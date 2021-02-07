طريقة عمل البطاطس المقلية الكرسبي بقرمشة خرافية

البطاطس المقلية من الأكلات البسيطة التي يحبها الأطفال والكبار، وتكون الأم حريصة علي أن تقوم بعمل مثل الشيبسي، حتي يبتعد أولادها عن شراء الشيبسي من المحلات، والذي ثبت أن له أضرار كبيرة علي صحة الأطفال، وهناك أسرار تجعل البطاطس المقلية بطعم الكرسبي، وتجعل كل من يأكلها ينبهر بها، وسوف نوضح بالخطوات الطريقة نحصل من البطاطس العادية علي بطاطس شيبسي مقرمشة ورائعة.مقادير البطاطس المقلية
- نحضر بطاطس خصيصاً للقلي
- ربع كوب نشا ممتلئ
- ربع كوب ما
- ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا
- ملح وشطه حسب الرغبة
بعد أن نختار بطاطس تكون مخصصة للقلي، ثم نقوم بغسلها، وبعد ذلك نقوم بتقشيرها، ثم نقوم بتقطيع البطاطس بالسكين، وتكون طبقات ليست رقيقة، بعد أن انتهينا من تقطيع البطاطس إلي طبقات نقوم بغسلها مرة أخري جيدا، ثم نضعها في ماء مغلي ويفضل ألا نضعها كلها مرة واحدة في الماء المغلي، فربما تلتصق ببعض، ولكن علينا نضعها علي مرتين أو أكثر في الماء المغلي، سنتركها في الماء المغلي ثلاث دقائق فقط، ثم نخرجها من الماء، وبذلك نكون قد سلقناها بنسبة 20% فقط حتي لا تصبح مهرية، بعد ذلك نقوم بإحضار طبق نضع فيه نشاء ونضيف له ماء، وملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ثم نقوم بتقليبهم جيداً، وفي نفس الوقت نحضر الزيت الساخن حتي نقوم بقلي البطاطس، حيث نقوم بوضع البطاطس أولاً في طبق النشا حيث نغلف به البطاطس جيداً وهذا الغطاء هو الذي يعطي قرمشة قوية بعد الأكل، ونضيف واحدة واحدة في الطاسة، حتي لا يلتصق، ثم نقلبها حتي تتحمر جيداً، ثم نخرجهم من الزيت، بعد ذلك نقوم بوضع هذه البطاطس علي مناديل ورقية حتي تصفي الزيت تماما الذي بها، ثم نقوم بتتبيلها وتكون التوابل حسب الرغبة، حيث يمكن وضع فلفل اسود وملح فقط، ويمكن وضع توابل راخ وفي هذه الحالة يصبح شيبسي بطعم الفراخ، كما يمكن وضع توابل الكاري ليكون شيبسي بطعم الكاري، وهناك أنواع توابل كثيرة يمكن وضعها.
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البطاطس المقلية من الأكلات البسيطة التي يحبها الأطفال والكبار، وتكون الأم حريصة علي أن تقوم بعمل مثل الشيبسي، حتي يبتعد أولادها عن شراء الشيبسي من المحلات، والذي ثبت أن له أضرار كبيرة علي صحة الأطفال، وهناك أسرار تجعل البطاطس المقلية بطعم الكرسبي، وتجعل كل من يأكلها ينبهر بها، وسوف نوضح بالخطوات الطريقة نحصل من البطاطس العادية علي بطاطس شيبسي مقرمشة ورائعة.مقادير البطاطس المقلية
- نحضر بطاطس خصيصاً للقلي
- ربع كوب نشا ممتلئ
- ربع كوب ما
- ربع معلقة صغيرة بيكنج صودا
- ملح وشطه حسب الرغبة
بعد أن نختار بطاطس تكون مخصصة للقلي، ثم نقوم بغسلها، وبعد ذلك نقوم بتقشيرها، ثم نقوم بتقطيع البطاطس بالسكين، وتكون طبقات ليست رقيقة، بعد أن انتهينا من تقطيع البطاطس إلي طبقات نقوم بغسلها مرة أخري جيدا، ثم نضعها في ماء مغلي ويفضل ألا نضعها كلها مرة واحدة في الماء المغلي، فربما تلتصق ببعض، ولكن علينا نضعها علي مرتين أو أكثر في الماء المغلي، سنتركها في الماء المغلي ثلاث دقائق فقط، ثم نخرجها من الماء، وبذلك نكون قد سلقناها بنسبة 20% فقط حتي لا تصبح مهرية، بعد ذلك نقوم بإحضار طبق نضع فيه نشاء ونضيف له ماء، وملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، ثم نقوم بتقليبهم جيداً، وفي نفس الوقت نحضر الزيت الساخن حتي نقوم بقلي البطاطس، حيث نقوم بوضع البطاطس أولاً في طبق النشا حيث نغلف به البطاطس جيداً وهذا الغطاء هو الذي يعطي قرمشة قوية بعد الأكل، ونضيف واحدة واحدة في الطاسة، حتي لا يلتصق، ثم نقلبها حتي تتحمر جيداً، ثم نخرجهم من الزيت، بعد ذلك نقوم بوضع هذه البطاطس علي مناديل ورقية حتي تصفي الزيت تماما الذي بها، ثم نقوم بتتبيلها وتكون التوابل حسب الرغبة، حيث يمكن وضع فلفل اسود وملح فقط، ويمكن وضع توابل راخ وفي هذه الحالة يصبح شيبسي بطعم الفراخ، كما يمكن وضع توابل الكاري ليكون شيبسي بطعم الكاري، وهناك أنواع توابل كثيرة يمكن وضعها.
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