لما يزورك شخص في بيتك من الطبيعي إن عينه ممكن تخليه يبص حواليه أو عشان يشوف المكان اللي هيقعد فيه، فممكن ضيفك يشوف حاجات كتير في البيت تبين اسلوب حياتكم ماشي إزاي أو عادتكم حتي ممكن تفاصيل معينة ياخد باله منها وإنتي لا فخلينا نشوف ايه هي الحاجات دي، ولأن كلنا بنحب بيوتنا تظهر على حقيقتها الجميلة وبتفاصيلها على أكمل وجهقدام أي حد يدخلها، هنقولك في المقال ده على 9 حاجات في بيتك ما بتاخديش بالك منها ممكن تضايق ضيوفك لما يزوروكي

9 حاجات في بيتك ما بتاخديش بالك منها ممكن تضايق ضيوفك لما يزوروكي

1- الجزم المبهدلة

الجزم أو السليبرز اللي بتكو عزيزة علينا وبنحب نلبسها في كل وقت ونفضل نلبس فيها لأنها مُريحة ومش بنشوف فيها أي عيوب، لكن خلي بالك رغم إنها مريحة بالنسبة لك لكن الضيف مش هيشوفها كده غير إنها متبهدلة فأفضل حل إنك تحطيها في مكان عين الضيف متوصلوش وتكوني محضرة سليبر مُخصص للضيوف بس ومش بتستعمليه لأن ده مش صحي أبدا، يعني بلاش تبقى الجزم مبهدلة قدام باب الشقة أو وراهن ممكن تشتري جزامة صغيرة حتى لو اللي هي من النوعالبلاستيك دي وحطيها قدام باب الشقة او وراه على جنب علشان الشوز تترتب فيها من غير بهدلة.

2- بواقي الصابون

دايما بنميل إننا منفرطش في بواقي قطع الصابون الباقية رغم إن ممكن يكون مش لطيف إن ده يحصل لكن كل اللي هتعمليه إنك تسيبي القطع الصغيرة الباقية من الصابون حتي لو كانت صغيره فالأفضل إنك تستخدمي قطعة صابون جديدة وممكن تحتفظي ببواقي الصابون في مكان ميظهرش للضيف، بلاش اقطع الصغيرة.

3- غطا للعفش

علي سبيل السخرية قالو إن أحي حاجه عملوها هي غطي العفش والكراسي، لأن دلوقتي بيتم تصنيع الفرش بحيث إنه يكون متين ومقاوم للبقع والأوساخ لكن ممكن تلاقي بيوت كتير مغطية العفش بتاعها وده ممكن يأثر علي المظهر العام لبيتك، فلو مضطرة تغطي كراسي الأنتريه أو الصالون حاولي تختاري غطاء يكون مظرز وشكله حلو، بلاش الغطاء السادة او اللي من خامات رخيصة.

4- أطباق متكسرة أو قديمة

معظم الأمهات زمان كانو بيستخدموا أطباق مطلية بالمينا أو الأطباق اللي بنقول عليها من خامة “الملامين” فممكن تكوني ورثتيها من والدتك ومستمره في استخدامك لها، ومع ذلك أدوات المطبخ دياما بتتعرض للتآكل وده طبيعي لأنه بيتم استخدام الأدوات لسنين كتير فظهور الحاجات دي في البيوت بشكل علني بسييب التوتر والاحراج، حاولي تقدمي للضيوف أي حاجة يالوها ويشربوها في أطباق وكوبيات زجاجية على الأقل، وبلاش البلاستيك وغيره من الخامات اللي بنستخدمها بشكل يومي.

5- أكواب فيها شروخ

دلوقتي تقدري تشتري كوبايات وأطباق رخيصة وفي نفس الوقت جذابة واستعمال كويس ومش بتكلف بالعكس ممكن تريحك في الاستعمال، لكن ديما بيكون في كوباية أو طبق فيه شرخ وصعب نتخلي عنه لأسباب مختلفة ومنقدرش نلاقي بديل ودي تعتبر عادة مش كويسة وتبدأ الناس تلاحظ إنك بتقدمي فيه حاجات بايظة ودي من الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها .

6- مكنسة قديمة

رغم إن دلوقتي فيه مكانس حديثة وقيمة وكمان شكلها حلو وبكل سهولة تنضف البيت بفعالية وتلم حتي القطع الصغيرة لكن هتلاقي ناس كتير لسه محتفظين بالمكانس القديمة اللي بتكون معمولة من الخوص أو البلاستيك أول اللي بنقول عليها “مقشة”، ورعم ان هي ممكن تكون فعالة فعلا في التنظيف وبتكون عزيزة ومريحة جدا لهم كمان عشان تستخدميها بتضطري توطي ضهرك وتنحني عشان تنظفي بيها وده بيحتاج مجهود وبيسبب آلام للظهر، حاولي برضه ماتستخدمهاش قدام الضيوف.

7- فوط المطبخ الهلكانة

في كل بيت ديما بيكون فيه فوطة للمطبخ ضروري والأفضل إنها تكون نظيفة ولها شكل معين لكن بيكون النسيج بتاعها من فيه خيوط ومش بينضف كويس، لكن السوق مليان بالفوط القطن اللي بتنظف بعمق وبتمتص الرطوبة واسعارها رخيصة، ولصحتك وصحة اولادك قبل اي حاجة تانية دايماص حاوي تخلي فوط المطبخ نضيفة.

8- ملايات السرير

البياضات أو الملايات السراير دي من أكتر الحاجات اللي بتعبر عن شخصية صاحب البيت ونظافته، ممكن محدش يشوف إنت بتنام علي إيه لكن حتي غطاء المخدة اللي بتغسليه كتير ممكن النسيج بتاعه يكون رخيص فيظهر بشكل وحش، لكن الأقمشة اللي بتكون عالية الجودة بتكون شكلها أحلي ومهما اتغسلت مش بيبان عليها وبتفضل نضيفة وجودتها زي ماهي.

9- كيس واقي للريموت

أول ماظهر ريموت كنترول للتليفزيون كأول مرة في العالم كان ناس كتير شايفين إنها معجزة تكنولوجية وكانوا بيحاولوا يحموها بواقي، أ, زي ما بنسميه “جراب الريموت”، لكن دلوقتي الوضع اختلف لأن التكنولوجيا بقت في حياتنا اليومية وجزء طبيعي وتقدري تشتري الريموت من أي مكان مخصص وبأسعار بسيطة جداً، لكن فيه ناس لحد الآن بيستخدموا أكياس بلاستيك أو غطا مخصوص للريموت عشان مايحصلوش حاجه سواء إنه يتكسر أو يبوظ.

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