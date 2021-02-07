طرق التخلص من تشقق الشفاه ، يعتبر تشقق الشفاه من الأمور المزعجة والمحرجة التي تواجه الفتيات خاصة في أيام فصل الشتاء وذلك بسبب تعرض الشفاه للجفاف والرياح والبرودة ويمكن أن تكون بسبب نقص في فيتامينات والمعادن اللازمة في الحصول علي بشرة نضرة وصحية وأيضا عدم شرب الماء الكافي يمكن أن يسبب تشقق الشفاه ومع أنها من المشاكل المنتشرة ولكن علاجها سهل وبسيط ولا تعتبر من المشاكل المعقدة وسنذكر لكم في هذا المقال طرق التخلص من تشقق الشفاه بمكونات طبيعية اقتصادية وسريعة ونتيجة ملحوظة من أول مرة وبطريقة آمنة علي جلدك . الخيار للتخلص من التشقق الخيار للتخلص من التشقق بسبب احتواء الخيار علي عوامل الترطيب الذي يناسب البشرة، فهو أيضا يساعد علي ترطيب الشفاه. طريقة الاستخدام: قومي بوضع شريحة من الخيار علي الشفاه.

قومي بفركها بطريقة لطيفة مدة 60 ثانية أو دقيقتين.

اتركيها علي شفاهك مدة عشر دقائق.

ثم أغسليه بالماء وكرري هذه الوصفة مرة أو اثنين يوميا. وصفة الفازلين والعسل وصفة الفازلين والعسل يعتبر العسل مضاد قوي للبكتيريا ومرطب فعال ومن المرطبات الطبيعية التي تساعد علي ترطيب البشرة والجلد عموما والفازلين أيضا معروف بقدرته علي إكساب البشرة النعومة اللازمة وإليك طريقة الوصفة : طريقة الاستخدام: قومي بوضع العسل علي الشفاه ثم طبقة أيضا من الفازلين فوق العسل واتركيهم مدة ربع ساعة.

قومي بإزالة طبقة العسل والفازلين باستخدام القماش وليس الغسل .

كرري الوصفة مرة يوميا لمدة 7 أيام وستلاحظين النتيجة المبهرة. وصفة الصبار وصفة الصبار يعرف جل الصبار الألوفيرا بقدرته علي إزالة الجلد الميت وخلاياه ويعتبر مرطب طبيعي للبشرة، كما يستخدمه الكثيرون كمرطب قبل وضع المكياج . طريقة الاستخدام: استخدمي جل الصبار في وضعي علي الشفاه يوميا قبل النوم وستلاحظين الفرق في خلال أيام قليلة جدا. الوسوم

طرق التخلص من تشقق الشفاه ، يعتبر تشقق الشفاه من الأمور المزعجة والمحرجة التي تواجه الفتيات خاصة في أيام فصل الشتاء وذلك بسبب تعرض الشفاه للجفاف والرياح والبرودة ويمكن أن تكون بسبب نقص في فيتامينات والمعادن اللازمة في الحصول علي بشرة نضرة وصحية وأيضا عدم شرب الماء الكافي يمكن أن يسبب تشقق الشفاه ومع أنها من المشاكل المنتشرة ولكن علاجها سهل وبسيط ولا تعتبر من المشاكل المعقدة وسنذكر لكم في هذا المقال طرق التخلص من تشقق الشفاه بمكونات طبيعية اقتصادية وسريعة ونتيجة ملحوظة من أول مرة وبطريقة آمنة علي جلدك . الخيار للتخلص من التشقق الخيار للتخلص من التشقق بسبب احتواء الخيار علي عوامل الترطيب الذي يناسب البشرة، فهو أيضا يساعد علي ترطيب الشفاه. طريقة الاستخدام: قومي بوضع شريحة من الخيار علي الشفاه.

قومي بفركها بطريقة لطيفة مدة 60 ثانية أو دقيقتين.

اتركيها علي شفاهك مدة عشر دقائق.

ثم أغسليه بالماء وكرري هذه الوصفة مرة أو اثنين يوميا. وصفة الفازلين والعسل وصفة الفازلين والعسل يعتبر العسل مضاد قوي للبكتيريا ومرطب فعال ومن المرطبات الطبيعية التي تساعد علي ترطيب البشرة والجلد عموما والفازلين أيضا معروف بقدرته علي إكساب البشرة النعومة اللازمة وإليك طريقة الوصفة : طريقة الاستخدام: قومي بوضع العسل علي الشفاه ثم طبقة أيضا من الفازلين فوق العسل واتركيهم مدة ربع ساعة.

قومي بإزالة طبقة العسل والفازلين باستخدام القماش وليس الغسل .

كرري الوصفة مرة يوميا لمدة 7 أيام وستلاحظين النتيجة المبهرة. وصفة الصبار وصفة الصبار يعرف جل الصبار الألوفيرا بقدرته علي إزالة الجلد الميت وخلاياه ويعتبر مرطب طبيعي للبشرة، كما يستخدمه الكثيرون كمرطب قبل وضع المكياج . طريقة الاستخدام: استخدمي جل الصبار في وضعي علي الشفاه يوميا قبل النوم وستلاحظين الفرق في خلال أيام قليلة جدا.

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