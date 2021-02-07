سندوتش البطاطس السوري بالتومية كل اسرار تحضير السندوتش من قلب مطعم سوري

طريقة تحضير سندوتش البطاطس السوري بالتومية، يعتبر ساندويتش البطاطس السوري من أهم المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فانتشر ذلك الساندويتش بكثرة في الآونة الأخيرة وازدادت المحلات التي تقوم ببيعه ولكن ترعب كل أم أن تقوم بتحضير مأكولاتها في المنزل وذلك الأمر السبب الرئيسي الذي دفعنا لأن نقدم إليكم طريقة تحضير ساندويتش البطاطس السوري.

حبة من البطاطس.

ملعقة طعام من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة من الملح الناعم.

جبنة الموازريلا.

ملعقتان من النشا.

ربع كأس من زيت الزيتون.

ثلاثة ملاعق من الحليب السائل.

خيار.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

ملعقة خل تكون كبيرة.

رشة من ملح الليمون.

عصير ليمون كبيرة.

نصف ملعقة ثوم مهروس.

تقطيع البطاطس إلى إصابة ثم وضعه في إناء به خل وملح ويتم خلطهم جيداً. القيام بقلي البطاطس في زيت سخن ويتم رفعه في حالة النصف التحمير. القيام بترك أصابع الأصابع لحين أن تبرد ويتم تحضير الثومية. يتم إحضار مقلاة على نار ويتم وضع النشا مع الاستمرار في التقليب. في خلاط كهربائي تم وضع نصف ملعقة من الثوم المهروس مع زيت الزيتون والحليب والزبادي مع الملح الناعم وملح الليمون ثم إضافة خليط النشا وتقليبهم. إحضار البطاطس وقليه مرة أخرى. إحضار العيش السوري ثم وضع البطاطس ثم المخلل وبعد ذلك الثومية وبعد ذلك الموزاريلا ويتم تسخين المقلاة ووضع فيها الساندويتش لحين أن تنصهر الجبنة الموزاريلا.

مكونات ساندويتش البطاطس السوري:خطوات تحضير ساندويتش البطاطس السوري:طريقة عمل التومية:

تعتبر التومية من أفضل المقبلات السورية التي تقدم بكل الأطعمة والوجبات السوري السريعة، لذا سنوضح طريقة تحضيرها من خلال السطور القادمة.

ملعقة من النشا.

كوب حليب.

ملح، خل، عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ربع كوب من الزيت.

ضعي النشا في الحليب وقلبيه حتى يتم الذوبان تماما. ضعيهم على النار حتى يتم عملها مثل المهلبية. ضعي كل الثوم والخل والزيت والليمون والملح مع المهلبية في الخلاط الكهربائي لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى يتم عمله مثل الملمس الكريمي.

مقادير سلطة التومية:طريقة تحضير التومية:طريقة تحضير الخيار المخلل لسندوتش الشاورما:

يعتبر الخيار المخلل من أفضل المكونات المتواجدة في سندوتش بطاطس السوري أو سندتش الشاروما السوري بكل أنواعه، ومن خلال السطور التالية سنحضر مقاديرها وطريقة عملها بالخطوات:

كيلو من الخيار الرفيع البلدي. ملح، خل، شطة. ملعقة ثوم مفروم. ربع كوب من عصير الليمون. ملعقة كيرة من السكر، لأن السكر يعمل على تخليل الخيار سريعا. برطمان زجاجي. لتر من الماء الفاتر.

قومي في الأول بغسل وتنظيف الخيار جيدا، بعدها قومي بتنظيف الحواف بالسكين. حضري إناء عميق وضعي به الماء والخل والشطة والملح وعصير الليمون والسكر، بعدها قلبيهم جيدا حتى يتم الذوبان تماما. ضعي الخيار في البرطمان وعليهم الخليط السائل السابق واغلقي البرطمان جيدا.

مقادير الخيار المخلل:طريقة تحضير الخيار المخلل: