أسرع طريقة لتفتيح البشرة وتبييض الوجه لجميع أنواع البشرة من أول مرة

أسرع طريقة لتفتيح البشرة هي التي تعتمد على المكونات الطبيعية، الآمنة تمامًا على البشرة، وذات الكفاءة والقدرة على تخليصك من جميع مشاكل البشرة، سواء التخلص من الجلد الميت أو شد تجاعيد البشرة وإزالة آثار حب الشباب من البشرة الدهنية الأكثر عرضة للإصابة به، وهناك وصفة لتفتيح البشرة السمراء تجعل بشرتك صافية أو وصفات لتبيض الوجه كالثلج سنتعرف عليها معًا.

أسرع طريقة لتفتيح البشرة

هناك مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في تفتيح البشرة أو تبييض الوجه في المنزل بدون الحاجة إلى زيارة مراكز التجميل، وتلك الوصفات هي:

وصفة لتبييض الوجه بزيت السمسم

ويعتبر زيت السمسم من أكثر الزيوت المتميزة في تفتيح البشرة السمراء ويمكن استخدامه كما يلي:

سنقوم بتوفير ملعقة صغيرة من زيت الطماطم وأخرة من زيت خشب الصندل.

ملعقة كاملة من زيت السمسم، وملعقة من عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة الخليط مع بعضه البعض في وعاء، ونقوم بخلطه جيدًا، ثم نقوم بوضعه على البشرة.

نستمر في تركه على البشرة من نصف ساعة إلا 45 دقيقة، ثم نقوم بإزالته واستخدام المرطب.

تُكرر الوصفة مرة واحدة في اليوم، أو ثلاث مرات في الأسبوع.

لا بد أن يتم التخلص مما يتبقى من الخليط ولا يتم استعماله أكثر من مرة.

جلسة بخار لتبييض الوجه في المنزل

ويمكن أن تقوم بعمل جلسة من البخار لبشرتك في المنزل، من أجل تبييض الوجه والتخلص من البثور البيضاء والسوداء، وفتح المسام لإزالة الشوائب العالقة بها، ويمكن عملها من خلال التالي: