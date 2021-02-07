سر تتبيلة كبدة اسكندراني بالثوم والخل و سر صنعة السجق الاسكندراني بكل تفاصيلها وتكاتها

كبدة اسكندراني من أفضل أنواع المأكولات الشعبية التي تنتشر في جميع المحلات والمطاعم بأطعمة ورائحة نفاذه لا يستطيع أحد أن يقاومها فعند شم رائحتها تتملكك رغبة قوية في تناول الكبدة خاصة كبدة اسكندراني التي لها تتبيلة خاصة وطريقة محددة لعمل الكبدة تلجأ لها المحلات لتختلف عن طريقة البيت ولكننا اليوم جمعنا لكم طرق مختلفة لعمل كبدة اسكندراني والسجق الاسكندراني بكل تفاصيلها فتابعونا معنا. مقادير كبدة اسكندراني من مطبخ المصري نصف كيلو كبدة بقري. ملعقة ونصف من الثوم المفروم ناعم ثمرة فلفل أحمر متوسطة الحجم. عدد 2 ثمرة فلفل أخضر حار. عدد 2 ملعقة كبيرة طحينة. عدد 3 ملاعق كبيرة من الخل. ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. ملعقة. كبيرة كمون ناعم. ملعقة كبيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة عمل كبدة اسكندراني من مطبخ المصري أولا يتم غسل ثمرات الفلفل الحلو والحار وإزالة منها الاقماع وتقطع إلى نصفين ثم يزال منه البذور وتقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.

ثم تنظف الكبدة جيدا ويعصر عليها الليمون والقليل من الخل، وتقطع الكبدة إلى شرائح متوسطة بالعرض وسمكها رفيع وتوضع في علبة من البلاستيك محكمة الغلق.

ثم يضاف الثوم المفروم مع الفلفل الأحمر الحار ويضاف الطحينة عليها والخل والكمون والملح والفلفل الاسود وتخلط كل تلك المكونات مع بعضها البعض وتنزل بتلك المكونات على الكبدة وتترك لمدة ساعتين في الثلاجة داخل العلبة المحكمة الغلق.

ثم يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم تنزل بالكبد وتترك على نار لمدة دقيقتين، ثم تقلب وتترك لمدة 8 دقائق، أو حتى تنضج شرائح الكبدة حتى تأخذ الكبدة لون بني.

وينشل الكبدة من الزيت ويسكب في طبق التقديم ويقدم مع الخبز والسلطات وسلطة طحينة. مقادير كبدة اسكندراني من مطبخ المصريطريقة عمل كبدة اسكندراني من مطبخ المصري مقادير عمل السجق الاسكندراني نصف كيلو سجق اسكندراني. عدد 3 ثمرات من البصل المفروم. عدد 4 ثمرات طماطم مفرومة. عدد 2 ثمرة فلفل أخضر مفروم. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة من زيت. عدد 3 ملاعق من الكاتشب الحار. طريقة عمل السجق الاسكندراني بالبصل مثل المحلات أولا في مقلاة على النار يوضع القليل من الزيت وعندما يسخن قليلا يضاف إليها السجق والملح والفلفل الأسود.

ثم يقلب السجق جيدا لمدة دقيقتين ويقطع السجق إلى قطع صغيرة بحجم عقلة الاصبع ثم يخرج من الزيت ويوضع في المقلاة البصل المفروم ويقلب جيدا حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

ضيفي الي البصل الفلفل الاخضر وقلبيهم معا على نار هادئة حتى يتغير لونه، ثم يضاف الطماطم ويخلط مكونات مع بعضها.

ثم ضعي السجق إلى كل المكونات السابقة وتقليب لمدة 5 دقائق وضيفي لهم الكاتشب وكوب من الماء.

اتركيها على النار حتى ينضج السجق تماما ويضاف عليها القليل من الفلفل الحار وتقدم مع الخبز. طريقة عمل ورقة كبدة بالبطاطس في الفرن طريقة جديدة لعمل الكبدة بشكل غير تقليدي وطعم لا مثيل له. نصف كيلو كبدة بقري. ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود. 3 فص ثوم مفروم ناعم. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. 2 ثمرة فلفل ألوان مقطعة لشرائح. 4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم. قرن فلفل حار أخضر على حسب الرغبة ملعقة صغيرة كمون ناعم. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. خطوات وطريقة تجهيز كبدة بالبطاطس بالفرن أولا تتبل الكبدة بكل التوابل السابقة وبدون غسل الكبدة ويوضع عليها الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم.

ثم على مقلاة ساخن توضع ملعقة من الزيت وتشوح الكبدة به مع الثوم حتى تتخلص من الماء بها وتأخذ لون غامق.

ثم تقطع البصل والفلفل والبطاطس إلى شرائح وتتبل بالملح والفلفل وتنزل بها على الكبدة وتشوح قليلا على نار هادئة.

ثم أحضري صينية عليها ورق فويل وفوقها ورقة زبدة وضعي المكونات عليها وتغطى بورق زبدة وورق فويل.

وأغلقي ورق الألومنيوم جيدا عليها، ثم تدخل فرن ساخن على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة وتخرج من الفرن.

وضعي ورقة فويل بها قطعة فحم مشتعلة وعليها ملعقة زبدة وضعيها في الصينية واغلقيها لمدة دقيقة ثم أنزعي الفحم وتقدم الكبدة مع الأرز. مقادير عمل السجق الاسكندرانيطريقة عمل السجق الاسكندراني بالبصل مثل المحلاتطريقة عمل ورقة كبدة بالبطاطس في الفرنخطوات وطريقة تجهيز كبدة بالبطاطس بالفرن الوسوم

كبدة اسكندراني من أفضل أنواع المأكولات الشعبية التي تنتشر في جميع المحلات والمطاعم بأطعمة ورائحة نفاذه لا يستطيع أحد أن يقاومها فعند شم رائحتها تتملكك رغبة قوية في تناول الكبدة خاصة كبدة اسكندراني التي لها تتبيلة خاصة وطريقة محددة لعمل الكبدة تلجأ لها المحلات لتختلف عن طريقة البيت ولكننا اليوم جمعنا لكم طرق مختلفة لعمل كبدة اسكندراني والسجق الاسكندراني بكل تفاصيلها فتابعونا معنا. مقادير كبدة اسكندراني من مطبخ المصري نصف كيلو كبدة بقري. ملعقة ونصف من الثوم المفروم ناعم ثمرة فلفل أحمر متوسطة الحجم. عدد 2 ثمرة فلفل أخضر حار. عدد 2 ملعقة كبيرة طحينة. عدد 3 ملاعق كبيرة من الخل. ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة. ملعقة. كبيرة كمون ناعم. ملعقة كبيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. عدد 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة عمل كبدة اسكندراني من مطبخ المصري أولا يتم غسل ثمرات الفلفل الحلو والحار وإزالة منها الاقماع وتقطع إلى نصفين ثم يزال منه البذور وتقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.

ثم تنظف الكبدة جيدا ويعصر عليها الليمون والقليل من الخل، وتقطع الكبدة إلى شرائح متوسطة بالعرض وسمكها رفيع وتوضع في علبة من البلاستيك محكمة الغلق.

ثم يضاف الثوم المفروم مع الفلفل الأحمر الحار ويضاف الطحينة عليها والخل والكمون والملح والفلفل الاسود وتخلط كل تلك المكونات مع بعضها البعض وتنزل بتلك المكونات على الكبدة وتترك لمدة ساعتين في الثلاجة داخل العلبة المحكمة الغلق.

ثم يسخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم تنزل بالكبد وتترك على نار لمدة دقيقتين، ثم تقلب وتترك لمدة 8 دقائق، أو حتى تنضج شرائح الكبدة حتى تأخذ الكبدة لون بني.

وينشل الكبدة من الزيت ويسكب في طبق التقديم ويقدم مع الخبز والسلطات وسلطة طحينة. مقادير كبدة اسكندراني من مطبخ المصريطريقة عمل كبدة اسكندراني من مطبخ المصري مقادير عمل السجق الاسكندراني نصف كيلو سجق اسكندراني. عدد 3 ثمرات من البصل المفروم. عدد 4 ثمرات طماطم مفرومة. عدد 2 ثمرة فلفل أخضر مفروم. ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة من زيت. عدد 3 ملاعق من الكاتشب الحار. طريقة عمل السجق الاسكندراني بالبصل مثل المحلات أولا في مقلاة على النار يوضع القليل من الزيت وعندما يسخن قليلا يضاف إليها السجق والملح والفلفل الأسود.

ثم يقلب السجق جيدا لمدة دقيقتين ويقطع السجق إلى قطع صغيرة بحجم عقلة الاصبع ثم يخرج من الزيت ويوضع في المقلاة البصل المفروم ويقلب جيدا حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

ضيفي الي البصل الفلفل الاخضر وقلبيهم معا على نار هادئة حتى يتغير لونه، ثم يضاف الطماطم ويخلط مكونات مع بعضها.

ثم ضعي السجق إلى كل المكونات السابقة وتقليب لمدة 5 دقائق وضيفي لهم الكاتشب وكوب من الماء.

اتركيها على النار حتى ينضج السجق تماما ويضاف عليها القليل من الفلفل الحار وتقدم مع الخبز. طريقة عمل ورقة كبدة بالبطاطس في الفرن طريقة جديدة لعمل الكبدة بشكل غير تقليدي وطعم لا مثيل له. نصف كيلو كبدة بقري. ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود. 3 فص ثوم مفروم ناعم. ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح. 2 ثمرة فلفل ألوان مقطعة لشرائح. 4 ثمرات بطاطس متوسطة الحجم. قرن فلفل حار أخضر على حسب الرغبة ملعقة صغيرة كمون ناعم. نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة. خطوات وطريقة تجهيز كبدة بالبطاطس بالفرن أولا تتبل الكبدة بكل التوابل السابقة وبدون غسل الكبدة ويوضع عليها الملح والفلفل الأسود والثوم المفروم.

ثم على مقلاة ساخن توضع ملعقة من الزيت وتشوح الكبدة به مع الثوم حتى تتخلص من الماء بها وتأخذ لون غامق.

ثم تقطع البصل والفلفل والبطاطس إلى شرائح وتتبل بالملح والفلفل وتنزل بها على الكبدة وتشوح قليلا على نار هادئة.

ثم أحضري صينية عليها ورق فويل وفوقها ورقة زبدة وضعي المكونات عليها وتغطى بورق زبدة وورق فويل.

وأغلقي ورق الألومنيوم جيدا عليها، ثم تدخل فرن ساخن على الرف الأوسط لمدة ربع ساعة وتخرج من الفرن.

وضعي ورقة فويل بها قطعة فحم مشتعلة وعليها ملعقة زبدة وضعيها في الصينية واغلقيها لمدة دقيقة ثم أنزعي الفحم وتقدم الكبدة مع الأرز. مقادير عمل السجق الاسكندرانيطريقة عمل السجق الاسكندراني بالبصل مثل المحلاتطريقة عمل ورقة كبدة بالبطاطس في الفرنخطوات وطريقة تجهيز كبدة بالبطاطس بالفرن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيلة كبدة اسكندراني بالثوم والخل و سر صنعة السجق الاسكندراني بكل تفاصيلها وتكاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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