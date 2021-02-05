اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة طبيعي سريع المفعول بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم كوري، تتميز المرأة الكورية ببشرتها الشديدة البياض و الشديدة النقاء أيضاَ، وبالطبع تتمنى كل امرأة الحصول على مثل هذه البشرة، لذلك تصرف الكثيرات منا موالاً طائلة على شراء كريمات تفتيح مصنوعة في كوريا، ظناً منها أن هذا هو الحل، لكن ما لا يعرفه الكثير منا أن بشرة المرأة الكورية بهذا الشكل لعدة عادات تواظب عليها المرأة الكورية، وأول هذه العادات هو النوم بشكل جيد يوميا لمدة لا تقل عن ثمان ساعات، وهذا لأن النوم له دور كبير في تفتيح البشرة ومنحها مظهراً حيوياً ونضراً.

اقوي كريم كوري لتفتيح البشرة طبيعي

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عرقسوس البودرة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نرفع الماء على النار ونتركه حتى يغلي.

نأخذ ملعقتان كبيرتان من الماء المغلي ونخلطهم مع الشاي الأخضر ونتركهم جانباً.

نضيف العرقسوس إلى بقية الماء المغلي ونقلب ونترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق.

نرفع الخليط السابق من على النار ونضيف له خليط الشاي الأخضر ونقلب ونتركه جانياً حتى يبرد.

بعد أن يبرد الخليط نضيف له الجلسرين وماء الورد ونقلب جيداً.

نصفي الخليط ونضعه في زجاجة بخاخ ونستخدمه مرة واحدة يومياً قبل النوم وبعد تنظيف البشرة.

يحفظ هذا الخليط في الثلاجة ويتم إخراجه عند الحاجة لاستخدامه وبعد مرور شهر على استخدامه بشكل يومي نلاحظ فرق كبير في لون وشكل البشرة.

سر بياض بشرة الكوريات

كذلك تهتم الكوريات بتناول طعام صحي غني بالخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3 وخاصةً المأكولات البحرية، لما للنظام الغذائي من تأثير كبير على مظهر البشرة، كما تهتم الكوريات بشرب كميات كبيرة من الماء يوميا، تصل إلى ثلاث لترات في اليوم الواحد، لأن الماء مهم جداً لترطيب البشرة وتفتيحها وإزالة أي حبوب أو بقع ظاهرة فيها، كما تقوم الكوريات بتنظيف البشرة وتقشيرها بشكل دوري، بالإضافة إلى استخدام كريمات مرطبة مرتين يوميا صباحاً ومساءاً، كما تحرص الكوريات على استخدام السيروم بشكل يومي، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة لنضارة البشرة.

كريم الأرز لتقشير البشرة وتفتيحها

يعمل الأرز علي تقشير الوجه وإزالة الجلد الميت، فقومي بخلط معلقتين من الازر المطحون، واضيفي إليهم ملعقة من منقعوع البابونج المضاف، واضيفي إليهم ملعقة من زيت اللوز وزيت الزيتون، ثم قومي بمزج الخليط جيداً، قبل تطبيق الخليط أغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم قومي بوضع الخليط على البشرة وقومي بالتدليك لمدة 10 دقائق ثم قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرة أسبوعياً.