كيكة الماية بدون بيض وبدون حليب والكيكة اسفنجية وهشة

خطوات تحضير كيكة الماية بدون بيض وبدون حليب، يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتناولها الكبار والصغار ويكثر تحضيرها في الأعياد والمناسبات فهي ذو مذاق وطعم مميز، كما أنها من الأطعمة المفيدة التي تحتوي على عدد كبير من المكونات الغذائية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك بدون بيض. مكونات ومقادير الكيك بدون حليب وبدون بيض: كأس ونصف من الدقيق. كأس من السكر. كأس من السكر النباتي. كأس من المياه. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير الكيك بدون بيض: القيام بتجهيز الفرن أولاً قبل أن يتم تحضير الكيك.

يتم تحضير قالب الكيك وبعد ذلك يتم دهنه بكمية من الزبدة أو الزيت أو وضع كمية من الدقيق وبعد ذلك يتم التخلص من الكمية الباقية من الدقيق.

يتم إحضار إناء ويتم نخل فيه كمية من الدقيق والسكر والبيكنج صودا والبيكنج باودر وخلط المكونات جيداً لحين أن تختلط مع بعضها البعض.

يتم إحضار إناء أخر وخلط فيه كلاً من المياه والزيت والخل والفانيلا.

يتم إحضار إناء أخر وخلط فيه كلاً من المياه والزيت والخل والفانيلا. يتم وضع خليط المكونات السائلة بشكل تدريجي فوق المكونات الجافة مع الاستمرار في الخلط.

يتم وضع الخليط في قالب الطهي وبعد لك يتم نقله إلى الفرن.

يتم وضع الخليط في قالب الطهي وبعد لك يتم نقله إلى الفرن. يتم تركه لمدة ساعة وعدم فتح الباب عليه لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكمية. مكونات ومقادير الكيك بدون حليب وبدون بيض:خطوات تحضير الكيك بدون بيض: طريقة تحضير كيكة الزبادي: طريقة تحضير كيكة الزبادي: يعتبر كيك الزبادي من افضل أنواع الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لذا سنوضح طريقة تحضير كيكة الزبادي بالخطوات والمقادير المظبوطة. مكونات كيكة الزبادي: كوب كبير من الزبادي.

عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البيكينج بودر.

فانيليا.

كوب من السكر كبير.

ملعقة كبيرة من السمن. طريقة تحضير كيك الزبادي بالخطوات: قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي بها الزبادي والفانيليا والبيض والسكر والسمنة. قومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر سويا، بعدها ضعي عليها المكونات السابقة السائلة في إناء عميق. ضعي العجين في صينية بالفرن ثم اتركيها حتى تنضج تماما. مكونات كيكة الزبادي:طريقة تحضير كيك الزبادي بالخطوات: الوسوم

خطوات تحضير كيكة الماية بدون بيض وبدون حليب، يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتناولها الكبار والصغار ويكثر تحضيرها في الأعياد والمناسبات فهي ذو مذاق وطعم مميز، كما أنها من الأطعمة المفيدة التي تحتوي على عدد كبير من المكونات الغذائية ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الكيك بدون بيض. مكونات ومقادير الكيك بدون حليب وبدون بيض: كأس ونصف من الدقيق. كأس من السكر. كأس من السكر النباتي. كأس من المياه. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. ملعقة صغيرة من الفانيلا. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. خطوات تحضير الكيك بدون بيض: القيام بتجهيز الفرن أولاً قبل أن يتم تحضير الكيك.

يتم تحضير قالب الكيك وبعد ذلك يتم دهنه بكمية من الزبدة أو الزيت أو وضع كمية من الدقيق وبعد ذلك يتم التخلص من الكمية الباقية من الدقيق.

يتم إحضار إناء ويتم نخل فيه كمية من الدقيق والسكر والبيكنج صودا والبيكنج باودر وخلط المكونات جيداً لحين أن تختلط مع بعضها البعض.

يتم إحضار إناء أخر وخلط فيه كلاً من المياه والزيت والخل والفانيلا.

يتم إحضار إناء أخر وخلط فيه كلاً من المياه والزيت والخل والفانيلا. يتم وضع خليط المكونات السائلة بشكل تدريجي فوق المكونات الجافة مع الاستمرار في الخلط.

يتم وضع الخليط في قالب الطهي وبعد لك يتم نقله إلى الفرن.

يتم وضع الخليط في قالب الطهي وبعد لك يتم نقله إلى الفرن. يتم تركه لمدة ساعة وعدم فتح الباب عليه لحين أن يتم الانتهاء من جميع الكمية. مكونات ومقادير الكيك بدون حليب وبدون بيض:خطوات تحضير الكيك بدون بيض: طريقة تحضير كيكة الزبادي: طريقة تحضير كيكة الزبادي: يعتبر كيك الزبادي من افضل أنواع الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص، لذا سنوضح طريقة تحضير كيكة الزبادي بالخطوات والمقادير المظبوطة. مكونات كيكة الزبادي: كوب كبير من الزبادي.

عدد 2 بيضة متوسطة الحجم.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة من البيكينج بودر.

فانيليا.

كوب من السكر كبير.

ملعقة كبيرة من السمن. طريقة تحضير كيك الزبادي بالخطوات: قومي بتحضير الخلاط الكهربائي وضعي بها الزبادي والفانيليا والبيض والسكر والسمنة. قومي بنخل الدقيق مع البيكينج بودر سويا، بعدها ضعي عليها المكونات السابقة السائلة في إناء عميق. ضعي العجين في صينية بالفرن ثم اتركيها حتى تنضج تماما. مكونات كيكة الزبادي:طريقة تحضير كيك الزبادي بالخطوات:

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