طريقة عمل كريم أساس طبيعي في البيت من صنع يديكِ

طريقة عمل كريم أساس طبيعي من المنزل، كريم الأساس هو واحد من الأشياء التي لا تستغني عنها الكثير من الفتيات فهو يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب بها سواء كانت حبوب أو بقع داكنة، أو هالات سوداء وغيرها من الأشياء التي تسبب إزعاج في البشرة، ويوجد الكثير من أنواع كريم الأساس منها ما هو رخيص الثمن ومنها ما هو مرتفع الثمن ولكنه يكون جودة عالية، ولا يقدر البعض على شرائه، لذا سنقدم إليكم على موقع ثقفني البديل الأفضل على الإطلاق وهو طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل وبنتيجة مذهلة تنافس اشهر الماركات العالمية.طريقة عمل كريم أساس طبيعي
المكونات:
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة كبيرة من البودره العادية المستخدمة في تفتيح الوجه.
احضري كلا من زبدة الشيا وزيت الجوجوبا والبودرة، وضعيهم في وعاء صغير على نار هادئة جدا، وذلك حتى تذوب زبده الشيا و قومي بتقليب هذه المكونات بملعقة خشبية حتى تصبح لدينا قام كريمي سائل.
نرفع الكريم من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في عبوة زجاجية ويترك في درجة حرارة المطبخ العادية، يتم استخدام هذا الكريم بشكل يومي على البشرة فهو يمنحها نضارة ولمعان إلى جانب انه يخفي العيوب الموجودة في البشرة، ويتم من خلال هذه المكونات عمل كريم أساس طبيعي يكفي لمدة شهر على الأقل.
فوائد كريم الأساس الطبيعي
- يمنح بشرتك الترطيب العالي وذلك لأنه يحتوي على زبدة الشيا التي تمنح البشرة ترطيب قوي ويعالج التجاعيد و تجعل البشرة مشدودة وخالية من أي مشاكل.
- ويساعد زيت الجوجوبا على إعطاء نضاره وصفاء للبشرة وتمنحها اللمعان، وتساعد على التخلص من الهالات السوداء الناتجة عن السهر.
- أما عن البودرة فهي تعطي إشراقه للبشره وتوحد اللون وتجعل البشرة صافية إلى حد ما.
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طريقة عمل كريم أساس طبيعي من المنزل، كريم الأساس هو واحد من الأشياء التي لا تستغني عنها الكثير من الفتيات فهو يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء أي عيوب بها سواء كانت حبوب أو بقع داكنة، أو هالات سوداء وغيرها من الأشياء التي تسبب إزعاج في البشرة، ويوجد الكثير من أنواع كريم الأساس منها ما هو رخيص الثمن ومنها ما هو مرتفع الثمن ولكنه يكون جودة عالية، ولا يقدر البعض على شرائه، لذا سنقدم إليكم على موقع ثقفني البديل الأفضل على الإطلاق وهو طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل وبنتيجة مذهلة تنافس اشهر الماركات العالمية.طريقة عمل كريم أساس طبيعي
المكونات:
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- ملعقة كبيرة من البودره العادية المستخدمة في تفتيح الوجه.
احضري كلا من زبدة الشيا وزيت الجوجوبا والبودرة، وضعيهم في وعاء صغير على نار هادئة جدا، وذلك حتى تذوب زبده الشيا و قومي بتقليب هذه المكونات بملعقة خشبية حتى تصبح لدينا قام كريمي سائل.
نرفع الكريم من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ثم نقوم بوضعه في عبوة زجاجية ويترك في درجة حرارة المطبخ العادية، يتم استخدام هذا الكريم بشكل يومي على البشرة فهو يمنحها نضارة ولمعان إلى جانب انه يخفي العيوب الموجودة في البشرة، ويتم من خلال هذه المكونات عمل كريم أساس طبيعي يكفي لمدة شهر على الأقل.
فوائد كريم الأساس الطبيعي
- يمنح بشرتك الترطيب العالي وذلك لأنه يحتوي على زبدة الشيا التي تمنح البشرة ترطيب قوي ويعالج التجاعيد و تجعل البشرة مشدودة وخالية من أي مشاكل.
- ويساعد زيت الجوجوبا على إعطاء نضاره وصفاء للبشرة وتمنحها اللمعان، وتساعد على التخلص من الهالات السوداء الناتجة عن السهر.
- أما عن البودرة فهي تعطي إشراقه للبشره وتوحد اللون وتجعل البشرة صافية إلى حد ما.
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