أقوي بروتين طبيعي على الإطلاق لتنعيم وفرد الشعر من منزلك في ساعة واحدة فقط، وصفة بديلة للبروتين تعمل علي تنعيم الشعر وفرده بقوة عالية جدا كما تعمل علي ترطيب الشعر ومساعدته على اكتساب اللمعان والحيوية والمظهر القوي الجذاب، أيضا إذا قمت بالمواظبة على استعمالها فسوف تلاحظين زيادة كبيرة وسريعة في طول شعرك، مع ملاحظة زيادة رهيبة في قوة بصيلات الشعر تظهر من خلال تقليل معدل تساقط الشعر إلى أدنى المستويات الطبيعية، لذا فأنصحك بتجربة تلك الخلطة على شعرك وعدم الاستغناء عنها لأن فيها حل طبيعي سحري لجميع مشاكل الشعر، ولا يقتصر دورها على فرد الشعر وتنعيمه فقط.

أقوي بروتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر

قومي بتجهيز المقادير التالية وهي موجودة بنسبة كبيرة في كل مطبخ عربي:

أربعة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

حبة واحدة من الموز.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر.

معلقتين كبيرتين من عسل النحل.

نشا الذرة يعمل علي تحسين الشعر وحمايته من الضرر كما انه يقوي جذور الشعر ويساعد علي نموه، ويعمل أيضا على تنعيم الشعر وفرده ويخلصه من القشرة الموجودة في فروة الرأس، كما انه يحد من تراكم الدهون والزيوت علي فروة الرأس، الموز له دور فعال جدا في تنعيم الشعر وترطيبه حيث أنه يمد الشعر بالبروتينات والفيتامينات والزيوت الطبيعية كما أن الموز يحمي الشعر من التقصف والتكسر والتساقط وأيضا يقوي الشعر ويزيد من كثافته ويمنح الشعر الترطيب والمرونة

زيت الزيتون الأصلي يعتبر من أهم الزيوت للشعر وهذا لا يخفى على الجميع فهو من أفضل العناصر الطبيعية للشعر على الإطلاق، أما العسل فله أهمية فعالة في ترطيب الشعر ومرونته كما انه يحفز نمو الشعر ويزيد من كثافته كما انه يساعد في علاج مشكلة قشرة الشعر كما انه يستخدم لإعادة اللمعان والنضارة للشعر التالف الذي يحدث نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، وأيضا يعمل علي تحسين صحة بصيلات الشعر والذي بدوره يعمل علي تطويل الشعر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار نشا الذرة وعسل النحل وأيضا مقدار زيت الزيتون ، ومن ناحية أخرى يتم ضرب حبة الموز في الخلاط الكهربائي ويتم اضافة عصير الموز لباقي المكونات في الوعاء، ثم يتم مزج المكونات جيدا مع بعضها حتي يتم الحصول علي قوام كريمي متجانس ويمكنك اضافة القليل من زيت الزيتون مرة أخرى إذا كان القوام ثقيل لا يمكنك فرده علي الشعر.

يتم استخدام الخليط علي شعر مغسول ورطب قليلاً، يتم تقسيم الشعر إلى خصل ثم يتم وضع الخليط علها بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، أثناء ذلك يتم سحب خصلات الشعر خصلة خصلة لفردها وتغطيتها بالخلطة مع تمشيط الشعر برفق وطبطبة الأطراف، بعد ذلك يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يترك الشعر لمدة ساعة واحدة، بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر ويُفضل استعمال شامبو خالي من المواد الصناعية الضارة.