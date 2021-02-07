وصفة هندية لتطويل الشعر متر كامل في أسبوع بطريقة طبيعية

يعتبر الشعر الناعم الطويل أكثر جاذبية بالنسبة للنساء والفتيات لذلك فإن البنات كثيرات البحث والتجربة للوصول إلي طول الشعر المرغوب خاصةً أن الشعر الطويل يتيح طرق مختلفة كثيرة لتصفيف الشعر على عكس الشعر القصير الذي يعتبر محدود من ناحية طرق تصفيف الشعر لذلك نقدم وصفة طبيعية تتكون من العسل والبيض على تغذية الشعر مما يُعطيه الفرصة للنمو مرة أخرى تستطيع حل مشكلة الطول والحصول على شعر طويل وكثيف وناعم بعيداً عن وسائل العلاج أو التجميل ويمكنك متابعة طريقة تحضير الوصفة عبر هذا المقال.

وصفة لتطويل الشعر متر

تحلم الفتاة منذ الصِغر بالشعر الطويل الناعم لتعزيز ثقة الأنثي من الداخل حيث تستمد الفتاة ثقتها بنفسها بقدر كبير من الشعر الناعم الطويل وتقوم بالعناية به عن طريق شراء الكثير من منتجات العناية التي تعمل على تكثيف الشعر ولكن يعتبر المفعول بطئ جداً مقارنة بالنتائج السريعة، وتشتهر الهند بالشعر رائع الجمال والكثيف ويُرجع ذلك لطبيعة الزيوت والكريمات المستخدمة والتي يتم إستخراج معظم عناصرها من البيئات الهندية وكثرت محركات البحث في الفترة الأخيرة عن كريمات هندية لكثافة وتطويل الشعر بسبب الثقة التي تتمتع بها المنتجات الهندية وللحصول على ذلك الكريم ومعرفة فوائده يمكنك متابعة هذا المقال.

مكونات الوصفة:

واحدة من البيض.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من زيت الزيتون الأصلي.

نحضر طبق واسع لمزج المكونات ونضع به كلاً من زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلبهم معاً حتى تمتزج جميع المكونات معاً. في حالة تماسك الوصفة يمكنك إضافة القليل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند،. يجب غسل الشعر جيداً وتجفيف الشعر قبل تطبيق الوصفة. ثم نقوم بإرتداء القفازات ونبدأ بوضع الوصفة خاصة فرك الوصفة على فروة الرأس وجذور الشعر ونترك الوصفة على الشعر من مدة تتفاوت بين ساعة إلي ساعتين. بعد ذلك نقوم بتنظيف وغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والبلسم الخاص بك مع التأكيد على غسل الفروة بشكل جيد حتى لا يتم إغلاق مسام فروة الرأس يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج سريعة ويبدأ ظهور النتيجة بعد مرور أسبوعين من التطبيق.

طريقة الإعداد والتحضير