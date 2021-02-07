بخلطة المطاعم حضري البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيوت والطعم لذيذ

البطاطس المقلية المقرمشة، هي من أفضل أنواع الوجبات التي يمكننا أن نقوم بتناولها، تجهيزها لصغارنا كما يمكن أيضا أن نقوم تناولها في المطاعم الكبري، وأيضا يمكننا أن نقوم بتحضير وجبة الفطور الأساسي من خلال البطاطس المقرمشة، التي تتميز بمذاقها الواقع ممتاز كما أنه أيضا من الأطعمة المحببة لدي الجميع وهي مشهورة في جميع الشرق الأوسط وجميع العالم، كما أن مشابها يختلف، باختلاف حب الأطفال، فمنهم من يكون بتناول البطاطس بالبشاميل والبطاطس المقلية المقرمشة، و البطاطس بالموزاريلا والبطاطس، واللحوم بعده أنواعها، والبطاطس بالفراخ فهي بكل أنواعها تعتبر مميزة، سهلة الهضم يمكن أن نقوم بتناولها لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، لذا تابعي معي عزيزتي الوصفة التي سوف نقوم في تحضيرها من البطاطس المقرمشة.طريقة البطاطس المقلية المقرمشة
يمكننا أن نقوم بتحضير البطاطس المقرمشة باسهل طريقة واسرع وصفة نجد أن العديد يرغب في تناولها فهي مقرمشه جدا بالإضافة إلى ذلك لا تأخذ كمية كبيرة من الزيت، وأيضا لا تأخذ سوي وقت كبير، لأنها تم تحضيرها بالنشا، لأننا نعلم جيدا مدى خطورة تناول البطاطس بكمية كبيرة من الزيت سوف نقضي على هذه الطريقة باستخدام النشا الهائل في استخراج البطاطس المقرمشة بدون زيت وهي تكون كالتالي:-طريقة البطاطس مقلية بالنشا:
- نقوم بتحضير البطاطس و نقوم بتقشيره جيدا ونضع كمية البطاطس في وعاء عميق ونضع فيه كمية بسيطة من الملح والنشا.
- ونبدأ بإضافة خمس أكواب من المياه.
- ثم نتركه لمدة ساعة و نبدأ بغسل البطاطس مرة ثانية.
- نقوم بتسخين النار جيدا لمدة عشرة دقائق.
- ثم نبدأ بتركها و وضع كميه من الزيت ونبدأ بوضع كمية البطاطس الموجود بها كمية من الدقيق والنشا.
- ثم نقوم بتقليب البطاطس جيدا وعندما تصبح باللون الأحمر المقرمش نقوم باستخراج ها وضع على مناديل.
- ثم نقوم أيضا بتقديمها للأطفال وللكبار أو للضيوف بجانب المأكولات الفراخ واللحمة، والبفتيك في أطباق التقديم.
الوسوم
البطاطس المقلية المقرمشة، هي من أفضل أنواع الوجبات التي يمكننا أن نقوم بتناولها، تجهيزها لصغارنا كما يمكن أيضا أن نقوم تناولها في المطاعم الكبري، وأيضا يمكننا أن نقوم بتحضير وجبة الفطور الأساسي من خلال البطاطس المقرمشة، التي تتميز بمذاقها الواقع ممتاز كما أنه أيضا من الأطعمة المحببة لدي الجميع وهي مشهورة في جميع الشرق الأوسط وجميع العالم، كما أن مشابها يختلف، باختلاف حب الأطفال، فمنهم من يكون بتناول البطاطس بالبشاميل والبطاطس المقلية المقرمشة، و البطاطس بالموزاريلا والبطاطس، واللحوم بعده أنواعها، والبطاطس بالفراخ فهي بكل أنواعها تعتبر مميزة، سهلة الهضم يمكن أن نقوم بتناولها لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة، لذا تابعي معي عزيزتي الوصفة التي سوف نقوم في تحضيرها من البطاطس المقرمشة.طريقة البطاطس المقلية المقرمشة
يمكننا أن نقوم بتحضير البطاطس المقرمشة باسهل طريقة واسرع وصفة نجد أن العديد يرغب في تناولها فهي مقرمشه جدا بالإضافة إلى ذلك لا تأخذ كمية كبيرة من الزيت، وأيضا لا تأخذ سوي وقت كبير، لأنها تم تحضيرها بالنشا، لأننا نعلم جيدا مدى خطورة تناول البطاطس بكمية كبيرة من الزيت سوف نقضي على هذه الطريقة باستخدام النشا الهائل في استخراج البطاطس المقرمشة بدون زيت وهي تكون كالتالي:-طريقة البطاطس مقلية بالنشا:
- نقوم بتحضير البطاطس و نقوم بتقشيره جيدا ونضع كمية البطاطس في وعاء عميق ونضع فيه كمية بسيطة من الملح والنشا.
- ونبدأ بإضافة خمس أكواب من المياه.
- ثم نتركه لمدة ساعة و نبدأ بغسل البطاطس مرة ثانية.
- نقوم بتسخين النار جيدا لمدة عشرة دقائق.
- ثم نبدأ بتركها و وضع كميه من الزيت ونبدأ بوضع كمية البطاطس الموجود بها كمية من الدقيق والنشا.
- ثم نقوم بتقليب البطاطس جيدا وعندما تصبح باللون الأحمر المقرمش نقوم باستخراج ها وضع على مناديل.
- ثم نقوم أيضا بتقديمها للأطفال وللكبار أو للضيوف بجانب المأكولات الفراخ واللحمة، والبفتيك في أطباق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخلطة المطاعم حضري البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيوت والطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.