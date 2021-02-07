أقوي كريم ساحر من الصيدلية لفرد الشعر المجعد والخشن سيصبح حرير 

عزيزتي إذا كنت من الأشخاص التي ترغبين أن تحصلي على شعر ناعم كثيف، طري دون أن تقومي باستخدام بعض الكريمات التي ليس لديها الفائدة، ولا أيضا تعمل على تقصف الشعر وتساقطه يمكنك اليوم أن تقوم باستخدام هذه الطريقة أو الكريم لفرد الشعر المجعد بطريقة افضل وسهلة، وبسيط تابعي معي هذه الطريقة.ماسك فلفل كايين وكريم البانثينول :
يعتبر هذا الكريم من أفضل الكريمات والماسكات الطبيعية التي يمكن أن نقوم باستخدامها لفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونحصل أيضا على شعر مثالي ويرجع هذا إلى وجود الفيتامينات والمعادن التي تتواجد في كريم بانثينول والفائدة الأكبر في فلفل كايين للشعرالمكونات:
- كريم البانثينول
- تكفي من مسحوق الفلفل ملعقة واحدة.
- ربع كوب من زيت الزيتون
- نبدأ بوضع كميه من زيت الزيتون، وكريم البانثيون في أناء ونقوم بإشعال النار.
- ولكن يفضل أن تكون متوسطة.
- ثم نبدأ بإضافة مسحوق الفلفل ونقوم باستخدام الملعقة الخشبية، وندمج هذه المكونات جيدا.
- ثم نتركه لمدة خمس دقائق على النار.
- ونبدأ بإزالة هذا المزيج من على النار.
- ثم نقوم بتبريده لمدة عشر دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بغسيل الشعر جيدا وتكثيفه.
- ونبدأ بإضافة هذا الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- لابد أن نترك هذا المزيج الهائل على الشعر لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة إلى 50 دقيقة.
- ثم نبدأ بتدليك فروه الرأس لمده عشر دقائق لتعزيز فروة الرأس، وتدفق الدم.
- ثم نبدأ بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو الخالي من أي مواد كيميائية ضارة.
- يفضل للحصول على نتائج متميزة من لتطويل الشعر وتكثيفه ونعومته.
- فلفل كايين يعمل على علاج التهاب الشعر.
- كما أنه يزيد من كثافته ويعالج أيضا الالتهاب الذي يحدث فيه الرأس.
- وكريم البانثينول يقضي على القشرة.
- كما أن كريم البانثينول يعمل على تدفق الدم لفروة الرأس في اسرع وقت لكي يعمل على تطويل الشعر وتغذيته تكثيفه.
- كما أنها من ضمن الماسكات الطبيعية التي نقوم باستخدامها لتنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف دون أن نقوم باستخدام أي مواد كيماوية ضارة.
- لأنه طبيعي ونقي وخالي من أي كيماويات أو سلفيات.
- لذا كل ما عليك أن تتبعي هذا الماسك بجميع المكونات السهلة، والبسيطة لتطويل الشعر بشكل أسرع.
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عزيزتي إذا كنت من الأشخاص التي ترغبين أن تحصلي على شعر ناعم كثيف، طري دون أن تقومي باستخدام بعض الكريمات التي ليس لديها الفائدة، ولا أيضا تعمل على تقصف الشعر وتساقطه يمكنك اليوم أن تقوم باستخدام هذه الطريقة أو الكريم لفرد الشعر المجعد بطريقة افضل وسهلة، وبسيط تابعي معي هذه الطريقة.ماسك فلفل كايين وكريم البانثينول :
يعتبر هذا الكريم من أفضل الكريمات والماسكات الطبيعية التي يمكن أن نقوم باستخدامها لفرد الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونحصل أيضا على شعر مثالي ويرجع هذا إلى وجود الفيتامينات والمعادن التي تتواجد في كريم بانثينول والفائدة الأكبر في فلفل كايين للشعرالمكونات:
- كريم البانثينول
- تكفي من مسحوق الفلفل ملعقة واحدة.
- ربع كوب من زيت الزيتون
- نبدأ بوضع كميه من زيت الزيتون، وكريم البانثيون في أناء ونقوم بإشعال النار.
- ولكن يفضل أن تكون متوسطة.
- ثم نبدأ بإضافة مسحوق الفلفل ونقوم باستخدام الملعقة الخشبية، وندمج هذه المكونات جيدا.
- ثم نتركه لمدة خمس دقائق على النار.
- ونبدأ بإزالة هذا المزيج من على النار.
- ثم نقوم بتبريده لمدة عشر دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بغسيل الشعر جيدا وتكثيفه.
- ونبدأ بإضافة هذا الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
- لابد أن نترك هذا المزيج الهائل على الشعر لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة إلى 50 دقيقة.
- ثم نبدأ بتدليك فروه الرأس لمده عشر دقائق لتعزيز فروة الرأس، وتدفق الدم.
- ثم نبدأ بغسيل الشعر جيدا باستخدام الشامبو الخالي من أي مواد كيميائية ضارة.
- يفضل للحصول على نتائج متميزة من لتطويل الشعر وتكثيفه ونعومته.
- فلفل كايين يعمل على علاج التهاب الشعر.
- كما أنه يزيد من كثافته ويعالج أيضا الالتهاب الذي يحدث فيه الرأس.
- وكريم البانثينول يقضي على القشرة.
- كما أن كريم البانثينول يعمل على تدفق الدم لفروة الرأس في اسرع وقت لكي يعمل على تطويل الشعر وتغذيته تكثيفه.
- كما أنها من ضمن الماسكات الطبيعية التي نقوم باستخدامها لتنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف دون أن نقوم باستخدام أي مواد كيماوية ضارة.
- لأنه طبيعي ونقي وخالي من أي كيماويات أو سلفيات.
- لذا كل ما عليك أن تتبعي هذا الماسك بجميع المكونات السهلة، والبسيطة لتطويل الشعر بشكل أسرع.
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