكو تينو، الإمبراطورة الثالثة والثلاثون وفق قائمة أباطرة اليابان قديمًا، والتي تناقلتها الأجيال نظرًا لمفعولها السحري في تفتيح وتنعيم الأيدي، خاصة اليدين المتأثرة بالعوامل الجوية مثل أشعة الشمس، والبرد الشديد، وغيرها من العوامل التي تؤدي تغيير في طبيعة الجلد ونعومته ولونه، فهي تعتبر علاج لتصبغات اليدين من الشمس، وتعمل مثل كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، ولمزيد من الاهتمام بالتفتيح بإمكانك تجربة وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وتجربة الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وأيضًا الوصفة الكورية لتبييض الوجه.الوصفة الياباني لتبييض اليدين
وكما ذكرنا سابقًا أن الوصفة كانت للإمبراطورة الأنثى الأولى في تاريخ اليابان سويكو تينو، والوصفة اليابانية لتبييض اليدين، عبارة عن سنفرة تقشير اليدين من حروق الشمس، وماسك علاج حروق اليدين من الشمس، ومنعم للإيدي، ومفتح للون الجلد، ووصفة لتبييض اليدين من أول استعمال، لذا فهو مناسب جدًا للاستخدام لأي عروس مقبلة على الزفاف، كروتين قبل زفافها، كما ينصح معه استخدام وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين، وأيضًا وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم لجمال ونعومة فائقة.مكونات الوصفة اليابانية لتبييض اليدين بسرعة
- عسل نحل طبيعي.
- عصير ليمون.
- 5 ملاعق من اللوز المطحون.
- سكر خشن.
- زيت زيتون.
- زيت جنين القمح.
- ¼ كوب من حليب جوز الهند.
- ¼ فنجان جلسرين طبي.
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 ملعقة صغيرة من النشا.
- أحضري وعاء وضعي به عسل النحل، واخلطيه مع حليب جوز الهند والنشا وعصير الليمون، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة اللوز المطحون ناعم إلى المزيج السابق، وأضيفي السكر وزيت الزيتون، وبالتقليب جيدًا، حتى تتجانس جميع مكونات الوصفة.
- أضيفي إلى الخليط جل الصبار والجلسرين الطبي واخلطيهما جيدًا مع المزيج السابق، وبالتقليب جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك متجانس سهل التحكم فيه.
- اغسلي اليدين بماء دافئ وجففيهما جيدًا، ثم افردي الخليط على يديكي بالتساوي، باستخدام فرشاة الماسك، واتركي الخليط حتى يجف مدة لا تقل عن ساعة.
- افركي اليدين في حركة دائرية، حتى يتم إزالة الخليط تمامًا، قومي باحضار أسفنجة واغمسيها في عصير الليمون، وامسحي بها يديكي واتركيها مدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل اليدين بماء بارد مثلج، وبعد التجفيف ادهني اليدين بزيت جنين القمح.
- استمتعي بأيدي في نعومة أيدي الأطفال، وبشرة ملساء ناعمة، وبياض مثل الثلج من أول استعمال.
- بإمكانك استخدام تلك الوصفة على منطقة الكيعان، ومنطقة الركب، فلها على تلك المناطق نفس التأثير تمامًا.
- تستخدم الوصفة مرة في الأسبوع، وتكرر لمدة ثلاث أسابيع.
الوسوم
الوصفة الياباني لتبييض اليدين ، من آثار أشعة الشمس هي من الوصفات الطبيعية المجربة، ونتيجتها تظهر من أول استعمال، فهي عبارة عن مقشر ومرطب ومفتح لليدين في نفس الوقت، والوصفة اليابانية هي من الوصفات الطبيعية المفضلة لدى الإمبراطورة سويكو تينو، الإمبراطورة الثالثة والثلاثون وفق قائمة أباطرة اليابان قديمًا، والتي تناقلتها الأجيال نظرًا لمفعولها السحري في تفتيح وتنعيم الأيدي، خاصة اليدين المتأثرة بالعوامل الجوية مثل أشعة الشمس، والبرد الشديد، وغيرها من العوامل التي تؤدي تغيير في طبيعة الجلد ونعومته ولونه، فهي تعتبر علاج لتصبغات اليدين من الشمس، وتعمل مثل كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، ولمزيد من الاهتمام بالتفتيح بإمكانك تجربة وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وتجربة الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وأيضًا الوصفة الكورية لتبييض الوجه.الوصفة الياباني لتبييض اليدين
وكما ذكرنا سابقًا أن الوصفة كانت للإمبراطورة الأنثى الأولى في تاريخ اليابان سويكو تينو، والوصفة اليابانية لتبييض اليدين، عبارة عن سنفرة تقشير اليدين من حروق الشمس، وماسك علاج حروق اليدين من الشمس، ومنعم للإيدي، ومفتح للون الجلد، ووصفة لتبييض اليدين من أول استعمال، لذا فهو مناسب جدًا للاستخدام لأي عروس مقبلة على الزفاف، كروتين قبل زفافها، كما ينصح معه استخدام وصفات روسية لتبييض مفاصل أصابع اليدين، وأيضًا وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم لجمال ونعومة فائقة.مكونات الوصفة اليابانية لتبييض اليدين بسرعة
- عسل نحل طبيعي.
- عصير ليمون.
- 5 ملاعق من اللوز المطحون.
- سكر خشن.
- زيت زيتون.
- زيت جنين القمح.
- ¼ كوب من حليب جوز الهند.
- ¼ فنجان جلسرين طبي.
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- 1 ملعقة صغيرة من النشا.
- أحضري وعاء وضعي به عسل النحل، واخلطيه مع حليب جوز الهند والنشا وعصير الليمون، وبالتقليب جيدًا.
- قومي بإضافة اللوز المطحون ناعم إلى المزيج السابق، وأضيفي السكر وزيت الزيتون، وبالتقليب جيدًا، حتى تتجانس جميع مكونات الوصفة.
- أضيفي إلى الخليط جل الصبار والجلسرين الطبي واخلطيهما جيدًا مع المزيج السابق، وبالتقليب جيدًا حتى تحصلي على خليط متماسك متجانس سهل التحكم فيه.
- اغسلي اليدين بماء دافئ وجففيهما جيدًا، ثم افردي الخليط على يديكي بالتساوي، باستخدام فرشاة الماسك، واتركي الخليط حتى يجف مدة لا تقل عن ساعة.
- افركي اليدين في حركة دائرية، حتى يتم إزالة الخليط تمامًا، قومي باحضار أسفنجة واغمسيها في عصير الليمون، وامسحي بها يديكي واتركيها مدة 10 دقائق، ثم قومي بغسل اليدين بماء بارد مثلج، وبعد التجفيف ادهني اليدين بزيت جنين القمح.
- استمتعي بأيدي في نعومة أيدي الأطفال، وبشرة ملساء ناعمة، وبياض مثل الثلج من أول استعمال.
- بإمكانك استخدام تلك الوصفة على منطقة الكيعان، ومنطقة الركب، فلها على تلك المناطق نفس التأثير تمامًا.
- تستخدم الوصفة مرة في الأسبوع، وتكرر لمدة ثلاث أسابيع.
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