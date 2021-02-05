اعملي عجينة السمبوسة المقرمشة في البيت بطريقة سهلة وسريعة وبأقل المقادير

تعتبر عجينة السمبوسك من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأسر ويكثر تحضيرها وتناولها في شهر رمضان، فتعدد الحشوات التي يتم وضعها في السمبوسك من أبرزها الخضار أو الدجاج المفروم أو اللحم المفروم أو الجبنة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

فالسمبوسك فهي عبارة عن عجينة رقيقة وتتوافر في الكثير من المتاجر بمختلف أنواعها، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة السمبوسك.

المقادير

كأسان من الدقيق الأبيض.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

يتم إحضار إناء عميق ويتم وضع فيه المياه وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الملح والزيت النباتي. يتم رفع الإناء على النار لحين أن تغلى المياه وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق ويتم رفعه على النار ويتم تحريك المكونات جيداً باستخدام الملعقة. يتم ترك الخليط لحين أن يبرد بصورة نهائية ويتم فركه باليدين لحين أن يتم الحصول على العجينة وتركها لمدة ربع ساعة لحين أن ترتاح. يتم رش كمية من الدقيق على السطح الرخامي ويتم فرد العجين باستخدام عصا الفرد لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة. القيام بتقطيع العجينة بصورة طولية لحين أن يتم حشوها، يتم تجهيز الحشوة المطلوبة. القيام بحشو حبات السمبوسك ويتم غلقها بصورة جيدة. يتم نقل الزيت النباتي إلى الإناء ويكون على نار عالية ويتم تركه لحين أن يسخن وبعد ذلك يتم قلي حبات السمبوسك حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك يتم تقديمها.

خطوات تحضير عجينة السمبوسكحشوة اللحم والخضار للسمبوسك:

المقادير:

لحم مفروم.

فصان من الثوم المهروس.

بصلة حجمها صغير وتكون مفرومة.

جزرة بحجم كبير ويتم تقطيعها إلى مكعبات.

ربع كأس من البازلاء المسلوقة.

حبتان من الطماطم.

نصف ملعقة من كلاً من الفلفل الأسود وبهارات الطبخ وهال مطحون وقرفة وملح وزنجبيل بودرة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

زيت زيتون.

رفع الزيت على النار في مقلاة واسعة لحين أن يسخن وبعد ذلك يتم إضافة البصل والتقليب جيداً لحين أن يصبح طري. يتم إضافة الثوم واللحم والاستمرار في التحريك قم إضافة باقي مكونات الحشو وتركها لحين أن تنضج اللحمة.

خطوات التحضير: