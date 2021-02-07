طريقة عمل بقصم أبو السمسم الهش جدا بخطوات سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات أحلى من الجاهز

يعد بقصم أبو السمسم من المخبوزات الشعبية المشهورة والمنشرة في الوطن العربي، ويسمونه في العراق بهذا الاسم. وهو من الكعك المحبب والمفضل لدى جميع الأعمار. وتتعدد مسمياته تبعا لاختلاف البلدان ولهجتها، فيسمى في مصر بقسماط. وهو يعد بأشكال وأذواق عديدة ومختلفة. وهو من المخبوزات الغنية بالقيمة الغذائية، نظرا لاحتوائه على السمسم الغني بالزيوت الطبيعية المفيدة، والذي يحتوي على البروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن المهمة لصحة الإنسان. ويتميز بمذاقه الرائع والشهي، وبسهولة تحضيره، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي تحضره لأفراد أسرتها وتقدمه مع كوب من الشاي على الفطور أو كما ترغبون. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات بقصم أبو السمسم وطريقة تحضيره بألذ وأسهل طريقة.

مكونات بقصم أبو السمسم

يتكون بقصم أبو السمسم من مكونات سهلة وبسيطة ولذيذة، حيث يعد السمسم أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

3 كوب دقيق.

نصف كوب سكر ناعم.

نصف كوب زيت.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة هيل بودر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

سمسم محمص.

حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير بقصم أبو السمسم بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والفانيليا ونخفق جيدا بالمضرب اليدوي حتى يفتح اللون.

ثم نضيف السكر والهيل ونخفق جيدا حتى يمتزجا ويذوب السكر.

ثم نضيف الزيت ونخفق جيدا.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونخفق جيدا، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

ثم نحضر إناء ونضيف إليه سمسم محمص، وإناء آخر نضيف إليه حليب، ونتركهم جانبا.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نشكل العجينة إلى كور صغيرة، ثم نشكل الكور على شكل أصابع، ثم نطويها على شكل حذوة حصان، وأخيرا نغمسها بالحليب والسمسم من جهة واحدة.

ثم نرصهم في الصينية ونترك فراغا بين القطعة والثانية.

ثم ندخل الصينية فرن مسخنا مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ونتركه حتى ينضج ويكتسب لونا ذهبيا.

ثم نخرجه من الفرن، ونقدمه في طبق التقديم مع كوب من الشاي.

وبصحة وعافية.

فوائد السمسم

يحتوي السمسم على فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد الآتي: