طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي، يعد تشيز كيك من ضمن الحلويات المنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، وخاصة في موسم الصيف حيث أن التشيز كيك البارد من الحلويات التي تجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية، حيث يحتوي على العديد من السوائل التي يحتاجها الجسم، وتحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهول، حيث يقبل عليها العديد من الأشخاص و يحبها الكبار والصغار، حيث أن هذا الطبق أمريكي الأصل ثم ثم إنتقل إلى كافة دول العالم، يمكن شرائها جاهزة من المحلات ولكن يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل المحلات تماماً، حيث يحضر بكثرة في المناسبات والأعياد، تابعونا للتعرف على طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي . طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي المكونات: عبوة ونصف من بسكويت الشاي.

2 عبوة من الجيلاتين.

باكو من الجيلي.

200 غرام من الزبدة .

نصف كوب حليب.

300 جرام من جبنة الفيلادلفيا. طريقة التحضير: يحضر قالب كبير ثم يوضع فيه الزبدة ويتم إذابتها، ثم يتم تكسير البسكويت ويطحن جيداً، ثم يتم إضافته إلى الزبدة وتقليبهم معاً ثم يغطى بورق ألومنيوم.

يتم إذابة الجيلاتين في ماء ساخن ثم يضاف إليها الحليب والقشطة والجبن ثم تخفق المكونات معاً حتى تتجانس مع بعضها.

ثم يتم وضع الخليط على البسكويت ويتم فردها جيداً بالتساوي ثم تدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. تحضير الجيلي: يحضر الجيلي و يتم إذابته في نصف كوب من الماء الساخن ثم إضافة كوب إلا ربع من الماء البارد إليه.

يتم وضع الجيلي في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم يضاف فوقه طبقة الجيلاتين المحضره فوق البسكويت، ثم تدخل الصينية الثلاجة مرة ثانية لمدة ساعة ثم يخرج التشيز كيك من الثلاجة ويقطع ثم يقدم بارداً كحلوى لذيذة وشهية، حيث يمكن أن يزين ببعض من وحدات الفراولة. الوسوم

طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي، يعد تشيز كيك من ضمن الحلويات المنتشرة بشكل كبير في أنحاء العالم، وخاصة في موسم الصيف حيث أن التشيز كيك البارد من الحلويات التي تجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية، حيث يحتوي على العديد من السوائل التي يحتاجها الجسم، وتحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا يحتاج لبذل مجهول، حيث يقبل عليها العديد من الأشخاص و يحبها الكبار والصغار، حيث أن هذا الطبق أمريكي الأصل ثم ثم إنتقل إلى كافة دول العالم، يمكن شرائها جاهزة من المحلات ولكن يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل المحلات تماماً، حيث يحضر بكثرة في المناسبات والأعياد، تابعونا للتعرف على طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي . طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي المكونات: عبوة ونصف من بسكويت الشاي.

2 عبوة من الجيلاتين.

باكو من الجيلي.

200 غرام من الزبدة .

نصف كوب حليب.

300 جرام من جبنة الفيلادلفيا. طريقة التحضير: يحضر قالب كبير ثم يوضع فيه الزبدة ويتم إذابتها، ثم يتم تكسير البسكويت ويطحن جيداً، ثم يتم إضافته إلى الزبدة وتقليبهم معاً ثم يغطى بورق ألومنيوم.

يتم إذابة الجيلاتين في ماء ساخن ثم يضاف إليها الحليب والقشطة والجبن ثم تخفق المكونات معاً حتى تتجانس مع بعضها.

ثم يتم وضع الخليط على البسكويت ويتم فردها جيداً بالتساوي ثم تدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعتين. تحضير الجيلي: يحضر الجيلي و يتم إذابته في نصف كوب من الماء الساخن ثم إضافة كوب إلا ربع من الماء البارد إليه.

يتم وضع الجيلي في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم يضاف فوقه طبقة الجيلاتين المحضره فوق البسكويت، ثم تدخل الصينية الثلاجة مرة ثانية لمدة ساعة ثم يخرج التشيز كيك من الثلاجة ويقطع ثم يقدم بارداً كحلوى لذيذة وشهية، حيث يمكن أن يزين ببعض من وحدات الفراولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.