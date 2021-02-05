احسن ماسك تبييض وتفتيح الوجه واليدين والقدمين وازالة الاسمرار والجلد الميت من الجسم كله

تعاني العديد من السيدات من حدوث اسمرار نتيجة التعرض للشمس أو الذهاب للمصايف، ولذلك تتعرض بصورة مباشرة للشمس التي يقتصر دورها علي اسمرار البشرة فقط، بل تمتد لتصل للقدمين واليدين ولذلك تطر للبحث عن وصفات تزيل الاسمرار وترجع اللون الطبيعي كما كم كان من قبل، ومن ضمن هذه الخلطات العسل وماء الورد وهم من أكثر المواد المستخدمة في التفتيح نظراً لفاعليتها القوية على تبييض البشرة، ومن خلال موقعنا سنضع لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه واليديين والقدمين وأي منطقة بالجسم. العسل واللبن لتفتيح اليدين العسل واللبن لتفتيح اليدين مكونات الوصفة:- ملعقة من اللبن.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الليمون. طريقة التحضير:- يوضع العسل في طبق صغير ويضاف إليه الليمون ويتم تقليبه.

يضاف اللبن للخليط مع التقليب المستمر حتي يتجانس الخليط.

يضاف على اليدين لمدة ربع ساعة .

سوف يزيل الجلد الميت عند شطف اليدين بالماء. ماء الورد لتفتيح اليدين والقدمين ماء الورد لتفتيح اليدين والقدمين مكونات الوصفة:- ملعقتين من الجلسرين.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من زيت الورد. طريقة التحضير:- تضاف المكونات معاً وتخلط جيداً.

ويتم توزيعها علي القدمين واليدين من خلال قطنة.

ويمكن إضافتها على البشرة.

وتكرار تلك الخلطة يومًا بعد يوم. جل الصبار وزيت اللوز جل الصبار وزيت اللوز مكونات الوصفة:- ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من زيت اللوز. طريقة التحضير:- يتم دمج جل الصبار مع زيت اللوز.

يضاف على المناطق المطلوب تفتيحها.

يفضل استخدامه ليلاً مع غسله في اليوم التالي.

وتكرار تلك الخلطة مرة اسبوعيا. عصير الخيار والليمون عصير الخيار والليمون مكونات الوصفة:- ربع كوب من عصير الخيار.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير:- يتم خلط عصير الليمون وعصير الخيار.

يوضع على المناطق المصابة باستمرار.

يتم غسله بالماء البارد بعد نصف ساعة.

تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا. يسعى العديد من الأشخاص إلى تبييض أيديهم وأوجهم لكي يبدو في أبهى صورة لهذا ينبغي عليهم تطبيق أي من الخلطات الطبيعية التي تؤتي بنتيجة فعالة خلال فترة وجيزة من وقت تطبيقها، وتتسم بسهولتها، وعدم ترك مكانها أي من العوامل الجانبية التي يخشى منها كافة الأشخاص والتي تكون شائعة في غالب المستحضرات التي ينصح بها البعض للتبييض. الوسوم

تعاني العديد من السيدات من حدوث اسمرار نتيجة التعرض للشمس أو الذهاب للمصايف، ولذلك تتعرض بصورة مباشرة للشمس التي يقتصر دورها علي اسمرار البشرة فقط، بل تمتد لتصل للقدمين واليدين ولذلك تطر للبحث عن وصفات تزيل الاسمرار وترجع اللون الطبيعي كما كم كان من قبل، ومن ضمن هذه الخلطات العسل وماء الورد وهم من أكثر المواد المستخدمة في التفتيح نظراً لفاعليتها القوية على تبييض البشرة، ومن خلال موقعنا سنضع لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الوجه واليديين والقدمين وأي منطقة بالجسم. العسل واللبن لتفتيح اليدين العسل واللبن لتفتيح اليدين مكونات الوصفة:- ملعقة من اللبن.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الليمون. طريقة التحضير:- يوضع العسل في طبق صغير ويضاف إليه الليمون ويتم تقليبه.

يضاف اللبن للخليط مع التقليب المستمر حتي يتجانس الخليط.

يضاف على اليدين لمدة ربع ساعة .

سوف يزيل الجلد الميت عند شطف اليدين بالماء. ماء الورد لتفتيح اليدين والقدمين ماء الورد لتفتيح اليدين والقدمين مكونات الوصفة:- ملعقتين من الجلسرين.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من زيت الورد. طريقة التحضير:- تضاف المكونات معاً وتخلط جيداً.

ويتم توزيعها علي القدمين واليدين من خلال قطنة.

ويمكن إضافتها على البشرة.

وتكرار تلك الخلطة يومًا بعد يوم. جل الصبار وزيت اللوز جل الصبار وزيت اللوز مكونات الوصفة:- ملعقتين من جل الصبار.

ملعقتين من زيت اللوز. طريقة التحضير:- يتم دمج جل الصبار مع زيت اللوز.

يضاف على المناطق المطلوب تفتيحها.

يفضل استخدامه ليلاً مع غسله في اليوم التالي.

وتكرار تلك الخلطة مرة اسبوعيا. عصير الخيار والليمون عصير الخيار والليمون مكونات الوصفة:- ربع كوب من عصير الخيار.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير:- يتم خلط عصير الليمون وعصير الخيار.

يوضع على المناطق المصابة باستمرار.

يتم غسله بالماء البارد بعد نصف ساعة.

تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا. يسعى العديد من الأشخاص إلى تبييض أيديهم وأوجهم لكي يبدو في أبهى صورة لهذا ينبغي عليهم تطبيق أي من الخلطات الطبيعية التي تؤتي بنتيجة فعالة خلال فترة وجيزة من وقت تطبيقها، وتتسم بسهولتها، وعدم ترك مكانها أي من العوامل الجانبية التي يخشى منها كافة الأشخاص والتي تكون شائعة في غالب المستحضرات التي ينصح بها البعض للتبييض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احسن ماسك تبييض وتفتيح الوجه واليدين والقدمين وازالة الاسمرار والجلد الميت من الجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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