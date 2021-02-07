ماهي أعراض جلطة العين ومن هم الأشخاص الأكثرعرضة للاصابة بها

تصاب العين بالجلطة بسبب تضيّق أو انسداد أحد الشرايين أو الأوردة، وقد تؤدي بدورها إلى رؤية ضبابية أو الشعور بعدم وضوح في الرؤية.

ولتفادي فقدان البصر الدائم يجب التوجه الفوري للطبيب عند الشعور بأعراضها، ومن هنا التقينا أخصائي العيون الدكتور رضوان سواس في مستشفى زليخة دبي، لنتعرف على أعراض جلطة العين والحصول على نصائح طبية.

ما دوت الخليج جلطة العين

بحسب د. سواس، فإن مرض جلطة العين هو بالتعريف إصابة أحد شرايين أو أوردة العين بالجلطة أو الخثرة الدموية، التي تؤدي إلى انسداد الوعاء الدموي (شريان أو وريد). ومن ثم يتوقف الجريان الدموي في ذلك الوعاء وبالتالي خلل في وظيفة المنطقة التي يغذيها ذلك الوعاء الدموي.

ما دوت الخليج أعراض جلطة العين

تختلف أعراض جلطة العين على حسب موقع الوعاء الدموي المصاب بالجلطة داخل العين أو على سطح العين الخارجي.

وإذا حصلت الجلطة في الشريان المركزي للعين، سيؤدي ذلك إلى فقدان كامل للبصر، بسبب انقطاع التروية الدموية عن العين.

أما إذا كانت الجلطة في أحد الفروع الرئيسة للشريان المركزي، فإن فقدان البصر يكون جزئيًا في المنطقة المسؤول عنها ذلك الفرع، حيث يمكن أن يشعر المريض بفقدان جزء من مجال الإبصار للعين المصابة.

ووفقاً للدكتور سواس، قد يكون الشريان المصاب بالجلطة عبارة عن فرع صغير أو على مستوى الشعيرات الدموية مما يؤدي لضعف جزئي بالقدرة البصرية للعين ويكون أكثر وضوحًا إذا أصيبت الشعيرات الدموية القريبة من مركز الإبصار لشبكة العين.

وقد تحدث الجلطة في الأوردة الشبكية، فإذا حصلت في الوريد الشبكي المركزي، يكون ضعف النظر سريعاً وشديداً بسبب اضطراب الدورة الدموية للشبكية بشكل كبير وحدوث نزوف شديدة داخل الشبكية.

أما إصابة أحد الفروع الرئيسة للوريد المركزي يؤدي لضعف نظر جزئي وقد يكون لاعرضي، أي لا يشعر المريض بفقدان النظر إذا كان الفرع محيطيًا وصغيرًا في أطراف الشبكية.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بجلطة العين

يقول د. سواس ان هذا المرض يكون أكثر حدوثًا عند الأشخاص المصابين بأمراض تتعلق بالأوعية الدموية للجسم، وأهمها مرض فرط أو ارتفاع الضغط الدموي الشرياني وكذلك الامراض التي تزيد فيها لزوجة الدم.

كما يحدث عند المرضى الذين يعانون من ارتفاع الشحوم والكوليسترول ومرضى الداء السكري بكل أنواعه، حيث يحصل لديهم تغيرات دموية وزيادة لزوجة الدم وتغيرات في الأوعية الدموية يؤدي لحدوث مرض جلطة العين.

وقد يحدث مرض جلطة العين عند مرضى الالتهاب الروماتيزمي بكل أنواعه، حيث يحدث لديهم التهاب أوعية دموية تؤدي للإصابة بجلطة العين أحيانًا وقد تترافق مع بعض الحالات المرضية.

أيضًا قد تكون بسبب الحوادث الرضيّة وكسور العظام، أو بعد العمليات الجراحية الطويلة، أو بعد الإصابة بالتهاب جرثومي في شغاف القلب،

أو بعد الإصابة بالتصلب العصيدي لشرايين القلب والرقبة أو عند مرضى ارتفاع ضغط العين غير المعالج والمسيطر عليه.

علاقة فيروس كورونا بجلطة العين

يشير د. سواس انه قد لوحظ مؤخرًا حدوث مرض جلطة العين عند بعض المرضى المصابين بفيروس كوفيد 19 .

وبالتالي، ينصح المرضى الذين لديهم أي من هذه الأمراض التي قد تترافق مع جلطة العين بفحص العين بشكل دوري مرة أو مرتين سنويًا، وكذلك مراجعة الطبيب المختص في حال حدوث أي أعراض بصرية طرأت حديثًا وعدم الانتظار إلى حين حدوث مضاعفات تؤثر على الشفاء وعودة النظر إلى ما كان عليه.