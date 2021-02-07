طريقة عمل الكشري المصري بكل أسرار المطاعم

الكشري المصري من المأكولات الشعبية التي يتناولها الشعب المصري بكل طبقاته، فهي أكلة مميزة تحبها جميع الأسر كبار وصغار، وهناك مطاعم مخصصة فقط للكشري المصري، وذلك بسبب كثرة الإقبال عليه في الريف والمدن، وسوف نعرض لكم أسرار وتكات الكشري المصري، الذي تجعل طعمه مثل المطاعم وأحلي، فالكثري من المأكولات المفيدة لجسم الإنسان أيضا، وذلك لأنه يتكون من مواد مفيدة مثل العدس وحمص الشام، والمكرونة والأرز، ولكل البنات المقبلات علي الزواج ننشر طريقة مميزة لعمل الكشري مثل طريقة المطاعم.

مقادير الكشري المصري

سوف نعرض لكم المقاديرالمستخدمة في عمل الكشري المصري، ويمكن لربة المنزل التعديل عليها، وسوف نوضح طريقة عمل كل شىء من مكونات الكشري علي حدة تفصيلياً، وبكل الأسرار والتكات التي تتواجد في المطاعم، وكيف يقومون بعمل المكرونة والأرز والشعرية وطريقة سلق العدس وحمص الشام وكذلك السر في عمل الدقة مثل المحلات تماماً بكل اسرارها.

كوب من حمص الشام ويكون منقوع قبلها بليلة مع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

كوب عدس بجبة

4 حبات بصل ويفضل أن يكون بصل ابيض

نصف كوب شعريه

2 كوب أزر مصري

250 جرام مكرونه مقصوصه

250 جرام مكرونه اسباجتي

طريقة عمل حمص الشام في الكشري

بعد أن قمنا بنقع حمص الشام لمدة 12 ساعة مع ملعقة صغيرة من بيكنج صودا، نقوم بتغيير مياه الحمص ونضيف إليه ماء آخر ثم نضعه علي النار للسلق ونضيف فص ثوم ورشة كمون وملعقة صغيره ملح، ونتركه حوالي ساعة ثم نقوم بتصفيته من الماء وسيكون جاهز للتقديم

طريقة العدس

نحضر كوب عدس ثم نضعه في كمية مياه غزيرة حوالي 3 أضعاف العدس، ثم نضيف للماء رشه كمون وملح وفص ثوم، ونقوم بسلق العدس حتي ينضج بنسبة 50% فقط ثم نقوم بتصفيته من الماء حيث سنكمل تسويته مع الأزر بعد ذلك

طريقة تحمير بصل الكشري

نحضر رحبات من البصل ويفضل أن يكون أبيض لأنه يكون مسكر ومقر مش جدا، ونقوم بتقطيع البصل حلقات رفيعة، ثم نضيف لهم ملعقتان من النشا، ونقوم بخلطهم جيدا حتي يتوزع النشا علي البصلة كله، ثم نضعه في زيت ساخن ونقوم بقليه، نقوم بتهدئة النار ونترك البصل في الزيت حوالي 20 دقيقة، حتي يأخذ لون ذهبي، ثم نخرجه من الزيت علي مناديل ليصفي الزيت، وزيت البصل سنضعه في بقية مكونات الكشري.

طريقة الأزر بشعرية

نضيف خمس ملاعق من زيت البصل بالإضافة إلي ملعقة زبدة ثم نضيف الشعرية ونقلبها باستمرار حتي تحصل علي لون ذهبي، ثم نضيف الأزر المغسول والمنقوع قبل لمدة ساعة، ونقوم بتشويحه مع الشعرية وتقليبهم معاً حتي يصبح الأزر مفلفل، ثم نضيف العدس الذي كنا قد سلقناه 50%، ونقلبهم معاً، ونضيف ملعقة ملح ورشة كمون وماء مغلي ومكعب مرة دجاج، ونتركه ينضج.

طريقة عمل مكرونة الكشري

نحضر إناء نضع به وثلاث ملاعق زيت وملعقة كبيرة ملح ونتركه حتي يغلي، ثم نضيف نوعين مكرونة، كيس مكرونة مقصوصة، وكيس مكرونة اسباكيتي، ثم نتركها حوالي عشر دقائق ثم نصفيها، وبعد ذلك نضعها في حلة ونضيف عليها زيت البصل ونشوحها في الزيت قليلاً

طريقة عمل صلصة الكشري

نحضر حلة ونضع بها بعض من زيت البصل وملعقة ثوم مفروم، ثم نضيف لها ملعقة من صلصة الطماطم المعلبة، ثم نضيف توابل كمون وملح وكزبرة ناشفة وبابريكا، ونقلبهم مع الثوم ثم نضيف 2 كوب من عصير الطماطم ثم نتركها تنسبك علي نار هادية حتي يصبح قوامها ثقيل، وقبل أن طفي عليها نضيف لها ملعقتين خل.

طريقة عمل دقة الكشري

نحضر بعض من زيت البصل ونضيف لها ملعقة من الثوم المفروم ثم نقوم بتشويحه، ونضيف ملعقة صغيرة كمون وكزبرة ناشفة ورشة شطه حسب الرغبة، ونقلبهم جيداً مع الثوم، ثم نضيف ماء وبعد أن يغلي نطفىء النار ثم نضيف نصف كوب خل، وبذلك نكون قد انتهينا من عمل الكشري المصري، ونقوم بتقديمه في طبق حيث نضع طبقة أرز بشعرية وعدس ثم طبقة مكرونة وطبقة من الصلصة ثم الحمص والبصل المقر مش والدقة.