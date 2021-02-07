هل يسبب فيروس كورونا الجديد اضطرابات في الدورة الشهرية، ومعلوم ان الدورة الشهرية التي تنزل كل شهر لدى النساء من سن البلوغ وحتى سن اليأس أو سن انقطاع الطمث، لا تخلو من الاضطرابات التي تعوق نزولها المحدد كل شهر وتضع المرأة أمام معاناة جسدية ونفسية تختلف حدتها بين امرأة وأخرى.

وها هو فيروس كورونا الجديد يضاعف من هذه المشقة الشهرية ويزيد من اضطراب الدورة الشهرية ومضاعفاتها عند بعض النساء المتعافيات منه.

فما هو حجم تأثير فيروس كورونا الجديد على الدورة الشهرية؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم بحسب معلومات أوردها موقع "صحتي".

هل يسبب فيروس كورونا الجديد اضطرابات في الدورة الشهرية

بداية نتكلم عن القلق الذي ساد الملايين من النساء حول العالم جراء الخوف من الاصابة بعدوى فيروس كورونا، لهنَ ولأحبتهنَ.

هذا القلق ترك تأثيرات مباشرة على الدورة الشهرية المنتظمة عند العديد من النساء، وهي الدورة التي تنزل كل 28 يوماً، أدى لتعطيل الجدول الزمني المنتظم وجعل النساء يعانينَ من تأخر نزول الدورة الشهرية او نزولها أبكر من موعدها المتوقع.

والحقيقة ان القلق والضغط النفسي لهما تداعيات كبيرة على مختلف وظائف الجسم الحيوية، ما يسبب الأرق وتقلب المزاج وعدم انتظام الدورة الشهرية وقلة الاكل او كثرته.

انقطاع الدورة الشهرية

من تداعيات مرض كوفيد-19 ايضاً، انقطاع الدورة الشهرية بشكل كامل وليس مجرد اضطراب توقيتها الشهري المنتظم.

إذ أن القلق الشديد والضغط الذي تعيشه النساء جراء جائحة كورونا، قد يتسبب بانقطاع الدورة الشهرية نتيجة ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول وهو هرمون القلق.

التغير في تدفق الحيض

تواجه النساء أيضاً تغيراً في تدفق الحيض أثناء الدورة الشهرية بسبب فيروس كورونا الجديد، وذلك أيضاً نتيجة التوتر والضغط العصبي والنفسي تخوفاً من الاصابة بعدوى الفيروس التاجي ومضاعفاته الصحية الخطيرة في بعض الحالات.

تقلصات وآلام مضاعفة

لا يؤثر فيروس كورونا الجديد فقط على كمية الدم وموعد نزول الدورة الشهرية، بل أنه قد يزيد من حدة التقلصات والآلام المصاحبة لنزول الحيض كل شهر. وهي آلام وتقلصات تنهك جسد المرأة ويجعلها تعاني لعدة أيام مع تسجيل اختلاف كبير لهذه الآلام والتقلصات بين امرأة وأخرى.

أعراض فيروس كورونا الجديد والدورة الشهرية

يؤكد الباحثون والعلماء وجود علاقة بين اعراض فيروس كورونا واعراض الدورة الشهرية، من بينها حدوث مضاعفات وآلام شديدة اثناء فترة الحيض.

فالمرأة المصابة بكورونا والتي تعاني من اعراض طويلة الامد مثل الحمى والصداع والتعب، يمكن أن تتأثر بشكل أكبر خلال فترة الدورة الشهرية. ما يتسبب بتدهور حالتها الصحية وحاجتها للبقاء في الفراش لوقت أطول.

كما ان الاصابة بكورونا قد يزيد من خطر الاصابة بالجلطات وتفاقم متلازمة ما قبل الحيض أو حصول تجلط في دم الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث بشكل مفاجئ.