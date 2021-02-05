مش هتصدقي استخدامات سحرية بملعقة واحدة من الفازلين سر جمال ملكات الجمال والاميرات

الفازلين أو ما يسمى بجيل البترول، شئ موجود في منازلنا جميعاً، وخاصة في فصل الشتاء حيث يستخدمة الكثير من الأشخاص في منع جفاف الجلد، ولكن يجهل الكثير من الأشخاص عن فوائد الفازلين الأخرى التي تدخل في علاج الكثير من المشكلات التي تواجه الأنسان، لذلك سوف نتقدم لكي الكثير من أهم تلك الفوائد.

إزالة المكياج

فوائد الفازلين العامة

حيث يستخدم الفازلين بدلاً مناديل إزالة المكياج، كما أنه يستخدم على الوجه والعينين دون ضرر، ويتم ذلك عن طريق قطعة نظيفة من القطن بها كمية من الفازلين ويتم مسح بها الوجه بالكامل.

في علاج الجروح

يوضع القليل من الفازلين على الجروح الملتهبة فهو يساعد على علاجها، كما أنه يمنع تلوثها.

لتطويل الرموش

يستخدم الفازلين في عملية تطويل الرموش حيث يتم إستخدام فرشاة ماسكرا قديمة ونقوم بغمسها في فازلين، وتوضع على الرموش في كل مساء حتى نحصل على النتيجة المرغوبة.

في علاج تقصف الشعر

حيث يتم وضع القليل من الفازلين الطبيعي على أطراف الشعر لمنع تقصفة وعلاجه.

يعالج الكثير من أمراض الجلد المختلفة

حيث يستخدم الفازلين في منع جفاف الجلد، حماية الجلد من البكتيريا الضارة، كما أن له فاعلية في علاج الصدفية والأكزيما.

يستخدم في علاج البواسير

يستخدم الفازلين أيضاً في علاج البواسير، حيث يتم وضع القليل من الفازلين الطبيعي على فتحة الشرج فهو يساعد على علاج تورمها، كما أنه يقال من الشعور بالتعب والألم الشديد والحكة، كما أنه يساهم بشكل كتير في عملية الأخراج.

نصائح عند استخدام الفازلين

على الرغم من وجود الكثير من الفوائد للفازلين إلا أن له أيضا يجب أن نتفاداها وذلك عن طريق

عدم كثرة إستخدام الفازلين بكثرة.

هناك بعض الحالات يجب إستشارة طبيبك قبل استخدامه.

يتميز الفازلين بمواد مرطبة للغاية سواء للبشرة أو الجسم فأنه يعطي ترطب قوي نظراً لانه يحتوي على مادة عازلة للبشرة، لذلك نقوم باستخدامه على البشرة الجافة، كما أنه يستخدم في ترطيب الشفايف، وترطيب الشعر أيضاً فأنه يعمل على تنعيم ولمعان الشعر بالإضافة إلي التخلص من شيب الشعر المبكر.

هناك العديد من الفازلين الفوائد التي يحتوي عليها الفازلين حيث انه يستخدم في العديد من الأغراض مثل ترطيب الجلد، تطويل، تنعيم الشعر ترطيب وتبييض الوجه، كما أنه يعد عنصر أساسي في العديد من الخلطات الطبيعية التي يتم تحضيرها للعناية بجمال كل امرأة، ويتسم بأنه ليس غالي الثمن وليس له آثار جانبية لاحقة.