لن تتخيلي تأثير تلك المادة المعجزة في إزالة الشعر من الجسم بدون أدنى إحساس بالألم

تسعى كل فتاة وسيدة للحصول على جسم ناعم خالي من الشعر الزائد وبدون إحساس بالألم، وهناك طرق تزيد من كثافة الشعر الزائد مع كل عملية إزالة للشعر، وهناك طرق أخرى لإزالة الشعر عي في الحقيقة مؤلمة جدا، لذا سنتحدث عن مادة معجزة للتخلص من الشعر الزائد وجعله يتساقط أمام عينيك دون أدنى إحساس بالألم، كما سوف نستعرض معا عدة طرق أخرى لإزالة الشعر الزائد من المناطق الحساسة مع تأخير نمو الشعر الجديد وتقليل كثافته.

إزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم

هذه الطريقة لا تعرفها الكثيرات رغم نتيجتها المذهلة في التخلص من الشعر الزائد وتأخير نمو الشعر الجديد، وهي تعتمد على مادة السفيد اب أو السفيداج كما يطلق عليها البعض، هذه المادة تستعمل جافة على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها، ويتم فركها بعناية علي الجلد لمدة 5 دقائق، ثم تستطيعين بعدها إزالة شعرك دون ألم لأن الشعر تخلخل من جذوره وبدأ في التساقط بالفعل، هذه الوصفة أيضا تعمل على تفتيح البشرة ولكن لا تستعمليها للتفتيح ويكفي استعمالها للتخلص من الشعر الزائد فقط.

طرق أخرى للتخلص من الشعر الزائد وتأخير نموه

تتنوع طرق إزالة الشعر من الجسم حسب رغبة السيدة ودرجة تحسس بشرتها، حيث تعتمد الكثيرات على طرق مختلفة في كل مرة، ولذلك سوف نوضح لك سيدتي هذه الطرق ومميزاتها بالتفصيل.

إزالة الشعر بالحلاقة

تتميز هذه الطريقة بسرعة إزالة الشعر وبدون ألم تماما سواء كانت بماكينة الرجال أو بماكينة السيدات، ولكن تلك الطريقة عيوبها سرعة إنبات الشعر بشكل ملحوظ خلال أيام فقط مع زيادة سُمك الشعر أيضا.

كريمات إزالة الشعر

وتتميز بسرعة إزالة الشعر وسعرها الذي يتناسب مع الكل، ولكن من عيوبها أنها تسبب مع الوقت التهابات واسمرار بالمناطق الحساسة، كما أن من عيوبها سرعة إنبات الشعر أيضا وزيادة سُمكه.

السويت

من أهم مزاياها أنها تُعد من أكثر الطرق أمانا لإزالة الشعر من الجسم وخاصة المنطقة الحساسة، كما تتوفر فى جميع المحلات وبسعر رخيص جدا، أما عيوبها فإنها تتسبب فى ألم أثناء استخدامها كما يصعب تطبيقه على مناطق واسعة من الجسم.

ماكينة إزالة الشعر سيلكا بيل

من أهم مزاياها سهولة الإستخدام وسرعة التخلص من الشعر، أما عيوبها فهو الألم أثناء إزالة الشعر وخاصة فى المناطق الحساسة، كما يظهر الشعر بشكل سريع وبصورة أكثر سمكا وكثافة، كما أنها غالية الثمن.

إزالة الشعر بالليزر

هو من أفضل الطرق للتخلص من الشعر نهائيا ولكنه يحتاج لعدد من الجلسات قد بصل إلى 8 جلسات وقد تتجاوز هذا العدد، كما أن من عيوبها أيضا التكاليف العالية لسعر الجلسة والألم أثناء إزالة الشعر، ويُنصح بتطبيق الواكس السائل على الجسم كله ماعدا المناطق الحساسة يتم إزالة الشعر بها بواسطة الحلاوة أو السويت، كما يُنصح بعد استخدام ماكينات الحلاقة لأنها تزيد من كثافة الشعر وسرعة نموه.

الشمع للتخلص من الشعر

هناك نوعان من الشمع الأول يتم تسييحه عبر ماكينة كهربائية، والثاني الواكس الرول وهو عبارة عن أشرطة شمع، الواكس الرول من أهم مزاياه سرعة إزالة الشعر وكذلك التخلص من الشعر الصغير الذي يصعب على باقي الوسائل التخلص منه، ولكن يجب الحذر عند استخدامه حيث أنه عند فرده قد يتسبب فى حروق بسيطة إذا كان ساخن جدا، كما أنه يصعب تطبيقه على المنطقة الحساسة لأنه يتم إزالته بواسطة ورقة، فيصعب إزالة الشعر نظرا لحساسية البشرة الشديدة فى تلك المنطقة.

الواكس الذي يتم تسخينه عبر ماكينة كهربائية يُعتبر أسهل الطرق للفرد على مساحات واسعة، كما أنه لا يسبب أي أذى أو حرق بالجلد مهما كانت درجة سخونته، كما يمكن تطبيقه على المناطق الحساسة بحذر كما أنه يزيل الشعر من الجذور بشكل أسرع من السويت، ولكنه مُكلف قليلا حيث يجب توافر الماكينة المخصصة له وكذلك الشمع الخاص بالجهاز.

في النهاية نستنتج أن هناك الكثير من الطرق لإزالة الشعر وتنعيم الجلد، مثل الواكس بأنواعه واستخدام الليزر للتخلص من الشعر وماكينات إزالة الشعر، بالاضافة إلى أدوات الحلاقة أو السويت أو كريمات إزالة الشعر، زلكل طريقة من تلك الطرق مواياها وعيوبها، ولكن يبقى مسحوق السبيد آب هو أفضل الطرق للتخلص من شعر الجسم بدون ألم على الإطلاق.