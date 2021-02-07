أقوي خلطة لتفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله في ثواني

تفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله،تسعى معظم السيدات والفتيات لتفتيح منطقة البكيني والإبط، وتفتيح الجسم بشكل عام، وذلك من اجل الحصول على لون بشرة مشرق وجميل، وذلك عن طريق العناية والاهتمام بهذه المناطق والحصول على بشرة بيضاء، ولون جلد فاتح وخالي من علامات الإرهاق وسوء التغذية، وتعد اكثر الطرق آمنا في عملية تفتيح منطقة البكيني والإبط، حيث أن هاتان المنطقتان حساستان للغاية فيجب الحرص عند استخدام الطرق والوصفات الطبيعية لتفتيح هذه المناطق، حيث تعمل الوصفات الطبيعية على تفتيح لون البشرة وتوحيد لون البشرة والتخفيف من البثور والبقع الداكنة بها. خلطات لتفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله نهائياً

خلطات لتفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله نهائياً خلطة البطاطا لتفتيح البشرة: المكونات: ثمرتين من البطاطا الطازجة. طريقة التحضير والاستعمال: نقطع ثمرة البطاطا لمجموعة شرائح رقيقة.

نضع هذه الشرائح على المناطق المراد تفتيحها، ونقوم بفرك هذه المناطق باستخدام شرائح البطاطا، والتدليك بها على البشرة برفق .

نقوم بعصر الثمرة الثانية من البطاطا، ونضعها على المناطق المراد تفتيحها باستخدام قطنة نظيفة.

وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة .

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر والشامبو. وصفات مجربة لتفتيح منطقة البكيني والإبط من أول استعمال وصفات مجربة لتفتيح منطقة البكيني والإبط من أول استعمال خلطة الخيار والكركم والليمون لتفتيح البشرة: المكونات: ثمرتين من الخيار الطازج.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بتقطيع ثمرة الخيار الأولي إلي شرائح رقيقة.

نقوم بوضح شرائح الخيار الرقيقة على المناطق المراد تفتيحها .

نقوم بعصر ثمرة الخيار الثانية .

نقوم بمزج الكركم وعصير الليمون مع عصير الخيار حتى نحصل على خليط متجانس ومتناسق.

نضع هذا الخليط على المناطق المراد تفتيح لونها.

نترك هذا الخليط على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ. خلطة البيض والسكر لتفتيح البشرة: المكونات: بياض بيضة.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بخفق بياض البيضة مع السكر جيدا حتى يذوب الخليط جيدا ويصبح متجانس.

نضع هذا الخليط على المناطق المراد تفتيح لونها.

نترك هذا الخليط على البشرة حتى يجف تماما مدة لا تقل عن 25 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بفرك الخليط من على البشرة مع التدليك برفق.

بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأفل للحصول على افضل النتائج. بعض النصائح للعناية بمنطقة البكيني والإبط يجب الاهتمام بارتداء الملابس المصنوعة من القطن حتي تحمي جسمك ولا تتعرض للالتهابات.

الاهتمام بإزالة الشعر من هذه المناطق بصورة مستمرة حتي لا يتغير لونها للون الداكن.

يجب الاهتمام باستخدام المواد الطبيعية لتفتيح هذه المناطق والبعد عن استخدام الكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة تسبب في انتشار البقع الداكنة بالجسم. بعض النصائح للعناية بمنطقة البكيني والإبط الوسوم

تفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله،تسعى معظم السيدات والفتيات لتفتيح منطقة البكيني والإبط، وتفتيح الجسم بشكل عام، وذلك من اجل الحصول على لون بشرة مشرق وجميل، وذلك عن طريق العناية والاهتمام بهذه المناطق والحصول على بشرة بيضاء، ولون جلد فاتح وخالي من علامات الإرهاق وسوء التغذية، وتعد اكثر الطرق آمنا في عملية تفتيح منطقة البكيني والإبط، حيث أن هاتان المنطقتان حساستان للغاية فيجب الحرص عند استخدام الطرق والوصفات الطبيعية لتفتيح هذه المناطق، حيث تعمل الوصفات الطبيعية على تفتيح لون البشرة وتوحيد لون البشرة والتخفيف من البثور والبقع الداكنة بها. خلطات لتفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله نهائياً

خلطات لتفتيح منطقة البكيني والإبط والجسم كله نهائياً خلطة البطاطا لتفتيح البشرة: المكونات: ثمرتين من البطاطا الطازجة. طريقة التحضير والاستعمال: نقطع ثمرة البطاطا لمجموعة شرائح رقيقة.

نضع هذه الشرائح على المناطق المراد تفتيحها، ونقوم بفرك هذه المناطق باستخدام شرائح البطاطا، والتدليك بها على البشرة برفق .

نقوم بعصر الثمرة الثانية من البطاطا، ونضعها على المناطق المراد تفتيحها باستخدام قطنة نظيفة.

وتترك على البشرة لمدة نصف ساعة .

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر والشامبو. وصفات مجربة لتفتيح منطقة البكيني والإبط من أول استعمال وصفات مجربة لتفتيح منطقة البكيني والإبط من أول استعمال خلطة الخيار والكركم والليمون لتفتيح البشرة: المكونات: ثمرتين من الخيار الطازج.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بتقطيع ثمرة الخيار الأولي إلي شرائح رقيقة.

نقوم بوضح شرائح الخيار الرقيقة على المناطق المراد تفتيحها .

نقوم بعصر ثمرة الخيار الثانية .

نقوم بمزج الكركم وعصير الليمون مع عصير الخيار حتى نحصل على خليط متجانس ومتناسق.

نضع هذا الخليط على المناطق المراد تفتيح لونها.

نترك هذا الخليط على البشرة مدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ. خلطة البيض والسكر لتفتيح البشرة: المكونات: بياض بيضة.

ملعقتين من السكر. طريقة التحضير والاستعمال: نقوم بخفق بياض البيضة مع السكر جيدا حتى يذوب الخليط جيدا ويصبح متجانس.

نضع هذا الخليط على المناطق المراد تفتيح لونها.

نترك هذا الخليط على البشرة حتى يجف تماما مدة لا تقل عن 25 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بفرك الخليط من على البشرة مع التدليك برفق.

بعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر.

نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأفل للحصول على افضل النتائج. بعض النصائح للعناية بمنطقة البكيني والإبط يجب الاهتمام بارتداء الملابس المصنوعة من القطن حتي تحمي جسمك ولا تتعرض للالتهابات.

الاهتمام بإزالة الشعر من هذه المناطق بصورة مستمرة حتي لا يتغير لونها للون الداكن.

يجب الاهتمام باستخدام المواد الطبيعية لتفتيح هذه المناطق والبعد عن استخدام الكريمات التي تحتوي علي مواد كيميائية ضارة تسبب في انتشار البقع الداكنة بالجسم. بعض النصائح للعناية بمنطقة البكيني والإبط

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