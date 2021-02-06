مبادلة تتوسع في مراكز التطعيم ودبي تعيد توزيع المتطوعين لدعم القطاع الصحي

أكدت شركة مبادلة للرعاية الصحية، التوسع في المراكز المخصصة لتقديم لقاح كوفيد-19، وزيادة ساعات العمل فيها، لإتاحة فرصة الحصول على التطعيم أمام أكبر عدد ممكن، وتقدم مبادلة حالياً خدمة التطعيم باللقاح في 13 مركزاً تابعة لها، في مدينة أبوظبي والعين والمصفح.

مبادلة تتوسع في مركز تقديم لقاح كوفيد-10

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، حسن جاسم النويس، إن مبادلة أطلقت خدمة التطعيم المجاني على امتداد شبكتها المتكاملة من مرافق الرعاية الصحية، وهي تخطط للتوسع في هذه المراكز، وأضاف النويس: يمكن لشبكة مبادلة، عبر تسخير مرافقها وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ضمان تسهيل وصول اللقاح إلى فئات أكثر في المجتمع. ونعمل حالياً على توسعة نطاق دعمنا للبرنامج الوطني من خلال تشغيل مراكز تطعيم وعيادات متنقلة في مواقع متنوعة خارج شبكة مرافقنا.

وأكد المشاركة في حملة ليكن خيارك التطعيم منذ اليوم الأول عبر فتح العيادات الخاصة باللقاح لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأشخاص، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة التي تأتي يومياً للحصول على اللقاح تعكس الوعي المجتمعي بأهمية التطعيم، وفقا للإمارات اليوم.

5000 متطوع في دبي

من جانبها، أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها تعمل على حصر أعداد المتطوعين الفاعلين لديها، بهدف إعادة توزيعهم، لضمان تقديم المساعدة للقطاع الصحي في مراكز تقديم لقاح كوفيد-19والمستشفيات، وقال رئيس مجلس الشباب، منسّق المتطوعين في الهيئة، الدكتور خالد لوتاه، إن عدد المتطوعين في منصة التطوع بلغ نحو 5000 شخص.

منصة أبطال الصحة التطوعية

يشار أن صحة دبي أطلقت العام الماضي المنصة التطوعية "أبطال الصحة" دعماً للجهود الوطنية، والكوادر الطبية والإدارية، ليكونوا إلى جانب الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس.

منتسبو شرطة الشارقة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

على الصعيد ذاته في والشارقة، تلقى منتسبو القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة العامة، وتأتي الحملة تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان تطبيق الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس.