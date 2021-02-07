إزالة الشعر بخميرة الحلويات بطريقة مضمونة بدون ألم نهائيًا ومجربة

إزالة الشعر بخميرة الحلويات، تعد من الطرق المضمونة التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الكثير من الفتيات فضلاً عن أن تلك الوصفة مذهلة من أجل تبيض الجسم والمناطق الحساسة، تعاني الكثير من الفتيات والنساء من الشعر الزائد في الأماكن الحساسة ويتحسس الكثير من استخدام السويت أو الشفرة أو الواكس وتلك الطريقة التي أحضرناها لكم اليوم طريقة مجربة وفعالة وسوف يتساقط الشعر من على جسمك أمام عينك بدون أي ألم نهائيًا، كما أن إزالة الشعر بتلك الطريقة يضمن لكي الحصول على جسم ناعم كالحرير وذو لون فاتح وبدون شعر زائد.

طريقة إزالة الشعر بخميرة الحلويات

الكثير من الفتيات يسمعن عن استخدام خميرة الحلويات في العديد من وصفات التجميل مثل تفتيح البشرة ومعالجة العديد من مشاكل البشرة، واليوم أحضرنا افضل وصفة على الإطلاق ومضمونة ومجربة من قبل الكثير من السيدات والفتيات وهي إزالة شعر العانة والإبط بدون الشعور بالألم، كما يمكن استخدام تلك الوصفة لإزالة شعر الجسم بأكمله والوجه أيضًا، حيث يمكن تطبيقها على الوجه والشارب.

إزالة شعر بالخميرة والليمون

تلك الوصفة وصفة فعالة وممتازة سوف نضرب عصفورين بحجر واحد تفتيح المناطق الحساسة وإزالة الشعر في آن واحد ومن أجل تحضير وصفة إزالة الشعر بدون ألم نهائيًا سوف نحتاج إلى الآتي:

كيس من خميرة الحلويات (بيكنج بودر).

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان المتوفر لديكي.

نحضر بولة نظيفة ونضع بها خميرة الحلويات والليمون. سوف نلاحظ أن هناك فوران نقلب حتى يهدأ الفوران تمامًا. نقوم بإضافة معجون الأسنان ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس يسهل فرده على الجسم. نأخذ من الخليط ونضع في المكان الموجود به الشعر والذي نرغب بإزالته. نفرد طبقة خفيفة من الخليط على الجسم. ننتظر نصف ساعة. نغسل الجسم بالماء وسوف نلاحظ أن المنطقة أصبحت نظيفة تمامًا من الشعر. نكرر الوصفة عند الحاجة لذلك.

طريقة التحضير والاستخداموصفة لمنع نمو الشعر مجددًا

إن الخل ممتاز جدًا للتخلص من الشعر الزائد في الجسم ومنع نموه مجددًا ، ولكن يجب تنفيذ تلك الوصفة مباشرة بعد إزالة الشعر كما وضحنا سابقًا، حيث يتم خليط ملعقتين من الخل الأبيض العادي مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام والتقليب جيدًا حتى نتأكد من أن الملح قد ذاب، نأخذ قطعة من القطن ونغمسها في المحلول ونمسح بها على المنطقة الحساسة أو المكان الذي نريد التخلص من الشعر منه حيث يعمل الخل على حرق البصيلات ومن شعر لن ينمو الشعر مجددًا سوف ينمو خفيفًا جدًا حتى يختفي من الجس تمامًا إذا قمنا بالمداومة على طريقة إزالة الشعر بالخل.