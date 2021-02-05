كيك الكوكيز وكب كيك الكوكيز بأسهل الطرق وبمكونات في كل بيت، حيث أن كيك الكوكيز يعتبر واحداً من أكثر أنواع الحلويّات شهرة، وترجع أصوله إلى بلاد فارس، ثم انتقل بعدها إلى أوروبا عن طريق الفتوحات الإسلاميّة، ومنها إلي أمريكا وباقي بلدان العالم، ويتمّ تحضيره بالعديد من الأطعمة، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح طريقة تحضير أفضل الحلويات بالكوكيز وهما كيك الكوكيز بالشوكولاتة، وطريقة تحضير كب كيك الكوكيز. أولا طريقة الكيك أولا طريقة الكيك أولا المقادير: مئة وخمس وعشرون جراما من الزبد اللينة.

بيضة ذو حجم متوسط.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشّة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا.

أربعون جرانا من السكر الأبيض،

وأربعون جراما من السكر البني.

مئة وعشرون جرامت من حبيبات الشوكولاتة.

مئة جرام من حبيبات الشوكولاتة البيضاء.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودرة.

مئة وأربعون جراما من الدقيق الأبيض كما يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة ثانياطريقة التحضير عليك نخل كلاً من الدقيق مع الملح والبكينج باودر والكاكو والبكينج صودا جيدا

ثم قومي بضرب الزبدة ضربا جيدا

ثم أضيفي السكر البني والأبيض، واستمري في الضرب حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم أضيفي البيضة والفانيلا، واستمري في الضرب.

وبعدها أضيفي المكونات الجافة المنخولة

ثم اخلطي كلا من حبيبات الشوكولاتة السوداء والبيضاء معاً.

قومي بصنع كرات باستخدام ملعقة كبيرة، و ضعيها في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

ادخلي الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية،.

واتركيها لمدة تتراوح ثَتقريبا مابين عشر دقائق إلى اثنتي عشرة دقيقة.

قومي بإخراج الصينية من الفرن، ثم ضعيها فوق الشبكة حتى تبرد،

وستري أنّها ستكون طرية، ولكنها سوف تتماسك بعد أن تبرد. طريقة كب كيك الكوكيز طريقة كب كيك الكوكيز أولا المقادير؛ ملعقة صغيرة من الملح.

اثنان كوب من الدقيق .

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة من البكينج صودا.

بياض بيضة.

كوب ونصف من رقائق الشوكولاتة القطع.

ثلاثة أرباع الكوب من الزبد وتكون في حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البني. ثانيا طريقة التحضير؛ أولا القيام بنخل كلا من الكاكاو مع الملح والبكينج باودر والبكينج صودا في وعاء عميق.

ثم ضعي كلا السكر البني والأبيض مع الزبد واضربيهم معاً جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي

ثمّ قومي بوضع الزبد والفانيلا مع الخليط ومتابعة الضرب

وبعدها قوني بإضافة الدقيق للخليط

ثم تقليب الخليط بواسطة الملعقة البلاستيكية

ثمّ أضيفي رقائق الشوكولاتة وقليبها مع الخليط بهدوء بالملعقة العريضة

ثمّ ضعي الخليط بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

قومي بوضع ورق زبدة في كل قالب من قوالب الكب كيك

ثمّ ضعي بعض من الخليط بالقالب فقط حوالي ثلاثة أرباع القالب

وقومي بإدخال الكب كيك الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم النضج، ثم تركها تبرد وأيضا اعملى كل الكب كيك بكل أنواعه وطرقه المختلفة الوسوم

كيك الكوكيز وكب كيك الكوكيز بأسهل الطرق وبمكونات في كل بيت، حيث أن كيك الكوكيز يعتبر واحداً من أكثر أنواع الحلويّات شهرة، وترجع أصوله إلى بلاد فارس، ثم انتقل بعدها إلى أوروبا عن طريق الفتوحات الإسلاميّة، ومنها إلي أمريكا وباقي بلدان العالم، ويتمّ تحضيره بالعديد من الأطعمة، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح طريقة تحضير أفضل الحلويات بالكوكيز وهما كيك الكوكيز بالشوكولاتة، وطريقة تحضير كب كيك الكوكيز. أولا طريقة الكيك أولا طريقة الكيك أولا المقادير: مئة وخمس وعشرون جراما من الزبد اللينة.

بيضة ذو حجم متوسط.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشّة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البكينج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البكينج صودا.

أربعون جرانا من السكر الأبيض،

وأربعون جراما من السكر البني.

مئة وعشرون جرامت من حبيبات الشوكولاتة.

مئة جرام من حبيبات الشوكولاتة البيضاء.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو البودرة.

مئة وأربعون جراما من الدقيق الأبيض كما يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة السينابون اللذيذة بمنتهي السهولة وبخطوات بسيطة ثانياطريقة التحضير عليك نخل كلاً من الدقيق مع الملح والبكينج باودر والكاكو والبكينج صودا جيدا

ثم قومي بضرب الزبدة ضربا جيدا

ثم أضيفي السكر البني والأبيض، واستمري في الضرب حتى الحصول على قوام كريمي.

ثم أضيفي البيضة والفانيلا، واستمري في الضرب.

وبعدها أضيفي المكونات الجافة المنخولة

ثم اخلطي كلا من حبيبات الشوكولاتة السوداء والبيضاء معاً.

قومي بصنع كرات باستخدام ملعقة كبيرة، و ضعيها في صينية فرن مغطاة بورق الزبدة.

ادخلي الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية،.

واتركيها لمدة تتراوح ثَتقريبا مابين عشر دقائق إلى اثنتي عشرة دقيقة.

قومي بإخراج الصينية من الفرن، ثم ضعيها فوق الشبكة حتى تبرد،

وستري أنّها ستكون طرية، ولكنها سوف تتماسك بعد أن تبرد. طريقة كب كيك الكوكيز طريقة كب كيك الكوكيز أولا المقادير؛ ملعقة صغيرة من الملح.

اثنان كوب من الدقيق .

ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة.

نصف ملعقة من البكينج صودا.

بياض بيضة.

كوب ونصف من رقائق الشوكولاتة القطع.

ثلاثة أرباع الكوب من الزبد وتكون في حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البكينج باودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر البني. ثانيا طريقة التحضير؛ أولا القيام بنخل كلا من الكاكاو مع الملح والبكينج باودر والبكينج صودا في وعاء عميق.

ثم ضعي كلا السكر البني والأبيض مع الزبد واضربيهم معاً جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي

ثمّ قومي بوضع الزبد والفانيلا مع الخليط ومتابعة الضرب

وبعدها قوني بإضافة الدقيق للخليط

ثم تقليب الخليط بواسطة الملعقة البلاستيكية

ثمّ أضيفي رقائق الشوكولاتة وقليبها مع الخليط بهدوء بالملعقة العريضة

ثمّ ضعي الخليط بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

قومي بوضع ورق زبدة في كل قالب من قوالب الكب كيك

ثمّ ضعي بعض من الخليط بالقالب فقط حوالي ثلاثة أرباع القالب

وقومي بإدخال الكب كيك الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي يتم النضج، ثم تركها تبرد وأيضا اعملى كل الكب كيك بكل أنواعه وطرقه المختلفة

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