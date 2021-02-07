كيكة الشوكولاتة الخطيرة حضريها بطريقة سهلة وغير مكلفة

كيكة الشوكولاتة الخطيرة حضريها بطريقة سهلة، تعد صلصة الشوكولاتة من أشهر وأجمل أنواع الصلصات، التي يستخدمها الكثير من محلات الحلويات في تحضير الحلويات وخاصة الكيكة، لأنها تضيف إليها نكهة فريدة من نوعها، تجعل جميع الأشخاص يقبلون عليها بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الخطيرة

تعتبر كيكة الشوكولاتة من اشهي أنواع الكيك، وتعتبر مكونات بسيطة وسهلة، لذلك سنذكر لكم من خلال السطور القادمة بالتفاصيل عن مكونات كيكة الشوكولاتة وخطوات تحضيرها

المكونات:

كوب كبير من الشوكولاتة الداكنة.

كأس كبير من مكعبات الشوكولاتة البيضاء.

750 جرام من الطحين الخاص بالحلويات.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة متوسطة من بيكنج صودا.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

200 جرام من الزبادي.

270 جرام من السكر.

كأس كبير من الزيت النباتي.

3 حبات من البيض.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نصف كأس كبير من الماء.

4 ملاعق صغيرة من القهوة.

2 ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

20 جرام من الزبدة.

قومي بنخل مقدار الطحين جيدا، ثم ضعيه في وعاء مناسب للخلط. ضيفي البيكنج باودر، وصوت الخبز، ومقدار الملح إلى الطحين، ثم اخلطيهم جيدا. ضعي مقدار الشوكولاتة الداكنة في وعاء داخل الميكروويف، ثم اتركيه بداخله لبضع ثواني، حتى تذوب الشوكولاتة، ثم اتركي الشوكولاتة جانبا. اخلطي الزيت النباتي مع مقدار السكر، والفانيلا، وجبات البيض جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الزبادي، وخليك الطحين إلى خليط البيض بشكل تدريجي، ثم امزجيهم مرة أخرى، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي مكعبات الشوكولاتة البيضاء إلى خليط الطحين،ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، حتى يتكون خليط متجانس. احضري قالب غير لاصق، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة، ثم وزعي ملعقة كبيرة من الطحين بجميع جوانب القالب. اسكبي الخليط بالقالب، ثم ضعيه في الفرن لمدة ساعة، على درجة حرارة منخفضة،حتى ينضج الكيك. اتركي الكيك جانبا،حتى يهدأ قليلا. امزجي 60 جرام من السكر مع مقدار الماء، وباقي المكونات جيدا في وعاء حراري. ضعي الوعاء على نار هادئة لمدة عشر دقائق، حتى يتكون خليط كثيف، وتصبح صلصة الشوكولاتة جاهزة الاستخدام . وزعي صلصة الشوكولاتة على سطح الكيك، حتى تتزين قبل التقديم مباشرة.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الخطيرة

وفي نهاية هذا المقال قد ذكرنا لكم مكونات كيكة الشوكولاتة الخطيرة وخطوات تحضيرها.