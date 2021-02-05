7 استخدامات غير تقليدية للبن ممكن تنقذ يومك

اللبن ليه استخدامات تانية خارج المطبخ ، ممكن يكون علاج للقروح الباردة او حتى تنضيف الاثاث ، وممكن تستخدميه لجسمك او لشعرك ، وكمان في الاعمال اليومية ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على استخدامات اللبن الغير تقليدية.

استخدامات اللبن:

1- استخدام اللبن لتهدئة حرقان العين:

غسل العين باللبن يمكن في البداية تحسي انها غريبة ومش واقعية ، ولكن في الحقيقة انه ممكن يساعد في تهدئة العين المتهيجة ، اكتر حاجتين ممكن تسبب حرقان في العين هما الفلفل الحار ورذاذ الفلفل ، الاتنين ممكن يسببوا احساس بالحرقان ، ولكن محاولة غسلهم بالمية ممكن انه يزود الحرقان او احساس اللسعة.

عشان كده بننصحك تستخدمي اللبن كبديل للمية ، اول حاجة اغسلي وشك باللبن وانتي مغمضة عينيكي ، بعدها ممكن تغسلي عينيكي باللبن.

2- استخدام اللبن كسماد:

اللبن تم استخدامه كسماد في العصور القديمة ، وده لانه بيساعد على نمو النبات ، وبيمنع نقص الكالسيوم ، وممكن انه يمنع كمان من اصابة النباتات باي امراض.

صبي اللبن على التربة حوالين الزرع عشان الجذور تمتصه ببطء او تحطي ازازة لبن مقلوبة في التربة ، لكن خليكي فاكرة انك متخلطيش اللبن مع اسمدة تانية ، لانه المواد الكيمائية لو اختلطت مع اللبن ممكن انها تبطل فوايده.

3- ممكن تفردي شعرك باستخدام اللبن:

استخدام اللبن مش بس هيخلي شعرك قوي وبيلمع ، ولكن كمان هيساعد في فرده ، كل اللي هتحتاجيه مشط, وازازة سبراي, و 1/3 كوباية لبن.

املي الازازة باللبن ، وابدأي برش شعرك كله باللبن وتدلكيه وتسريحه بالمشط ، سيبي اللبن على الشعر لحد ما يمتصه تماما ، وبعدها اغسليه بالطريقة العادية ، الطريقة دي ممكن تساعد على فرد الشعر المموج ولكن مش هيساعد في فرد الشعر المجعد اوي.

4- ممكن تعملي طلاء للحيطة باللبن:

اللبن يعتبر من المكونات الرئيسية في صناعة انواع الطلاء المختلفة لانه بيساعد على ربط الاصباغ ، والحقيقة انه تم استخدام طلاء اللبن في مصر القديمة ، المكونات التانية اللي انتي محتاجاها عشان تجهزي الطلاء ده هي الليمون, الخل, منخل, شاش, طلاء اكريليك او صبغة جافة.

اخلطي المكونات كلها مع بعض واستخدميها ، ولكن اتأكدي انك تستخدميه بسرعة قبل ما الخليط يبوظ ، والريحة الحامضة للخلطة هتختفي مجرد ما الحيطة تنشف.

5- استخدمي اللبن لازالة المكياج:

اللبن مش بس مفيد للشعر ، ولكن لبشرتنا كمان ، بدل ما تستخدمي المنتجات الكيميائية لازالة المكياج ، استخدمي اللبن ، ادهني وشك باللبن وامسحيه بقطعة قطن او قطعة قماش ، والفايدة الاضافية للبن هي ان البروتينات والدهون الموجودة في اللبن ممكن انها تساعد بشرتك تفضل رطبة من خلال انه هيحافظ على الرطوبة جوه البشرة.

6- ممكن تستخدمي اللبن لتقليل التهاب لدغة الحشرات:

البروتين الموجود في اللبن بيساعد على تلطيف البشرة بعد قرصة الناموس ، ولكن متستخدميش اللبن بس اخلطيه بالمية ، وبعدين انقعي منديل قماش في الخليط ، وحطيه على الجلد الملتهب ، وتقدري نفس خليط اللبن ده لعلاج حروق الشمس كمان.

7- استخدمي اللبن لتنضيف الجلد:

سواء كنتي محتاجة تنضيف شنطة جلد او كنبة جلد او اي حاجة جلد عندك ، اللبن ممكن انه يساعدك في ازالة البقع وتشققات الجلد ، يعتبر حل رائع مش بس عشان غير مكلف ، ولكن كمان هو مش بيزيل الزيوت الطبيعية من الخامة ، امسحي البقعة باللبن ، وبعدها امسحيها بقطعة قماش نضيفة لازالة اي لبن زيادة وعشان تتخلصي من ريحة اللبن.

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