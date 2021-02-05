مقشر طبيعي لتقشير الوجه وازالة الجلد الميت بمكونات من منزلك لبشرة صافية وداعا لمراكز التجميل

طريقة تقشير الوجه في المنزل من الطرق السهلة والتي يمكننا القيام بها من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة، خصوصاً أننا نعلم جيداً أن البشرة مشاكلها كثيرة وأسبابها متعددة، ولكن من خلال مجموعة من أقنعة التقشير قد تطور الأمر وأصبح التقشير سهل وميسور ومن خلاله يمكننا التخلص من خلايا الجلد الميتة، يعتبر التقشير من الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها كل فترة حيث أنها لها كثير من الفوائد. قناع الجيلاتين لتقشير البشرة قناع الجيلاتين لتقشير البشرة المكونات: معلقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقة ونصف من الحليب البودرة.

بعض قطرات الزيت اللافندر. طريقة التحضير: احضري وعاء من الزجاج وقومي بعملية تسخينه بواسطة حمام مائي.

وذلك الأمر يتم من خلال وضع بعض من الماء في المقلاة وغليها على درجة حرارة متوسطة، بعدها قومي بوضع الوعاء خارج النار واتركيه فترة من الزمن حتى يبرد.

ومن هنا يمكن القيام باستخدام وعاء التقشير القوي على البشرة. قناع الفحم النشط لتقشير البشرة قناع الفحم النشط لتقشير البشرة المكونات: نصف معلقة من الفحم.

معلقة من الماء.

ملعقة من الجيلاتين. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها جيداً في وعاء متوسط الحجم، ثم قومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط متجانس القوام.

ومن هنا يمكن القيام باستخدام قناع التقشير على البشرة.

ولكن هناك عملية بسيطة ولابد منها في نفس الوقت وذلك من أجل إزالة الدهون التي على البشرة، ألا وهي عملية غسل الوجه جيداً فقط. قناع بياض البيض لتقشير البشرة قناع بياض البيض لتقشير البشرة المكونات: بياض بيضة واحدة.

بعض المناديل الورقية. طريقة التحضير: في البداية قومي بخفق بياض البيض وضعيه على البشرة، بعدها قومي بوضع بعض القطع من المناديل على الوجه.

يترك القناع ليجف فترة من الزمن وبعدها يشطف ببعض من الماء الساخن. الوسوم

طريقة تقشير الوجه في المنزل من الطرق السهلة والتي يمكننا القيام بها من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة، خصوصاً أننا نعلم جيداً أن البشرة مشاكلها كثيرة وأسبابها متعددة، ولكن من خلال مجموعة من أقنعة التقشير قد تطور الأمر وأصبح التقشير سهل وميسور ومن خلاله يمكننا التخلص من خلايا الجلد الميتة، يعتبر التقشير من الأمور المهمة التي يجب أن نقوم بها كل فترة حيث أنها لها كثير من الفوائد. قناع الجيلاتين لتقشير البشرة قناع الجيلاتين لتقشير البشرة المكونات: معلقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقة ونصف من الحليب البودرة.

بعض قطرات الزيت اللافندر. طريقة التحضير: احضري وعاء من الزجاج وقومي بعملية تسخينه بواسطة حمام مائي.

وذلك الأمر يتم من خلال وضع بعض من الماء في المقلاة وغليها على درجة حرارة متوسطة، بعدها قومي بوضع الوعاء خارج النار واتركيه فترة من الزمن حتى يبرد.

ومن هنا يمكن القيام باستخدام وعاء التقشير القوي على البشرة. قناع الفحم النشط لتقشير البشرة قناع الفحم النشط لتقشير البشرة المكونات: نصف معلقة من الفحم.

معلقة من الماء.

ملعقة من الجيلاتين. طريقة التحضير: نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها جيداً في وعاء متوسط الحجم، ثم قومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط متجانس القوام.

ومن هنا يمكن القيام باستخدام قناع التقشير على البشرة.

ولكن هناك عملية بسيطة ولابد منها في نفس الوقت وذلك من أجل إزالة الدهون التي على البشرة، ألا وهي عملية غسل الوجه جيداً فقط. قناع بياض البيض لتقشير البشرة قناع بياض البيض لتقشير البشرة المكونات: بياض بيضة واحدة.

بعض المناديل الورقية. طريقة التحضير: في البداية قومي بخفق بياض البيض وضعيه على البشرة، بعدها قومي بوضع بعض القطع من المناديل على الوجه.

يترك القناع ليجف فترة من الزمن وبعدها يشطف ببعض من الماء الساخن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر طبيعي لتقشير الوجه وازالة الجلد الميت بمكونات من منزلك لبشرة صافية وداعا لمراكز التجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.