طريقة عمل كفتة الأرز الشهية في المنزل بصورة رائعة ورهيبة في المنزل

تعد كفتة الأرز من المأكولات الشهية التى يعشقها الكبار والصغار وهى من الأكلات الشعبية المعروفة في مصر والعالم العربى، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها وتتكون من اللحم المفروم والأرز، وهى مكونات بسيطة تتوفر في بيوت الكثير، وهنا سوف نقدمها لكم بالأرز حيث هناك من يستخدم ما يسمى بالفريك أو البرغل لعملها، وهي بتبديل الأرز بهذه المكونات، يمكن عملها في المناسبات أو الأوقات العادية، يتم عملها بجانب الأرز الأبيض أو وضعها بالصلصة ووضعها في الفرن، هيا نتعرف علي طريقة عمل الكفتة بالأرز في المنزل.

مقادير عمل كفتة الأرز

تحتوي كفتة الأرز على مقادير سهلة ومتوفرة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيلو من اللحم المفروم. حبة واحدة من البصل. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. كوب من الأرز المنقوع. حزمة من ورق البقدونس. حزمة من الشبت. حزمة من الكزبرة الخضراء. ملعقة كبيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من البهارات.

في وعاء على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن وملعقة من البصل ثم نضيف الطماطم المفروم ونتركهم لمدة لا تقل عن نصف ساعة بعد ذلك ننزلها من على النار وبهذا تكون جاهزة للإستخدام.

طريقة التحضير

طريقة عمل الصلصة

سوف نقوم بتوضيح طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل وهى كالآتي:-