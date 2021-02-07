بخلطة المطاعم حضري البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيوت والطعم لذيذ

البطاطس المقلية المقرمشة، هي من أفضل أنواع الوجبات التي يمكننا أن نقوم بتناولها، تجهيزها لصغارنا كما يمكن أيضا أن نقوم تناولها في المطاعم الكبري، وأيضا يمكننا أن نقوم بتحضير وجبة الفطور الأساسي من خلال البطاطس المقرمشة، التي تتميز بمذاقها الواقع ممتاز كما أنه أيضا من الأطعمة المحببة لدي الجميع وهي مشهورة في جميع الشرق الأوسط وجميع العالم، كما أن مشابها يختلف، باختلاف حب الأطفال، فمنهم من يكون بتناول البطاطس بالبشاميل والبطاطس المقلية المقرمشة، و البطاطس بالموزاريلا والبطاطس، واللحوم بعده أنواعها، والبطاطس بالفراخ فهي بكل أنواعها تعتبر مميزة، سهلة الهضم يمكن أن نقوم بتناولها لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، لذا تابعي معي عزيزتي الوصفة التي سوف نقوم في تحضيرها من البطاطس المقرمشة.

البطاطس المقلية المقرمشة

يمكننا أن نقوم بتحضير البطاطس المقرمشة باسهل طريقة واسرع وصفة نجد أن العديد يرغب في تناولها فهي مقرمشه جدا بالإضافة إلى ذلك لا تأخذ كمية كبيرة من الزيت، وأيضا لا تأخذ سوي وقت كبير، لأنها تم تحضيرها بالنشا، لأننا نعلم جيدا مدى خطورة تناول البطاطس بكمية كبيرة من الزيت سوف نقضي على هذه الطريقة باستخدام النشا الهائل في استخراج البطاطس المقرمشة بدون زيت وهي تكون كالتالي:-