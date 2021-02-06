دراسة: فائدة شرب فنجان من القهوة أسبوعيا

كثيرة دوت الخليج الدراسات الطبية و الأبحاث التي تصدر بين الحين و الآخر والتي تؤكد على فوائد القهوة، وفي كل دراسة نتعرف على فائدة جديدة للقهوة وتأثيرها الإيجابي على أعضاء الجسم، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة أخرى تتعلق بالقلب وحياة الإنسان، فما دوت الخليج.

القهوة والقلب:

أظهرت دراسة جديدة أن شرب فنجان واحد من القهوة أسبوعيًا يمكن أن يساعد في حماية القلب وتقليل خطر الموت المبكر، وأظهر البحث المنشور في مجلة Stroke الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن الناجين من النوبات القلبية يمكن أن يستفيدوا بشكل خاص من شرب القهوة.

وأوضحت الدراسة أن شرب القهوة بانتظام، حتى بكميات صغيرة، مرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، خاصة بالنسبة للناجين من النوبات القلبية، ولكن أيضًا للبالغين الأصحاء، نظر باحثون من جامعة أوساكا وجامعة تسوكوبا وجامعة هوكايدو في اليابان في بيانات أكثر من 46الف بالغ ياباني، وتتبعوا عادات شرب القهوة والنتائج الصحية.

تفاصيل الدراسة:

وجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا فنجانًا واحدًا على الأقل من القهوة أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14٪ لأي سبب أثناء الدراسة، وبالنسبة للناجين من النوبات القلبية، كان التأثير أقوى، حيث قلل من خطر الموت المبكر بنسبة 22٪.

المجموعة الوحيدة التي لم تستفد من شرب القهوة هم الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، ووجد الباحثون أنهم يستفيدون بشكل أفضل من شرب الكثير من الشاي الأخضر على الأقل سبعة أكواب في اليوم تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 62٪، بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من السكتة الدماغية، لا يبدو أن الشاي الأخضر له تأثير مختلف على النتائج الصحية.

ومع ذلك، فإن العامل الرئيسي هو أن القهوة والشاي غالبًا ما يتم تناولهما بدون حليب أو سكر في اليابان، وهو ما قد يكون مهمًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، وقال الدكتور هيروياسو إيزو ، المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ الصحة العامة بجامعة أوساكا ، في بيان صحفي: إن أفضل طريقة لتحضير هذه المشروبات دوت الخليج عدم وجود كمية غير ضرورية من السكريات المضافة.