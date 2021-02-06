الإمارات تتجاوز الـ 4 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن عدد جرعات لقاح كوفيد-19 منذ انطلاق الحملة الوطنية في ديسمبر الماضي، تجاوز أربعة ملايين جرعة، ليبلغ مجموعها أربعة ملايين وثمانية آلاف و160 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 40.53 جرعة لكل 100 شخص.

الإمارات تواصل إنجازها في تقديم لقاح كورونا

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، قوله إن الوصول إلى هذا العدد يعتبر إنجازاً يضاف إلى سجل الدولة في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لأفراد المجتمع كافة، وأوضح أن الإنجاز يأتي نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد.

نجاح حملة التلقيح الوطنية

وأشار العويس أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح كوفيد-19 يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة، التي أطلقتها الجهات الصحية، من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع من المواطنين والمقيمين.

3251 حالة إصابة جديدة في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تقديم 158 ألفاً و786 جرعة من اللقاح، كما أعلنت عن إجراء 148 ألفاً و574 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، وتم الكشف عن 3251 إصابة جديدة بالفيروس، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة.

صحة دبي تؤكد سلامة لقاح كوفيد-19

من جانبها، أكّدت هيئة الصحة في دبي أن لقاح كوفيد-19 لا يسبب المرض، حيث إن وظيفته تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج الأجسام المضادة دون مخاطر على صحة الإنسان، ولا يمكن الحصول على اللقاح إذا كان الشخص يعاني أي أعراض مرضية مثل الحُمى، فيما لا يشكل خطورة في حال لم يكن هناك أعراض.

مطالبة المتعافين من كورونا بأخذ التطعيم

وطالبت صحة دبي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بأخذ التطعيم شأنهم شأن من لم يصابوا بالفيروس، نظراً إلى المخاطر الصحية للمرض، وإمكانية الإصابة به مجدداً، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد معلومات حول نسبة ومدة الحماية بعد الإصابة بالفيروس.