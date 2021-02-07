رشة واحدة علي الشعر يخترق فروة الرأس وينمو ويكثف الشعر ويعمل علي وقف التساقط نهائيا

عزيزتي إذا كنت ترغبين في شعر طويل في أسرع وقت،ولكن ليس لديكي الإمكانيات التي تجعلك تقويم بدفع العديد من الأموال، ولكن يزيد من كثافة الشعر في وقت قصير جدا إذا كنت من الفتيات المقبلين على الزواج، وتريد أن تحصلي في تطويل الشعر ليس أمامنا افضل من الماسكات الطبيعية، التي تجعلنا نحصل على شعر مثالي، لذا كل ما عليك هو أن تتبع الوصفة الهائلة، لتنعيم الشعر في وقت قياسي وتطويله أيضا.

الليمون المعروف عنه منذ قديم الزمان أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات التي والبروتينات الرائعة منها فيتامينات، B1، B2 B12، وفيتامين C، بالإضافة إلى عدة معادن وأحماض وعناصر هامة جدا يحتاجها الشعر اللي كي يحصل على لمعانه وتطويله، ولكن يفضل أن ننتفع هذا الماسك نهائي إلا إذا كنا نريد أن نحصل على شعر طويل وكثيف.

أولاً وقبل أن نقوم بتحضير الوصفة لابد أن نقوم بغسيل الشعر جيدا.

ثم نتركه أو نقوم بتخفيف بشكل أسرع.

ونبدأ بوضع أناء ونضع فيه كمية بسيطة من زيت جوز الهند.

مع كمية بسيطة من زيت الروزماري، وزيت الزيتون.

ولكن لابد أن تكون بنسب متساوية،

ثم نبدأ بتطبيق هذا الماسك الرائع على فروة الرأس.

ونتركه ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو ويفضل أيضا أن يكون خفيف على الشعر.

ويتم تكرار هذه الوصفة اكثر من مره لكي نستعيد الشعر الناعم والطويل والمميز.