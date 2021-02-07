اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال… أعراضه وطرق علاجه

فرط الحركة وتشتت الانتباه وطرق علاجه أمر هام جدا يبحث عنه كثير من الأمهات في قلق دائم ، ففرط الحركة أو ما يسمى بقصور الانتباه وفرط النشاط الحركي هو اضطراب نمو عصبي يحدث نتيجة نقص كمية الموصلات الكيميائية في الفص الجبهي للمخ وهي التي تساعد الخلايا في تنفيذ عملها بطريقة سليمة، وتظهر أعراضه في الفترة الأولى من عمر الطفل ويستمر معه حتى مرحلة البلوغ ولكن تختلف أعراضه، له علاج طبي يساعد في السيطرة على أعراضه وتطوره ولكن العلاج السلوكي له دور أساسي في السيطرة على هذا الاضطراب، يتم اكتشافه عن طريق دكتور متخصص حيث إنه يحتاج لبعض من الاختبارات والملاحظة القوية لتشخيصه.

الأعراض الدالة على فرط الحركة وتشتت الانتباه

تختلف الأعراض وقد لا تكون موجودة جميعها في نفس الطفل فيمكن ان تتفاوت الأعراض من حيث حدتها وظهورها وأيضا تختلف حسب المرحلة العمرية فقبل أن يلتحق الطفل بالمدرسة قد تظهر عليه أعراض فرط الحركة والاندفاعية ولكن بمجرد التحاقه بالمدرسة تبدأ أعراض أخرى بالظهور مثل تشتت الانتباه ، وسوف نتعرف على الأعراض المختلفة لفرط الحركة :

• تشتت الانتباه وتكون نسبته في الإناث أكثر من نسبة ظهوره في الذكور.

• فرط الحركة والاندفاع وتكون نسبته في الذكور أكثر من نسبة ظهوره في الإناث.

• وهناك نوع يشترك فيه العرضين وهو الأكثر انتشارا بين الأطفال فقد تظهر عليهم أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه بنفس القوة.

بعض الاضطرابات المصاحبة لفرط الحركة

• صعوبات التعلم ومن أكثرها صعوبة وانتشارا صعوبة القراءة والحساب، وأيضا يصاحب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه صعوبة في الحفاظ على ترتيب الأشياء والاستيعاب والفهم وتلبية الطلبات والأوامر.

• اضطراب القلق والمزاجية فقد تظهر على الأطفال المصابة اضطرابات أخرى مختلفة كالقلق المفرط فيبدئ الأمر بالحساس بضغط شديد ثم يصاب بالأرق وفي بعض الأحيان يصل الأمر للإحساس بالذعر الشديد، وتختلف أيضا أعراض الاضطرابات المزاجية فتصل للاكتئاب في بعض الأحيان والتغيير الشديد في حالة الطفل المزاجية فيستمر في البكاء لفترات طويلة دون داعي.

• التحدي والعناد الزائد فتكون أعراضه مخيفة مثل سرعة الغضب وعدم القدرة علي التحطم في الأعصاب في أبسط المواقف، والقدرة علي الجدال الطويل وعدم اتباع أي قواعد أو أوامر والتعمد في إزعاج الآخرين وإلقاء اللوم عليهم، والعنف اللفظي والجسدي والكذب والسرقة وغيرها من التصرفات الخاطئة.

الأعراض الناتجة عن الإصابة باضطراب فرط الحركة وأسبابه

قد يكون اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مصاحب لاضطرابات اخري مثل التوحد وقد تصاحبه اضطرابات في النوم أو الغدة الدرقية ، ولا يوجد سبب واضح لحدوثه ولكن حاء في بعض الدراسات الحديثة ارتباط الإصابة ببعض العوامل مثل التعرض لإصابات أثناء فترة الحمل والولادة أو التاريخ العائلي للمصاب ، وقد تظهر بعض الأعراض نتيجة الإصابة باضطراب فرط السلوك الحركي وهي :

• التشتت وقلة التركيز وعدم الاهتمام بأي تفاصيل ، عدم القدرة علي التركيز والانتباه فقد يبدو الشخص كانه لا يستمع لمن حوله ، يصعب عليه اتباع التعليمات المتسلسلة ، يكون لديه صعوبة في ترتيب وتنظيم الأشياء وتجنب أي مهام تتطلب جهد عقلي ، سرعة النسيان والتنقل بين المهام المختلفة دون انجاز أي منها .

• فرط الحركة وعدم القدرة علي الجلوس لفترات طويلة وكثرة الحركة والركض وكثرة التحدث والشعور السريع بالملل وكثرة حركة اليدين والقدمين .

• الاندفاع فيقاطع الآخرين عند التحدث معهم ، التهور والقيام بأنشطة فيها خطورة مع عدم التفكير في العواقب ، عدم القدرة علي الانتظار .

• انعدام الثقة بالنفس وكثرة الإلحاح والثرثرة وعدم الاهتمام بالمظهر الخارجي ولفت الانتباه .

متي يجب التوجه لطبيب مختص لتلقي العلاج وتشخيص الحالة

قد تكون بعض الأعراض طبيعية في كثير من الأحيان ولا يعني وجود عرض منهم تأكيد الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ولكن يبدأ الاشتباه في الإصابة عند ظهور الأعراض بحدة أو اجتماع اكثر من عرض معا وفي أماكن مختلفة كالمنزل والمدرسة وأيضا في حالة ظهور الأعراض علي الطفل قبل عمر الثانية عشر من عمره وتستمر الأعراض بحدة لمدة ستة أشهر بدون وجود سبب نفسي يؤدي الي هذا السلوك الغير معتاد ، مما قد يؤثر علي ممارسة الحياة بصورة طبيعية وفي هذا الوقت يجب التوجه لطبيب مختص .

مضاعفات الاضطراب وطرق علاجه

يتم تشخيص الاضطراب عن طريق تقييم الحالة من جهة طبيب مختص ويتم التقييم عن طريق الفحص السريري للمريض للتأكد من عدم وجود أي احتمالات مرضية تؤدي الي نفس الأعراض ، فحص التاريخ المرضي للمريض وعائلته وقياس مقدار اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتحديد طرق علاجه .

وقد يكون السبب في الإصابة بهذا الاضطراب هو التعرض لبعض السموم البيئية كالزئبق أو الرصاص بكميات كبيرة أو الحمل في سن صغير جدا أو نقص الأوكسجين أثناء فترة الحمل والولادة أو التدخين أثناء الحمل ،وقد يصاحب هذا الاضطراب بعض المضاعفات كتدهور حالة المريض النفسية والعقلية وتأثر العلاقات الاجتماعية والاكتئاب وقد يصل الي الانتحار وعدم النجاح في الحياة الدراسية والمهنية .

اضطراب فرط الحركة وطرق علاجه

• العلاج عن طريق تناول أدوية تساعد علي التركيز والانتباه بصورة احسن وتقلل من الحركة فمنها أدوية منشطة تساعد علي زيادة القدرة علي التركيز والتحكم فالنفس ، وأدوية غير منشطة تحسن من قدرة المتقبلات الكيميائية في المخ فتساعد أيضا علي زيادة التركيز .

• علاج فرط الحركة عن طريق تعديل السلوك باستخدام أساليب تربوية تتطبق عن طريق الأهل فنستبدل السلوكيات الخاطئة بسلوكيات صحيحة تساعد الكفل علي تعلم مهارات جديدة .