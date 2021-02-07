طريقة عمل بسكويت النشادر الهش المقرمش بألذ طعم وبمكونات اقتصادية

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طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش، يعد بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت، والذي يحتوي على أحد العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، حيث يعطي الإحساس بالطاقة والنشاط، حيث تفننت ربة المنزل في إعدادها بطريقة بسيطة وسهلة و مثل الجاهز تماماً، وأصبحت تقدمه لعائلتها في الصباح مع كوب الحليب الدافئ، حيث يقدم كوجبة خفيفة للإفطار، حيث يحضر بسكويت النشادر بعدة طرق مختلفة مثل البسكويت السادة و البسكويت المحشي بالشكولاته والمخلوط بالمكسرات، مع إضافة بعض النكهات المميزة مثل البرتقال والفانيليا، تابعونا التعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش.طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش
يقدم البسكويت بكثرة في الأعياد والمناسبات الخاصة، نظراً لما له من مذاق مختلف، مرتبط البسكويت بالأعياد بكثرة، حيث أن مادة النشادر تعطي للبسكويت رائحة فواحة وعطرة للبسكويت، ويعطي نتائج رائعة للخبز ويشكل بجميع الأشكال المختلفة.
المكونات:
- كيلو من الدقيق.
- ست بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب حليب سائل.
- كوب وربع من السمن أو الزيت.
- ملعقة صغيرة نشادر.
- كوب ونصف من السكر.
طريقة التحضير:
- نحضر الخلاط الكهربائي ثم يوضع فيه السمن والسكر، و يتم ضربهم بالخلاط حتى الحصول على خليط سائل.
- يضاف البيض تدريجياً مع الإستمرار بالخفق حتى تمتزج المكونات معاً.
- يتم خلط النشادر والدقيق ثم يضاف إلى الخليط بشكل تدريجي و ضرب المكونات معاً، حتى الحصول على عجينة طرية ولينة.
- إضافة الحليب السائل إلي العجينة مع الخفق المستمر حتى تصبح العجينة ناعمة.
- يحضر كيس بلاستيكي أو كيس متخصص لوضع الكريمة فيه، ثم يوضع به العجينة، ثم يتم تشكيل قطع البسكويت في صينية الخبز المدهونة بالسمن، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي يحمر البسكويت ويصبح مقرمش.
- يخرج البسكويت من الفرن وتركه يبرد ثم يقدم مع كوب القهوة أو الحليب.
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طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش، يعد بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت، والذي يحتوي على أحد العناصر الغذائية المطلوبة للجسم، حيث يعطي الإحساس بالطاقة والنشاط، حيث تفننت ربة المنزل في إعدادها بطريقة بسيطة وسهلة و مثل الجاهز تماماً، وأصبحت تقدمه لعائلتها في الصباح مع كوب الحليب الدافئ، حيث يقدم كوجبة خفيفة للإفطار، حيث يحضر بسكويت النشادر بعدة طرق مختلفة مثل البسكويت السادة و البسكويت المحشي بالشكولاته والمخلوط بالمكسرات، مع إضافة بعض النكهات المميزة مثل البرتقال والفانيليا، تابعونا التعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش.طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش
يقدم البسكويت بكثرة في الأعياد والمناسبات الخاصة، نظراً لما له من مذاق مختلف، مرتبط البسكويت بالأعياد بكثرة، حيث أن مادة النشادر تعطي للبسكويت رائحة فواحة وعطرة للبسكويت، ويعطي نتائج رائعة للخبز ويشكل بجميع الأشكال المختلفة.
المكونات:
- كيلو من الدقيق.
- ست بيضات.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب حليب سائل.
- كوب وربع من السمن أو الزيت.
- ملعقة صغيرة نشادر.
- كوب ونصف من السكر.
طريقة التحضير:
- نحضر الخلاط الكهربائي ثم يوضع فيه السمن والسكر، و يتم ضربهم بالخلاط حتى الحصول على خليط سائل.
- يضاف البيض تدريجياً مع الإستمرار بالخفق حتى تمتزج المكونات معاً.
- يتم خلط النشادر والدقيق ثم يضاف إلى الخليط بشكل تدريجي و ضرب المكونات معاً، حتى الحصول على عجينة طرية ولينة.
- إضافة الحليب السائل إلي العجينة مع الخفق المستمر حتى تصبح العجينة ناعمة.
- يحضر كيس بلاستيكي أو كيس متخصص لوضع الكريمة فيه، ثم يوضع به العجينة، ثم يتم تشكيل قطع البسكويت في صينية الخبز المدهونة بالسمن، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي يحمر البسكويت ويصبح مقرمش.
- يخرج البسكويت من الفرن وتركه يبرد ثم يقدم مع كوب القهوة أو الحليب.
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