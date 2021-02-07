طريقة بسبوسة الزبادي بالسميد أشهر حلويات الشرقية وأبسطها بطعم تحفة

البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم في جميع المناسبات لأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ وتعد بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل حيث أنها تصنع بالسميد والسمن والقليل من جوز الهند، وبتلك المكونات يمكنك تجهيز أكثر من وصفة وطريقة لعمل البسبوسة فمنها من يصنع بالزبادي ومنها من يصنع بالبيض والسمن ولكننا اليوم جهزنا لكم أكثر من وصفة لتجهيز البسبوسة بمذاق رائع ناجحة مصنوعة بالزبادي وعدد من مكونات الأخرى فتابعوا معنا. مقادير بسبوسة بالزبادي والسميد عدد 2 كوب دقيق سميد. 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب سكر ناعم أبيض. كوب كبير من الزبادي. كوب من القشطة الجاهزة. نصف كوب زبدة أو سمنة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من القرفة. خطوات عمل بسبوسة الزبادي والسميد في وعاء جاف يوضع دقيق السميد مع السكر والقشطة والفانيليا والبيكنج باودر بعد نخله جيدا ويقلب معا برفق.

ثم يضاف إليه كل من الزبادي والقرفة وجوز الهند والزبدة أو السمنة مع التقليب برفق حتى تحصلي على مزيج متجانس ليس يابس أو طري.

ثم ضعي مزيج البسبوسة في صينية مدهونة بالسمنة ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 مئوية، وتترك حتى يحمر طرفها وتنضج.

ثم تخرج الصينية من الفرن ويجهز القطر الساخن ويصب عليها مباشرة وهو ساخن وتكون البسبوسة ساخنة.

وتغطى بصينية أخرى لمدة دقائق حتى تبرد قليلا وتتشرب كل القطر ثم تقطع وتقدم مع القشطة. مكونات عمل شربات أو قطر البسبوسة عصير نصف ليمونة. كوب ونصف من الماء. رشة صغيرة من القرفة. 2 كوب سكر. نصف ملعقة صغيرة زعفران أو فانيليا. طريقة عمل شربات بسبوسة يتم وضع كمية الماء في إناء على النار وينزل عليه بالسكر.

ثم يوضع الإناء على النار مرتفعة الحرارة وتترك حتى الغليان، ويضاف عليها عصير الليمون مع رشة قرفة.

يترك كل مكونات على نار حتى غليان ويثقل قوام الشربات بعد غليان لمدة 10 دقائق تقريبا.

ثم يضاف الزعفران أو الفانيليا ويغلق النار بعد أن يكون قوام الشربات ثقيل ويصب على البسبوسة مباشرة بعد أن تخرج ساخنة من الفرن. مقادير بسبوسة بالزبادي والسميدخطوات عمل بسبوسة الزبادي والسميدمكونات عمل شربات أو قطر البسبوسةطريقة عمل شربات بسبوسة الوسوم

البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تقدم في جميع المناسبات لأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ وتعد بمكونات بسيطة موجودة في كل منزل حيث أنها تصنع بالسميد والسمن والقليل من جوز الهند، وبتلك المكونات يمكنك تجهيز أكثر من وصفة وطريقة لعمل البسبوسة فمنها من يصنع بالزبادي ومنها من يصنع بالبيض والسمن ولكننا اليوم جهزنا لكم أكثر من وصفة لتجهيز البسبوسة بمذاق رائع ناجحة مصنوعة بالزبادي وعدد من مكونات الأخرى فتابعوا معنا. مقادير بسبوسة بالزبادي والسميد عدد 2 كوب دقيق سميد. 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند. كوب سكر ناعم أبيض. كوب كبير من الزبادي. كوب من القشطة الجاهزة. نصف كوب زبدة أو سمنة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من القرفة. خطوات عمل بسبوسة الزبادي والسميد في وعاء جاف يوضع دقيق السميد مع السكر والقشطة والفانيليا والبيكنج باودر بعد نخله جيدا ويقلب معا برفق.

ثم يضاف إليه كل من الزبادي والقرفة وجوز الهند والزبدة أو السمنة مع التقليب برفق حتى تحصلي على مزيج متجانس ليس يابس أو طري.

ثم ضعي مزيج البسبوسة في صينية مدهونة بالسمنة ويسخن الفرن على حرارة عالية 180 مئوية، وتترك حتى يحمر طرفها وتنضج.

ثم تخرج الصينية من الفرن ويجهز القطر الساخن ويصب عليها مباشرة وهو ساخن وتكون البسبوسة ساخنة.

وتغطى بصينية أخرى لمدة دقائق حتى تبرد قليلا وتتشرب كل القطر ثم تقطع وتقدم مع القشطة. مكونات عمل شربات أو قطر البسبوسة عصير نصف ليمونة. كوب ونصف من الماء. رشة صغيرة من القرفة. 2 كوب سكر. نصف ملعقة صغيرة زعفران أو فانيليا. طريقة عمل شربات بسبوسة يتم وضع كمية الماء في إناء على النار وينزل عليه بالسكر.

ثم يوضع الإناء على النار مرتفعة الحرارة وتترك حتى الغليان، ويضاف عليها عصير الليمون مع رشة قرفة.

يترك كل مكونات على نار حتى غليان ويثقل قوام الشربات بعد غليان لمدة 10 دقائق تقريبا.

ثم يضاف الزعفران أو الفانيليا ويغلق النار بعد أن يكون قوام الشربات ثقيل ويصب على البسبوسة مباشرة بعد أن تخرج ساخنة من الفرن. مقادير بسبوسة بالزبادي والسميدخطوات عمل بسبوسة الزبادي والسميدمكونات عمل شربات أو قطر البسبوسةطريقة عمل شربات بسبوسة

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