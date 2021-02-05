التخلص من الشيب نهائيا بدون صبغة وفي دقائق معدودة والتمتع بشعر صحي رائع

تبحث العديد من السيدات لمعرفة كيفية التخلص من الشيب نهائيا وفي دقائق معدودة، حيث أن الشيب من المشكلات التي تُعاني منها فئة كبيرة من الأفراد سواء من النساء أو الرجال، من مختلف الأعمار، فأصبح الشيب غير مرتبط بالتقدم في العمر كما كان معروف سابقًا، ولكنه يظهر في عمر الشباب مما يسبب الضيق والإحراج لأنه يُعطي عمر أكبر من العمر الحقيقي لهم، ويرجع السبب الرئيسي وراء ظهور الشعر الأبيض مُبكرًا إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر.

التخلص من الشيب نهائيا

ينتج عن نقص إنتاج صبغة الميلانين في الشعر إنتاج الشعر الجديد باللون الرمادي أو الأبيض، ويحدث هذا النقص نتيجة للعديد من العوامل سواء العوامل الوراثية كالأمراض المُتنقلة بسبب الوراثة أو بعض الأمراض الطارئة التي تحتاج إلى معالجتها ليزول سبب الشيب، وأيضًا نتيجة للعوامل النفسية الصعبة التي تمر على الأفراد من التوتر والقلق، ويلجأ الأفراد وخاصة السيدات في أغلب الوقت إلى طرق التخلص من الشيب باستخدام المواد الكيميائية والصبغات التي تضر الشعر بعد ذلك، على الرغم من إمكانية القضاء عليه نهائيًا بدون أي مواد كيميائية باستخدام الوصفات الطبيعية.

وصفة الشاي والبصل للشيب

يُمكن القضاء على شيب الشعر من خلال استخدام الشاي مع قشر البصل للاستفادة من فوائد دمجهما سويًا، ويكون ذلك عن طريق :

ثلاث ملاعق من الشاي.

قشر بصلة واحدة.

وعاء فارغ.

ستة أكواب من الماء.

يُحضر الإناء ويوضع الشاي مع البصل والماء ويترك لمدة نصف ساعة حتى تصبح ثقيلة اللون، وبعدها يُغسل الشعر جيدًا بالشامبو ويُجفف بالمجفف الخاص بالشعر، ويُغمس الشعر جيدًا بالسائل السابق من الشاي والبصل، ثم تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على نتائج إيجابية مذهلة.

الريحان لعلاج الشعر الأبيض

يُساعد الريحان في القضاء على الشيب نظرًا لمكوناته الرائعة والمذهلة، ويمكن القيام بذلك عن طريق :

نصف كوب من أوراق الريحان المجفف.

كوبين من الماء الساخن.

معلقة من إكليل الجبل.

تُوضع كافة المكونات في وعاء عميق على النار، وتترك حتى تغلي في الماء لمدة عشر دقائق، وبعدها يُسكب الخليط في علبة بخاخ زجاجية أو بلاستيكية، ويُغسل الشعر بالشامبو والبلسم، ويُجفف جيدًا، وتوضع على الشعر عن طريق بخها على الأماكن التي يتواجد بها الشيب، وتترك حتى تجف بمفردها، وتكرر الوصفة عدة مرات حتى الحصول على النتيجة المرضية.