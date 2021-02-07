15 نوع طعام المفروض متحفظيهاش في التلاجة

معظمنا تقريبا اتعود انه يخزن اي حاجة في التلاجة لدرجة اننا مش بنفكر ايه اللي المفروض يتحط في التلاجة وايه الاطعمة اللي من الافضل تتحفظ في درجة حرارة الغرفة ، حتى لو مكتوب على عبوة اي منتج “احفظها في مكان بارد وجاف” فتلقائيا بنحطه في التلاجة ، لكن احنا النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على انواع اطعمة متحفظيهاش في التلاجة.

اطعمة متحفظيهاش في التلاجة:

1- الفلفل الحلو:

الفلفل الحلو او الرومي تقريبا معظمنا بيحفظه في التلاجة ، لكن الحقيقة انه من الاطعمة اللي مش ضروري تتحفظ في التلاجة ، تقدري تخزنيه بسهولة في درجة حرارة الغرفة في درج المطبخ او في كيس ورقي ، بالاضافة ان الفلفل بيفقد نضارته وقوامه في التلاجة.

2- بعض انواع الفواكة:

الفواكة زي الموز, المانجا, البابايا, والفواكة الاستوائية ، الافضل الاحتفاظ بيها دافية برة التلاجة ، لان الحرارة المنخفضة بتدمر شكلها وطعمها وملمسها ، زي الموز اللي ممكن يتحول للون البني الغامق.

3- الصوصات:

الكاتشب, المسطردة, الصويا صوص, الخل البلسمي, الصوصات الحلوة والحامضة, والصوصات الحارة ، كل الحاجات دي تقدري تخزنيها بسهولة في دولاب المطبخ ، حتى و فتحتيها واستخدمتيها ، لان مافيش فايدة من حفظها في التلاجة ، وممكن تكونوا لاحظتوا ان في المطاعم غالبا ما بيتم حفظ الصوصات على حوامل على الترابيزة.

4- الشوكولاتة:

متخزنيش الشوكولاتة في التلاجة ابدا ، بصرف النظر عن انها بتمتص كل الروايح اللي في التلاجة ، الا ان الرطوبة اللي في التلاجة ممكن تتسبب في تكون طبقة بيضا على الشوكولاتة ، وده بسبب ان سكر الشوكولاتة بيخرج على السطح ، وان كانت الطبقة دي ممكن متأثرش على الطعم بشكل كبير ولكن الشكل بيكون غير مرغوب فيه ، الشوكولاتة تقدري تخزنيها في اي مكان درجة حرارتة من اول 15 – 21 درجة مئوية لمدة 6 شهور على الاقل.

5- الزبدة:

كلنا تقريبا اتعودنا نحفظ الزبدة في التلاجة لانها واحدة من منتجات الالبان ، ومنتجات الالبان ممكن انها تفسد بسرعة جدا في درجة حرارة الغرفة ، ومع ذلك الزبدة مختلفة تماما ، لان المكون الرئيسي في الزبدة هو الدهون بنسبة 80% ، وارتفاع نسبة الدهون مع انخفاض نسبة المية بيخلي المنتج مش مناسب لنمو البكتيريا ، وللسبب ده تقدري تحفظي الزبدة بأمان في درجة حرارة الغرفة لكذا يوم على الاقل.

6- الخوخ:

لو الخوخ ناشف ومافيهوش ريحتة المميزة ، في الحالة دي هو محتاج لكام يوم كمان عشان ينضج ويكون جاهز للاكل ، وهيكون افضل مكان لتخزينه هو في طبق على الترابيزة في درجة حرارة الغرفة ، سيبيه مش مغسول وحطيه على الطبق بحيث يكون جانب الساق لتحت ، اما بالنسبة للخوخ المستوي او الناضج وجاهز للاكل الافضل انه يتاكل طازة على طول ، ولكن لو عندك كمية كبيرة مش هتاكليها كلها مرة واحدة خزنيها في التلاجة لمدة ممكن توصل ليومين ، لان درجة الحرارة الباردة بتبطء من عملية النضج وبتمنع الخوخ من التلف بسرعة.

7- الخبز والمعجنات بشكل عام:

كتير من الاشخاص بيحفظوا الخبز في التلاجة لمنعه من التعفن ، الا ان ده بيخليه ينشف بشكل اسرع ، افضل حاجة انك تحفظي الخبز في خزانة او صندوق خبز غامق في درجة حرارة الغرفة.

8- الصودا والمشروبات الغازية غير المفتوحة:

المشروبات زي العصاير او الكولا ، ممكن تتخزن في الاماكن الدافية او في درجات الحرارة الباردة ، لو مافيش تغييرات مفاجئة في درجة الحرارة والعبوة محصلهاش حاجة ، يبقى عادي العصير والمشروبات الغازية ممكن تتخزن في اي دولاب في المطبخ لاكتر من شهر.

9- السلامي:

اللحوم المقددة عموما ومن بينها السلامي ممكن تفضل صالحة للاستخدام لشهور ، وافضل طريقة لتخزين اي نوع لحم مقدد هو تعليقة في مكان بارد وجيد التهوية حوالي من 10 – 15 درجة مئوية ، ولو ده مش متاح عندك تقدري تخزنيه في التلاجة.

10- الاسماك المعلبة:

الاسماك المعلبة غير المفتوحة زي التونة انتي مش مضطرة تحفظيها في التلاجة ، انتي لما بتروحي تشتريهم اصلا بيكونوا محطوطين على الرف بقالهم شهور من غير ما يحصلهم اي مشكلة ، لكن مجرد ما تفتحي العلبة ومش هتستخدميها كلها ، انقلي السمك لبرطمان زجاجي محكم الغلق او كيس بلاستيك واحفظيه في التلاجة.

11- الريحان:

عشان تحافظي على الريحان طازة ، قصي السيقان بتاعته وحطيه في برطمان او كوباية فيها مية ، بالظبط زي الورد المقطوف ، وغطيه بكيس بلاستيك وسيبيه على الترابيزة ، في حين ان بعض الاعشاب زي البقدونس والكزبرة ممكن تخزنيها بالطريقة دي في التلاجة ، لكن الريحان بيكون افضل في درجة حرارة الغرفة ، لان التبريد ممكن يحول اوراقه للون الاسود ويغير نكهته.

12- زبدة الفول السوداني والنوتيلا:

زبدة الفول السوداني مش بتحتوي على كمية كبيرة من المية ، عشان كده تقدري تخزينها عادي في دولاب المطبخ ، ومش ضروري كمان انك تحطيها في التلاجة بعد فتحها ، ممكن تقعد معاكي عادي مفتوحة في دولاب ضلمة في درجة حرارة الغرفة العادية لمدة 3 شهور ، النوتيلا كمان متحفظيهاش في التلاجة ، لانها هتبقى قاسية وصعبة الاستخدام.

13- التفاح والكمثرى:

الفاكهة دي تقدري تحفظيها في التلاجة ولكن مش ضروري ، لان الهوا البارد في التلاجة بيسبب تكسير قوامها الهش ، افضل حاجة سيبيهم في طبق على الترابيزة ، ولكن اذا كنتي بتفضلي تاكلي الفاكهة باردة ممكن تحطيها في التلاجة.

14- المخلل:

المخللات بتحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم وده يعتبر مادة حافظة طبيعية هيحافظ عليها لفترة طويلة امنة تماما من غير ما يحصلها اي حاجة ، السبب الوحيد لتبريدها هو انك تكوني بتحبي تاكليها باردة بس.

15- الثوم:

الضوء والرطوبة يعتبروا من اسوء اعداء الثوم لان الاتنين بيسببوا نمو العفن ، بدل كده خزني الثوم في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف وضلمة وجيد التهوية ، زي سلة شبكية او كيس ورقي مفتوح في دولاب او في خزانة مؤن المطبخ ، لان الثوم لما بيتم تخزينه في بيئة باردة زي التلاجة هيبدأ في التبرعم خلال ايام ، وفي حين ان الثوم المنبت بيكون لسه صالح للاكل ، الا ان طعمه ممكن يبقى مر في بعض الاحيان.

هل تعرفي اي اطعمة تانية المفروض متخزنيهاش في التلاجة؟ شاركينا في التعليقات.

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