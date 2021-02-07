طريقة عمل كفتة الحاتى زي المحلات بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كفتة الحاتي من الطرق المميزة واللذيذة والتي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتعتبر من الأكلات الشهية التي يفضلها الجميع، ويتم تحضيرها بمذاق اشهر المطاعم، كما تتميز بروعة الطعم والرائحة الغير عادية، وتختلف طرق تحضيرها من بلد إلى أخري، ولا تقل شهيتها في كل البلاد، وسميت كفته الحاتي، لأنها تختلف عن أي نوع أخر من الكفتة، لتمييزها بنكهة المطاعم.

طريقة عمل كفتة الحاتي

المكونات

تعتبر المكونات بسيطة جدا ولا تتكلف كثير من المال، والجهد، ويمكن توفيرها بسهولة جدا وهي:

كيلو غرام لحمة مفرومة فرما خشنا، وليس ناعما.

كوب بصل مبشور.

بقدونس مفروم.

ماء البصل.

2 ملعقة بهارات كفتة الحاتي.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

زيت ذرة.

يتم تحضير كفتة الحاتي بشكل احترافي وافضل من المحلات باتباع هذه الخطوات، فتبدأ بتتبيل اللحمة، ونتركها كي تتجانس مع بعضها، ويفضل أن تكون بها دهون 20% من وزن اللحمة، ثم نقوم بخلط اللحمة المتبلة مع البقدونس المفروم، والفلفل، والملح، وبهارات كفتة الحاتي، ثم إضافة البصل، ونقلب جيدا حتى يتم التماسك.

تسخين صينية متوسطة الحجم ونضع قليل من الزيت عليها.

رص اللحمة ووضعها حتى تنضج، ثم نقوم بإحضار قطعة من الفحم المشتعلة ونضعها فى ورقة من الألومنيوم أو فى طبق صغير ونضعها فى وسط كفتة الحاتى لمدة خمسة دقائق مع مراعاة تغطية الوعاء حتى تكتسب الكفتة الرائحة الرائعة، وتصبح مثل كفتة الحاتي تماماً.

ثم نقطع بقدونس وبصل حلقات ونضعهم في طبق التقديم، ثم نخرج الكفتة ونقوم برصها فوق البصل والبقدونس في طبق التقديم.

خطوات عمل كفتة الحاتي

وهذه كانت أسهل طريقة عمل كفتة الحاتي الشهية، ومكوناتها البسيطة، وطريقة تحضيرها بكل سهولة ويسر، لتُسعدي بها أفراد أسرتك واستخدامها فى العزومات المختلفة.