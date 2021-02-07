طريقة عمل دجاج كانتون الصيني بالمنزل، نحرص دائما على تقديم اجدد الوصفات والتنوع، يمكن لكل ربة منزل أن تقدم افضل ما يقدمه المحلات من اشهي واجمل الصفات بالمنزل بخطوات بسيطة ودون تكلفة مالية باهظة، في ظل الظروف الحالية يسود حالة من القلق والخوف عند شراء الأطعمة والوجبات الجاهزة من المحلات.

تشيكن كانتون، من الوصفات المختلفة من الدجاج ( الفراخ) التي لا يوجد احد لا يرغب في تناوله، فاهي من عناصر الغنية بالبروتينات التي يجب أن نقدمها إلى أفراد أسرتنا، لتقديم اهم العناصر الغذائية لهم، يمكن تقديم الدجاج مشوى، مقلى، يجب التنوع في تقديم الوصفات، اليوم وعبر موقعنا ثقفني نقدم لكم دجاج كانتون بالمنزل.

طريقة تحضير دجاج كانتون الصيني

اليوم يمكن تحضير افضل الوصفات المشهورة من مختلف دول العالم بالخطوات في المنزل دجاج كانتون الصيني هو من الأكلات المعروفة في المطبخ الصيني، نقدمها لكم اليوم بالمقادير والخطوات، والاستغناء عن تناول الوجبات في المحلات، كما يمكن تقديم دجاج كنتاكى المفضل لدى الأطفال بالمنزل.

مقادير دجاج كانتون.

نص كيلو من فراخ(الدجاج) فيلية. عدد بصل شرائح. فلفل ألوان مقطع شرائح. جزر مقطع شرائح. عدد 2 معلقة كبيرة من الكاتشب. عدد 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص. معلقة كبيرة من الخل. معلقة صغيرة من السكر. كوب دقيق. معلقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من الثوم بودر. معلقة صغيرة من البصل بودر. معلقة صغيرة من البيكنج بودر. معلقة صغيرة من بابريكا بودر. كوب ماء. معلقة كبيرة نشا.

أولا نحضر وعاء ونضع شرائح فلية من الدجاج( الفراخ).

نضيف أليها كوب الدقيق+ معلقة البيكنج بودر+ التوابل معلقة صغيرة من كل من (ملح- فلفل- بابريكا- الثوم بودر-بصل بودر-).

بعد تتبيل الفراخ جيدا نبدأ في تحمير الفراخ في زيت ساخن على ننار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.

لمن يرغب يمكن أضافه مشروم نضعه في معلقة زبدة في طاسة على النار ونقلب جيدا.

ثم نضيف شرائح البصل ونقلب.

ثم نضيف شرائح الجزر والفلفل الألوان.

بعد التقليب نضيف الصويا صوص+ الكاتشب+ السكر+ الخل ونخلط المقادير جيدا.

ثم نضيف الفراخ(الدجاج) ونقلب جيدا.

ثم نحضر كوب الماء ونضع به النشا ونقلب حتى تذوب ثم نضيفها إلى الخليط.

طريقة عمل تشيكن كانتون

يمكن تحضير طبق التقديم ونضع افضل دجاج كانتون صيني.