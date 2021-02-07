طريقة عمل أقوى مقشر طبيعي للوجه والرقبة بمكونين فقط واحصلي على تنعيم وتبييض فوري

أقوى مقشر لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت، حيث لابد من استخدام المقشر الطبيعي أو أي منتج مقشر لأنه يخلص البشرة من الشوائب وخلايا الجلد الميت والتي تتراكم على البشرة، فتعطي مظهر غير محبب، هو يساعد على فتح مسام البشرة للاستفادة من أي ماسك طبيعي يمكن وضعه على والوجه وبفتحه، ويساعد على التخلص من الحبوب أو نضارتها ولمعانها، لذلك يعد المقشر احد الأشياء التي تساعد على نضارة البشرة وتفتيحها، واليوم من خلال هذا المقال سنوفر إليك خطوات عمل مقشر لتنعيم البشرة بمكونين فقط.

طريقة عمل مقشر طبيعي لتنعيم البشرة

يتكون المقشر الطبيعي من السكر والزبادي، حيث يساعد الزبادي على ترطيب البشرة وتبيضها وجعلها ذات لون موحد، أما السكر فهو يساعد على تفتيح المسام و إزالة الجلد الميت المتراكم على البشرة بشكل دائم، و إليكم خطوات تحضير الماسك في التالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

نقوم بخفق كل من السكر والزبادي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي، ويتم تطبيق هذا الماسك على البشرة والرقبة وقومي بفركها بحركات دائرية بسيطة لمدة دقيقتين، ثم اتركي الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن ربع ساعة، بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ويكرر هذا الماسك ثلاث مرات أسبوعيا، وسوف تُذهلين من النتائج التي يعطيها الماسك على بشرتك من نضارة ولامعان وإزالة من الهالات السوداء، وتوحيد لون البشرة والتخلص من أي تصبغات.

مقشر للوجه بالقهوة

ويمكن عمل مقشر طبيعي للوجه من القهوة هو يجعلها مشدودة وخالية من التجاعيد ورطبة دائماً وذلك من خلال إحضار ملعقة كبيرة من القهوة، وملعقة من الزبادي أو زيت الزيتون، وتُخفق المكونات توضع على البشرة ويتم عمل تدليك بسيط بحركات دائرية وسوف تلاحظين نتائج على بشرتك بشكل فوري من تفتيح ونضارة ونعومة.