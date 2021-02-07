طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش بألذ طعم وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش، يعد بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت، والذي يحتوي على أحد العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، حيث يعطي الإحساس بالطاقة والنشاط، حيث تفننت ربة المنزل في إعدادها بطريقة بسيطة وسهلة و مثل الجاهز تماماً، وأصبحت تقدمه لعائلتها في الصباح مع كوب الحليب الدافئ، حيث يقدم كوجبة خفيفة للإفطار، حيث يحضر بسكويت النشادر بعدة طرق مختلفة مثل البسكويت السادة و البسكويت المحشي بالشكولاته والمخلوط بالمكسرات، مع إضافة بعض النكهات المميزة مثل البرتقال والفانيليا، تابعونا التعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش.

يقدم البسكويت بكثرة في الأعياد والمناسبات الخاصة، نظراً لما له من مذاق مختلف، مرتبط البسكويت بالأعياد بكثرة، حيث أن مادة النشادر تعطي للبسكويت رائحة فواحة وعطرة للبسكويت، ويعطي نتائج رائعة للخبز ويشكل بجميع الأشكال المختلفة.

المكونات:

كيلو من الدقيق.

ست بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب حليب سائل.

كوب وربع من السمن أو الزيت.

ملعقة صغيرة نشادر.

كوب ونصف من السكر.