الحمى دوت الخليج أكثر الأعراض المرضية التي تتكرر الإصابة بها طوال العام كونها عرض صحي شائع يرافق كثير من الأمراض، وبالإضافة إلى الأدوية من المهم أن يعتني المريض بنظامه الغذائي الذي يساهم في مقاومة الحمى أو عدم التسبب بتفاقمها، وعن ذلك نتعرف على التالي:

أطعمة يسمح بتناولها عند الإصابة بالحمى:

أكدت أخصائية التغذية الهندية شيجا ماهاجان عبر موقع "onlymyhealth" أن الطعام جزء من علاج الحمى، وحتى يحقق ذلك لابد أن يحتوي على ألياف ومضادات أكسدة ومعادن وفيتامينات وغيرها، حتى يستطيع الجسم مقاومة الحمى والتغلب عليها، وهنالك أطعمة معينة مهم تناولها في هذه الحالة تفيد الجسم وتساهم في خفض حرارته، وهي:

التوت: وخاصة التوت البرى والتوت الأسود وكذلك الفراولة كلها فواكه غنية بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض ومنها الحمى.

وخاصة التوت البرى والتوت الأسود وكذلك الفراولة كلها فواكه غنية بمضادات الأكسدة التي تكافح الأمراض ومنها الحمى. الأسماك الزيتية: مثل التونة والسلمون فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد في خفض حرارة الجسم.

مثل التونة والسلمون فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتساعد في خفض حرارة الجسم. الخضروات الورقية الداكنة: مثل اللفت والخس والسبانخ، فهي من أفضل الأطعمة لمقاومة وعلاج الحمى وغيرها من الأمراض، بسبب احتوائها على فيتامين أ والألياف و الماء وفيتامين ج.

مثل اللفت والخس والسبانخ، فهي من أفضل الأطعمة لمقاومة وعلاج الحمى وغيرها من الأمراض، بسبب احتوائها على فيتامين أ والألياف و الماء وفيتامين ج. ماء جوز الهند: يعرف عنه فعاليته في خفض حرارة الجسم المرتفعة.

يعرف عنه فعاليته في خفض حرارة الجسم المرتفعة. المكسرات بأنواعها: تعد المكسرات أطعمة صحية بإمتيار فهي غنية بالدهون الصحية وعدد من الفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم مقاومة للأمراض ومنها الحمى.

تعد المكسرات أطعمة صحية بإمتيار فهي غنية بالدهون الصحية وعدد من الفيتامينات والمعادن التي تمنح الجسم مقاومة للأمراض ومنها الحمى. شوربة الدجاج الصحية: غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن وكذلك مضادات الأكسدة التي ترفع مناعة الجسم وتعزز قدرته على مقاومة الأمراض، وتعوض الجسم عن العناصر المفقودة، وتساعد المريض في الحفاظ على رطوبته، كما أنها تعالج الاحتقان.

غنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن وكذلك مضادات الأكسدة التي ترفع مناعة الجسم وتعزز قدرته على مقاومة الأمراض، وتعوض الجسم عن العناصر المفقودة، وتساعد المريض في الحفاظ على رطوبته، كما أنها تعالج الاحتقان. شاي البابونج: البابونج غني بالمضادات الحيوية التي تقاوم الفيروسات و الميكروبات المسببة للأمراض ومنها الحمى، كما يساهم في التخفيف من الأعراض المرافقة لها كالاحتقان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.