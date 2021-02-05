معجزة من العطار رخيصة الثمن لشد تجاعيد البشرة وتفتيح لون الوجه فوراً

معجزة في كل منزل لشد التجاعيد وتفتيح البشرة فوريا، حيث تبحث كل سيدة في جميع المراحل العمرية من الشباب وحتى الشيخوخة، تبحث دائما عن كريمات أو طرق سريعة لشد البشرة وعلاج التجاعيد، وكذلك تفتيح البشرة وذلك بشكل سريع وطرق استعمال بسيطة، مع تعرض البشرة بشكل مستمر للمؤثرات الخارجية السلبية، ولكن معظم الكريمات التي تجمع كل هذه المزايا باهظة الثمن، لذا قد توصلنا لطريقة منزلية لتحضير أفضل الأنواع المعروفة لشد البشرة وتفتيحها وذلك بمكونات رخيصة الثمن.

وصفة شد البشرة وتفتيحها وعلاج التجاعيد

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق عشب البروبوليس.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل ويمكن استبداله بالزبادي الطبيعي.

عشب البروبوليس له فوائد تظهر فوريا ومن أهمها تفتيح البشرة والقضاء نهائيا على البقع والكلف والنمش والتصبغات، كما يعمل على شد البشرة وعلاج التجاعيد وتأخر علامات شيخوخة البشرة، واستعادة شبابها وحيويتها ومنحها نضارة وتفتيح فوري،

طريقة التحضير والاستعمال

يتم وضع كمية مسحوق البروبوليس في وعاء ثم إضافة عسل النحل الطبيعي أو الزبادي، ويتم الدمج جيدا بين المكونين حتى تمام التجانس والحصول على قوام كريمي، ويتم وضع الخليط على البشرة ليلا وتركه حتى التأكد من امتصاص البشرة الوصفة كليا، ثم يتم تمرير قطنة مبلله بالماء الفاتر على البشرة، ثم غسلها مرة أخرى بالماء البارد لسد المسامات، وسنلاحظ النتيجة الرائعة من تفتيح البشرة وشد البشرة وتوحيد لونها، نتيجة رائعة أيضا في محاربة التجاعيد والقضاء تماما على البقع الداكنة والنمش والتصبغات.

وصفة منزلية لتفتيح البشرة

تتكون الوصفة من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من النشا أو الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

يتم وضع النشا فى وعاء ثم إضافة الزبادي والحليب البودرة وماء الورد، ويتم الدمج جيدا بين المكونات وحتى الحصول على قوام كريمي متجانس، ثم يتم تطبيق الوصفة على كامل البشرة وتُترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل البشرة جيدا بواسطة الغسول أو الصابون المناسب حسب نوع البشرة وترطيبها بواسطة ترطيب مناسب.

حافظي على نضارة بشرتك دوماً بترطيبها باستمرار وإزالة الدهون الزائدة منها، حيث أن تلك الدهون تتسبب في تغطية البشرة بطبقة دهنية تمنع وصول الأكسجين للبشرة، كما تتسبب في ظهور الجبوب البثور وكذلك التصبغات الجلدية في بعض الأحيان، لذا يجب أن يحتوي روتين العناية بالبشرة الخاص بك على غسول طبيعي يناسب نوع بشرتك ومرطب مناسب للحفاظ عليها من الجفاف.